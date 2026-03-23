2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट : इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे इंजन-ट्रांसमिशन ऑप्शन, जानिए यहां
कुशाक फेसलिफ्ट कार में दो टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं
प्रकाशित: मार्च 23, 2026 02:03 pm । स्तुति
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2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट भारत में 10.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। नया अपडेट मिलने से अब कुशाक एसयूवी का लुक पहले से ज्यादा बेहतर नजर आता है। इस गाड़ी में कई नए फीचर और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी जोड़ा गया है।
कुशाक फेसलिफ्ट गाड़ी पांच वेरिएंट : क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में आती है। इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं जानेंगे इसके बारे में आगे :-
2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट: इंजन ऑप्शन
नई कुशाक फेसलिफ्ट कार के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी* (नया)
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7-स्पीड डीसीटी^
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पावर
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115 पीएस
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150 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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ड्राइवट्रेन
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फ्रंट-व्हील-ड्राइव
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फ्रंट-व्हील-ड्राइव
*एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी = डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
रेनो की इस नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया 8-स्पीड एटी गियरबॉक्स दिया गया है, जिसे पुराने मॉडल में मिलने वाले 6-स्पीड एटी गियरबॉक्स से रिप्लेस किया गया है।
2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट : वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन
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वेरिएंट
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल डीसीटी
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क्लासिक प्लस
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सिग्नेचर
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स्पोर्टलाइन
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प्रेस्टीज
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मोंटे कार्लो
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कुशाक फेसलिफ्ट एसयूवी में कम पावरफुल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन टॉप मोंटे कार्लो एडिशन को छोड़कर सभी वेरिएंट के साथ मिलता है।
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स्टैंडर्ड टॉप प्रेस्टीज इकलौता वेरिएंट है जिसमें तीनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।
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कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन में केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।
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टर्बो-पेट्रोल डीसीटी ऑप्शन केवल टॉप प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो वेरिएंट के साथ मिलता है।
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क्या आप नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट एसयूवी का लुक देखना चाहते हैं? यहां देखें तस्वीरें।
अन्य फीचर और सेफ्टी
नई स्कोडा कुशाक कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, रियर मसाज सीटें, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जर और डुअल-टोन एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें कुशाक फेसलिफ्ट के वेरिएंट वाइज फीचर की जानकारी।
सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक (केवल 1.5-लीटर टीएसआई), रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट पार्किंग सेंसर और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसे फीचर की कमी है।
कीमत और मुकाबला
2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट गाड़ी की कीमत 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।
इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर, सिट्रोएन बसॉल्ट और फोक्सवैगन टाइगन से रहेगा।
सभी कीमतें इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम के अनुसार है।