किआ सेल्टोस vs स्कोडा कुशाक : कौनसी एसयूवी कार को खरीदना होगा बेहतर?
किआ सेल्टोस ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है, जबकि स्कोडा कुशाक उन लोगों को पसंद आती है जो वास्तव में इसकी अहमियत और इंजीनियरिंग को समझते हैं
प्रकाशित: मई 20, 2026 12:14 pm । स्तुति
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भारत के कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया है। लगभग हर महीने सेगमेंट में नई कारों को लॉन्च होते देखा जा रहा है और कई मौजूदा कारों को निरंतर नए अपडेट भी मिल रहे हैं। 10 से 20 लाख रुपये के बजट में न्यू जेनरेशन किआ सेल्टोस और 2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कारें हैं। हाल ही में इन दोनों गाड़ियों को नई स्टाइलिंग, एडवांस फीचर और नए इंटीरियर के साथ अपडेट किया गया है।
यदि आप कोई दमदार एसयूवी कार की तलाश कर रहे हैं और इनमें से किसी कार को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां इन दोनों कारों के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं :-
कीमत
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मॉडल
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किआ सेल्टोस
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स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये
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10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये
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स्कोडा कुशाक का बेस वेरिएंट सेल्टोस से 30,000 रुपये सस्ता है।
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सेल्टोस का टॉप वेरिएंट स्कोडा कुशाक से करीब 1.2 लाख रुपये महंगा है।
अब दोनों कारों के स्पेसिफिकेशन पर डालते हैं एक नजर :-
साइज
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पैरामीटर
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किआ सेल्टोस
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स्कोडा कुशाक
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अंतर
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लंबाई
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4460 मिलीमीटर
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4229 मिलीमीटर
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(+231 मिलीमीटर)
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चौड़ाई
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1830 मिलीमीटर
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1760 मिलीमीटर
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(+70 मिलीमीटर)
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ऊंचाई
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1635 मिलीमीटर
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1612 मिलीमीटर
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(+23 मिलीमीटर)
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व्हीलबेस
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2690 मिलीमीटर
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2651 मिलीमीटर
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(+39 मिलीमीटर)
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2026 किआ सेल्टोस सेगमेंट की सबसे लंबी कार है, जिसकी लंबाई कुशाक से 231 मिलीमीटर ज्यादा है।
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कुशाक सेगमेंट की सबसे छोटी कारों में से एक है।
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सेल्टोस की लंबाई और चौड़ाई ज्यादा है जिससे इसे बेहतर रोड प्रेजेंस मिलती है और इसमें केबिन के अंदर स्पेस भी अच्छी-खासी मिलती है।
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स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार के व्हीलबेस का साइज सेल्टोस से थोड़ा कम है, लेकिन सेगमेंट की दूसरी कारों के मुकाबले ज्यादा है।
कलर ऑप्शन
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किआ सेल्टोस
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2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
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मॉर्निंग हेज
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शिमला ग्रीन*
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मैग्मा रेड*
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चेरी रेड*
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फ्रॉस्ट ब्लू
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स्टील ग्रे*
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आइवरी सिल्वर ग्लॉस
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ब्रिलिएंट सिल्वर*
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प्यूटर ऑलिव
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कैंडी व्हाइट*
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इम्पीरियल ब्लू
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कार्बन स्टील
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ग्रेविटी ग्रे
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डीप ब्लैक
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ऑरोरा ब्लैक पर्ल
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लावा ब्लू
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ग्लेशियर व्हाइट पर्ल*
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*चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध
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स्कोडा कुशाक के मुकाबले सेल्टोस में ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं।
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कुशाक फेसलिफ्ट कार आठ कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें तीन नए कलर ऑप्शन शामिल हैं।
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किआ सेल्टोस गाड़ी के एक्स-लाइन वेरिएंट में स्पोर्टी मैट ग्रेफाइट शेड दिया गया है, जबकि स्कोडा कुशाक के मोंटे कार्लो एडिशन में एक्सक्लूसिव ब्लैक और रेड एक्सेंट मिलते हैं।
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स्पोर्टी वर्जन :
जीटी-लाइन और एक्स-लाइन सेल्टोस के परफॉरमेंस फोकस्ड वेरिएंट हैं, जिसमें एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग एलिमेंट और स्पेशल इंटीरियर थीम दी गई है। जबकि, कुशाक के मोंटे कार्लो और स्पोर्टलाइन वेरिएंट में रेड एसेंट के साथ ऑल-ब्लैक ग्रिल, रेड डिटेलिंग के साथ ब्लैक अलॉय व्हील्स और एक्सक्लूसिव इंटीरियर टच जैसे यूनीक एक्सटीरियर एलिमेंट दिए गए हैं।
इंजन ऑप्शन
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किआ सेल्टोस
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2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
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इंजन
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर डीजल
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी/सीवीटी
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6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी
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6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी
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7-स्पीड डीसीटी
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पावर
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115 पीएस
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160 पीएस
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116 पीएस
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115 पीएस
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150 पीएस
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टॉर्क
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144 एनएम
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253 एनएम
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250 एनएम
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178 एनएम
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250 एनएम
डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन
स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि सेल्टोस में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन ऑप्शन मिलते हैं।
सेल्टोस का टर्बो पेट्रोल इंजन कुशाक से ज्यादा पावर देता है।
सेल्टोस की डीजल यूनिट उन लोगों के लिए अच्छी है जो कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं और हाइवे पर ज्यादा ट्रेवल करते हैं।
हम आपको स्कोडा कुशाक का 1.5-लीटर इंजन टर्बो पेट्रोल इंजन डीसीटी गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन चुनने की सलाह देंगे, क्योंकि इसमें परफॉरमेंस और माइलेज के बीच अच्छा बैलेंस मिलता है।
फीचर
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फीचर
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2026 किआ सेल्टोस
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स्कोडा कुशाक
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ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
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एलईडी फॉगलैंप्स
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एलईडी टेललैंप्स
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इल्युमिनेटेड ब्रांडेड लोगो
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व्हील्स
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18-इंच अलॉय व्हील्स
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17-इंच अलॉय व्हील्स
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रूफ रेल्स
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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एम्बिएंट लाइटिंग
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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12.3-इंच टचस्क्रीन
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10.1-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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12.3-इंच डिस्प्ले
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10.25-इंच डिस्प्ले
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम
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8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्रूज कंट्रोल
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क्लाइमेट कंट्रोल
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डुअल-जोन
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सिंगल-जोन
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कीलेस एंट्री
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
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पावर्ड सीटें
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✅हां (केवल ड्राइवर साइड)
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✅हां (ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों)
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रियर सीट मसाज फंक्शन
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सनरूफ
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पैनोरमिक सनरूफ
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पैनोरमिक सनरूफ
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फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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पैडल शिफ्टर
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✅(केवल ऑटोमेटिक)
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✅(केवल ऑटोमेटिक)
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मल्टी-ड्राइव मोड
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग्स
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6
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6
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360-डिग्री कैमरा
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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रेन सेंसिंग वाइपर
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फ्रंट और रियर सेंसर
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रियर डिफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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✅(केवल वॉर्निंग)
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एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
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सेल्टोस हमेशा से फीचर लोडेड कार रही है, लेकिन फेसलिफ्ट वर्जन के बाद अब कुशाक भी इसके काफी करीब आ गई है।
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किआ सेल्टोस कार में बड़ी 12.3-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।
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कुशाक में सेगमेंट-फर्स्ट रियर मसाज फंक्शन और इसके अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम में एआई-इंटीग्रेटेड वॉइस असिस्टेंट दिया गया है।
कारदेखो का क्या है कहना
यदि आपका बजट 12-20 लाख रुपये के आसपास है और आप कोई ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में हैं जो हर लिहाज से बेहतरीन हो, तो 2026 किआ सेल्टोस और स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट दोनों ही जबरदस्त विकल्प हैं।
किआ सेल्टोस एक ज्यादा शानदार पैकेज है। यह एक बड़ी एसयूवी कार है जिसमें ज्यादा माइलेज चाहने वाले खरीदारों के लिए डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा, दो 12.3-इंच की स्क्रीन और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। यदि आप कोई फीचर लोडेड, स्पेशियस और बड़ी एसयूवी कार चाहते हैं, तो सेल्टोस को चुनना एक शानदार ऑप्शन होगा।
जबकि, स्कोडा कुशाक उन लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस है जो खुद गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। यदि आप ड्राइविंग को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो कुशाक को लेना ज्यादा बेहतर चॉइस होगी। इसका टर्बोचार्ज्ड इंजन काफी रेस्पॉन्सिव लगता है और यह गाड़ी एंगेजिंग ड्राइव एक्सपीरिएंस भी देती है। अब अपने फेसलिफ्ट वर्जन के साथ कुशाक काफी प्रीमियम नजर आती है और यह गाड़ी काफी फीचर लोडेड भी है। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार का टॉप वेरिएंट मोंटे कार्लों एकदम यूनीक ओनरशिप एक्सपीरिएंस देता है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सेल्टोस में ज्यादा कीमत पर कई अतिरिक्त फीचर मिलते हैं। कुल मिलाकर, यह दोनों एसयूवी कारें अपने-अपने तरीके से अच्छी हैं, लेकिन सेल्टोस खरीदारों को ज्यादा पसंद आएगी।
आप सेल्टोस और कुशाक के अलावा यह ऑप्शन भी देख सकते हैं :-
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हुंडई क्रेटा : सेल्टोस की सबसे करीबी टक्कर क्रेटा से है। इस गाड़ी का साइज भी सेल्टोस के बराबर है और यह एक फीचर लोडेड कार है जिसकी आफ्टर सेल्स सर्विस भी अच्छी है।
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फोक्सवैगन टाइगन : इसे कुशाक वाले एमक्यूबी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसमें स्पोर्टी डिजाइन के साथ कुशाक वाले फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, यह गाड़ी कुशाक से थोड़ी महंगी है।
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टाटा सिएरा : सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड एसयूवी कारों में से एक। यह गाड़ी कई सारे वेरिएंट और इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। यह सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी कारों में से एक है।
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होंडा एलिवेट : यह उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो विश्वसनीयता और रिफाइनमेंट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसमें सेगमेंट का सबसे स्मूद नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है।
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मारुति विक्टोरिस : एक आरामदायक, फ्यूल-एफिशिएंट फैमिली एसयूवी कार जिसकी रीसेल वैल्यू काफी अच्छी है और इसका सर्विस नेटवर्क भी काफी बड़ा है। यह भारत में मौजूद कुछ चुनिंदा प्रीमियम मारुति कारों में से एक है।
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रेनो डस्टर : सेगमेंट में सबसे दमदार ऑप्शन है, जिसमें एक शानदार सस्पेंशन सेटअप और एक पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया गया है।
इस रिपोर्ट में देखें नई और पुरानी सेल्टोस के बीच कंपेरिजन।