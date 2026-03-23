पिछले सप्ताह क्या रहा ऑटो सेक्टर में खास? जानिए यहां

भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने पिछले सप्ताह भी रोमांचक नई कारों, महत्वपूर्ण अपडेट और अहम खबरों के साथ अपनी प्रगति जारी रखी। महत्वपूर्ण एसयूवी लॉन्च और प्रीमियम परफॉर्मेंस कारों की शोकेसिंग से लेकर फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कारों की शोकेसिंग और सेफ्टी संबंधी उपलब्धियों तक, पिछले सप्ताह ऑटोमोबाइल जगत में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास था।

रेनो ने आखिरकार अपनी सबसे प्रतिष्ठित एसयूवी में से एक को वापस लॉन्च किया, वहीं ऑडी और लेक्सस ने लग्जरी सेगमेंट में सुर्खियां बटोरीं, और टाटा की अपकमिंग एसयूवी ने क्रैश टेस्टिंग में अपनी क्षमता साबित की। यहां तक ​​कि हुंडई और किआ ने भी अपनी पॉपुलर कारों में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट किए।

तो अगर आप सबसे बड़े अपडेट्स से चूक गए हैं, तो यहां पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

रेनो डस्टर भारत में हुई लॉन्च

रेनो ने आखिरकार भारत में अपनी बिल्कुल नई डस्टर को लॉन्च कर दिया है, जिससे एक प्रतिष्ठित नाम की वापसी हुई है। न्यू जनरेशन के इस मॉडल में एक नया और आकर्षक डिज़ाइन, फीचर्स से भरपूर केबिन और टर्बो-पेट्रोल सहित कई इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। इसका लक्ष्य कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपने लोकप्रिय प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देना है, क्योंकि अब यह पहले से कहीं अधिक प्रीमियम हो चुकी है।

ऑडी एसक्यू8 भारत में हुई लॉन्च

ऑडी ने भारत में हाई-परफॉर्मेंस ऑडी एसक्यू8 लॉन्च की है, जो रेगुलर क्यू8 और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड आरएस क्यू8 के बीच स्थित है। एसक्यू8 में क्यू8 की तुलना में कुछ डिज़ाइन चेंज हुए हैं, जबकि इसका ओवरऑल सिल्हूट बरकरार रखा गया है। इसमें एक पावरफुल वी8 इंजन लगा है जो क्यू8 से कहीं ज्यादा और आरएस क्यू8 से थोड़ा कम परफॉर्मेंस देता है।

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट हुई लॉन्च

स्कोडा ने फेसलिफ्टेड कुशाक को 10.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यूरोपीय कारमेकर कंपनी ने अपडेटेड कुशाक को नए स्टाइल, एक्सट्रा फीचर्स और बेहतर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ पेश किया है। इस एसयूवी में मौजूदा टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प बरकरार हैं, लेकिन इसमें एक नया ट्रांसमिशन विकल्प भी दिया गया है।

किआ कैरेंस क्लाविस और क्लाविस ईवी को मिले अपडेट

किआ ने किआ कैरेंस क्लाविस और इसके इलेक्ट्रिक मॉडल दोनों को नए जीटी-लाइन और एक्स-लाइन वेरिएंट के साथ अपडेट किया है, साथ ही सीटिंग अरेंजमेंट में भी अधिक लचीलापन जोड़ा है। कैरेंस क्लाविस ईवी, जो पहले केवल 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध थी, अब चुनिंदा ट्रिम्स में कैप्टन सीटों के साथ 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी उपलब्ध है। नए वेरिएंट में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और एक नया कलर विकल्प भी शामिल है, साथ ही कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं।

लेक्सस ईएस हुई लॉन्च

लेक्सस ने भारत में जनरेशन 8 ईएस को 89.99 लाख रुपये में लॉन्च किया है, जो इसकी लग्जरी सेडान का अधिक प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से लैस वर्जन है। नई ईएस ऑल-इलेक्ट्रिक 500ई वेरिएंट के साथ आती है, जिसमें एलएफ-जेडसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड नया एक्सटीरियर डिज़ाइन और पूरी तरह से अपग्रेडेड केबिन मिलता है। हाइब्रिड वेरिएंट भी जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है।

होंडा जीरो अल्फा ईवी की टेस्टिंग शुरू

होंडा ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी, होंडा जीरो अल्फा की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है। एलिवेट के लगभग समान साइज की एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में पेश की जा रही जीरो अल्फा का निर्माण भारत में ही किया जाएगा और इसे ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। जापान मोबिलिटी शो 2025 में डिस्प्ले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, इस एसयूवी में फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है और उम्मीद है कि इसे फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ एक डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा।

हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट का हुआ डेब्यू

हुंडई ने भारत में फेसलिफ्टेड एक्सटर को 5.80 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इसमें कुछ मामूली स्टाइलिंग अपडेट, नए कलर और अपडेटेड वेरिएंट लाइनअप शामिल हैं। इस एंट्री-लेवल एसयूवी का मूल डिज़ाइन तो बरकरार है, लेकिन इसमें ग्रिल में बदलाव, नए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड बंपर जैसे नए एलिमेंट्स के साथ-साथ डुअल-टोन इंटीरियर थीम भी दी गई है।

भारत एनकैप में टाटा सिएरा ने हासिल किया बड़ा स्कोर

टाटा सिएरा ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो सेफ्टी के मामले में टाटा के मजबूत फोकस को और पुष्ट करती है। एसयूवी ने वयस्क सुरक्षा में 32 में से 31.14 और बच्चों की सुरक्षा में 49 में से 44.73 का शानदार स्कोर प्राप्त किया, जिससे फ्रंटल, साइड और पोल इम्पैक्ट टेस्ट में इसकी परफॉर्मेंस शानदार रही। इसने चाइल्ड सेफ्टी के मामले में भी मजबूत प्रमाण प्रस्तुत किए।

टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक का नया ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट हुआ लॉन्च

टाटा मोटर्स ने अपनी फ्लैगशिप हैरियर ईवी के वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया है, जिससे डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम अब ग्राहकों के लिए 2.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध है। पहले यह विकल्प केवल टॉप-स्पेक एम्पावर्ड वेरिएंट में ही मिलता था। अब इसे टॉप से ​​एक पायदान नीचे वाले फियरलेस प्लस ट्रिम में भी शामिल कर दिया गया है। साथ ही, हैरियर ईवी के सभी वेरिएंट्स में एक नया एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है।

फेरारी 849 टेस्टारोसा हुई शोकेस

फेरारी ने अपनी हाइब्रिड सुपरकार को 1050 पीएस प्लग-इन हाइब्रिड ट्विन-टर्बो वी8 इंजन के साथ पेश किया है। यह दमदार कार एसएफ90 स्ट्राडेल की जगह लेगी। टेस्टारोसा दिखने में जितनी खतरनाक है, ट्रैक पर इसकी रफ्तार भी उतनी ही दमदार है – यह 2.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इसका केबिन पूरी तरह से ड्राइवर-सेंट्रिक है और इसका कॉकपिट जैसा लेआउट किसी भी कार लवर्स को खुश कर देगा।

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