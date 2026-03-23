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    2026 स्कोडा कुशाक के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं, जानिए यहां

    यहां तक कि नई कुशाक का बेस मॉडल भी फीचर से भरपूर है

    प्रकाशित: मार्च 23, 2026 04:41 pm । सोनू

    28 Views
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    2026 Skoda Kushaq

    स्कोडा ने फेसलिफ्ट कुशाक को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह कुल 5 वेरिएंट और कई इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। इस एसयूवी कार को पूरी तरह से नया लुक दिया गया है, जिनमें कुछ नए फीचर और अपडेट वेरिएंट शामिल हैं।

    अगर आप 2026 स्कोडा कुशाक के वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां देखें:

    2026 स्कोडा कुशाक: एक्सटीरियर

    फीचर

    क्लासिक प्लस

    सिग्नेचर

    स्पोर्टलाइन

    प्रेस्टीज

    मोंटे कार्लो

    एलईडी हेडलैंप्स

    एलईडी डीआरएल

    ✅(सिंगल-बार (एमटी)/मल्टी-बार(एटी)

    कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आगे एलईडी फॉग लैंप्स 

    ✅(केवल एटी)

    बॉडी कलर ओआरवीएम

    ✅ (ड्यूल-टोन में ग्लॉस ब्लैक)

    सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ एलईडी टेललैंप्स

    बी और सी पिलर

    मैट ब्लैक

    मैट ब्लैक

    ग्लॉस ब्लैक

    ग्लॉस ब्लैक

    ग्लॉस ब्लैक

    बॉडी कलर डोर हैंडल

    ✅ (डार्क क्रोम एक्सेंट के साथ)

    ✅ (क्रोम एक्सेंट के साथ)

    ✅ (डार्क क्रोम एक्सेंट के साथ)

    रूफ रेल्स

    ✅(ब्लैक)

    ✅(सिल्वर)

    ✅(ब्लैक)

    ✅(सिल्वर)

    ✅(ब्लैक)

    अलॉय व्हील

    16-इंच (सिल्वर)

    17-इंच (सिल्वर)

    17-इंच (ब्लैक)

    17-इंच (सिल्वर)

    17-इंच (ड्यूल-टोन)

    शार्क फिन एंटीना

    रेड ब्रेक कैलिपर्स

    ✅ (केवल 1.5 टर्बो-पेट्रोल)

    चमकीले स्कोडा लोगो के साथ कनेक्टेड टेललैंप्स

    पीछे फॉग लैंप्स

    टेलगेट स्पॉइलर

    बॉडी कलर

    बॉडी कलर

    बॉडी कलर

    बॉडी कलर

    ड्यूल-टोन

    पीछे फॉक्स डिफ्यूजर

    ब्लैक

    सिल्वर

    ग्लॉस ब्लैक

    सिल्वर

    ग्लॉस ब्लैक

    • 2026 स्कोडा कुशाक के बेस मॉडल में ऐसे एक्सटीरियर एलिमेंट्स दिए गए हैं जो आमतौर पर टॉप मॉडल में देखने को मिलते हैं, जैसे की एलईडी लाइटिंग, अलॉय व्हील, रूफ रेल्स और यहां तक कि एक टेलगेट स्पॉइलर शामिल है।

    2026 Skoda Kushaq Facelift headlamp cluster

    • स्पोर्टी लुक के लिए ग्राहक स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो वेरिएंट ले सकते हैं, जिनमें कई ब्लैक एलिमेंट्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स, और यूनीक अलॉय डिजाइन शामिल है।

    • स्कोडा नई कुशाक को कुल 8 कलर में पेश कर रही है, लेकिन ड्यूल-टोन कलर इनमें से केवल 5 और केवल मोंटे कार्लो वेरिएंट में मिलता है।

    यहां आप कुशाक के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देख सकते हैं।

    2026 स्कोडा कुशाक: केबिन

    फीचर

    क्लासिक प्लस

    सिग्नेचर

    स्पोर्टलाइन

    प्रेस्टीज

    मोंटे कार्लो

    केबिन थीम

    ब्लैक

    सिल्वर हाइलाइट्स के साथ ब्लैक और बैज

    ग्रे हाइलाइट्स के साथ ब्लैक

    सिल्वर हाइलाइट्स के साथ ब्लैक और बैज

    रेड हाइलाइट्स के साथ ब्लैक

    अपहोल्स्ट्री

    फेब्रिक

    फेब्रिक

    फेब्रिक

    लेदरेट

    लेदरेट

    सीट कलर

    ब्लैक और ग्रेज

    ब्लैक और ग्रेज

    ब्लैक और ग्रेज

    बैज

    ब्लैक

    आगे सीटबैक पॉकेट

    लेदरेट स्टीयरिंग व्हील और गियर नोब

    ✅(केवल एटी)

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    एमआईडी के साथ एनालॉग

    7-इंच डिजिटल

    7-इंच डिजिटल

    10.25-इंच डिजिटल

    10.25-इंच डिजिटल

    एल्यूमिनियम पेडल

    पीछे फोल्डेबल सीटें

    ✅(60:40 स्प्लिट)

    ✅(60:40 स्प्लिट)

    ✅(60:40 स्प्लिट)

    ✅(60:40 स्प्लिट)

    पार्सल ट्रे

    • कुशाक बेस मॉडल में फेब्रिक सीटों के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन दिया गया है। यह देखने में ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता है, लेकिन लंबे समय तक इसकी देखभाल करना आसान होगा।

    • मोंटे कार्लो और स्पोर्टलाइन वेरिएंट में स्पोर्टी फील के लिए खासतौर पर एल्यूमिनियम पेडल दिए गए हैं।

    2026 Skoda Kushaq Facelift front seats

    • प्रेस्टीज वेरिएंट में बैज अपहोल्स्ट्री से केबिन खुला-खुला महसूस होता है और काफी शानदार लगता है।

    2026 स्कोडा कुशाक: कंफर्ट और सुविधा

    फीचर

    क्लासिक प्लस

    सिग्नेचर

    स्पोर्टलाइन

    प्रेस्टीज

    मोंटे कार्लो

    पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट

    आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट

    आगे वेंटिलेटेट सीट

    सनरूफ

    सिंगल-पैन

    सिंगल-पैन

    सिंगल-पैन

    पैनोरमिक

    पैनोरमिक

    कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    क्रूज कंट्रोल

    ✅(केवल एटी)

    पीछे मसाज सीटें

    पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम

    पावर फोल्डिंग ओआरवीएम

    कीलेस एंट्री

    वायरलेस चार्जर

     

    • कंफर्ट और सुविधा के नाम पर भी नई कुशाक में काफी सारे फीचर मिलते हैं, जिनमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम, एक सिंगल-पैन सनरूफ और आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट शामिल है।

    2026 Skoda Kushaq Facelift panoramic sunroof

    • लोगों का पसंदीदा पैनोरमिक सनरूफ, और पीछे यूनीक सीट मसाज जैसे फीचर टॉप मॉडल प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो वेरिएंट तक सीमित हैं।

    2026 स्कोडा कुशाक: इंफोटेनमेंट

    फीचर

    क्लासिक प्लस

    सिग्नेचर

    स्पोर्टलाइन

    प्रेस्टीज

    मोंटे कार्लो

    वायरलेस चार्जर

    7-इंच टचस्क्रीन

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    10.1-इंच टचस्क्रीन (रेड थीम के साथ)

    एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

    ✅(वायर्ड)

    ✅(वायर्ड और वायरलेस)

    ✅(वायर्ड और वायरलेस)

    ✅(वायर्ड और वायरलेस)

    ✅(वायर्ड और वायरलेस)

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर

    6-स्पीकर

    6-स्पीकर

    8स्पीकर स्कोडा ब्रांडेड, सबवुफर और एम्प्लिफायर के साथ

    8-स्पीकर स्कोडा ब्रांडेड, सबवुफर और एम्प्लिफायर के साथ

    एआई असिस्टेंट

    • कुशाक गाड़ी के सभी वेरिएंट्स में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, साउंड सिस्टम और एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले मिलता है।

    2026 Skoda Kushaq Facelift infotainment

    • टॉप मॉडल्स में बड़ी टचस्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, और इन-बिल्ट एआई असिस्टेंट दिया गया है।

    • टॉप मॉडल प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो वेरिएंट में एक बेहतर साउंड सिस्टम के साथ एक सबवुफर और एम्प्लिफायर भी दिया गया है।

    2026 स्कोडा कुशाक: सेफ्टी

    फीचर

    क्लासिक प्लस

    सिग्नेचर

    स्पोर्टलाइन

    प्रेस्टीज

    मोंटे कार्लो

    6 एयरबैग

    ईबीडी के साथ एबीएस

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी)

    ✅(केवल एटी)

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    पार्किंग सेंसर

    ✅(पीछे)

    ✅(आगे और पीछे)

    ✅(आगे और पीछे)

    ✅(आगे और पीछे)

    ✅(आगे और पीछे)

    पीछे पार्किंग कैमरा

    डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर

    रेन-सेंसिंग वाइपर

    इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक

    ट्रेक्शन कंट्रोल

    • जैसा कि ऊपर टेबल में देखा जा सकता है, नई कुशाक के अधिकांश फीचर सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं।

    2026 Skoda Kushaq rear parking camera

    • यहां तक कि बेस मॉडल क्लासिक प्लस में 6 एयरबैग, पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, ट्रेक्शन कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर दिया गया है।

    एक बड़ी कमी:

    इन अपडेट के बावजूद, कुशाक में अभी भी कोई एडीएएस फीचर नहीं दिया गया है, जो कि अब इस सेगमेंट में एक आम बात हो गई है।

    इंजन

    नई कुशाक कार के इंजन में बदलाव नहीं हुआ है। इसमें पहले वाला ही 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है।

    2026 Skoda Kushaq engine

    1-लीटर इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है, वहीं 1.5-लीटर इंजन के साथ केवल 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स मिलता है। यहां कुशाक के वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन देखिए

    यहां देखिए कुशाक न्यू मॉडल के स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया)

    7-स्पीड डीसीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    कंपेरिजन

    स्कोडा कुशाक का मुकाबला रेनो डस्टर, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन से है।

    यह भी देखें: स्कोडा कुशाक ऑन रोड प्राइस

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