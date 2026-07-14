सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    निसान टेक्टॉन vs 2026 स्कोडा कुशाक: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

    टेक्टॉन बड़े साइज और कई आधुनिक फीचर के साथ इस सेगमेंट में आई है, जबकि 2026 कुशाक में नई स्टाइल और नए फीचर दिए गए हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 14, 2026 15:30 ist
    info icon
    published onJul 14, 2026 15:30 IST
    last updated onJul 14, 2026 15:30 IST
    140 Views
    • Write a कमेंट

    Nissan Tekton Vs Skoda Kushaq

    भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में दो नई दावेदार: निसान टेक्टॉन और 2026 स्कोडा कुशाक ग्राहकों के लिए एक दिलचस्प विकल्प बनकर उभरी हैं। दोनों की कीमत लगभग एक जैसी हैं, जहां टेक्टॉन की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है, वहीं कुशाक की शुरुआती कीमत 10.69 लाख है। यह मुकाबला सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी, स्पेस, और कम्फर्ट फीचर्स पर आकर टिकता है, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौनसी कार आपके लिए बेहतर है।

    कीमत

    मॉडल

    निसान टेक्टॉन 

    2026 स्कोडा कुशाक

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये

    10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये

    कीमत के मामले में दोनों एसयूवी के बीच बहुत मामूली अंतर है। निसान टेक्टॉन की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.59 लाख रुपये तक जाती है। वहीं 2026 स्कोडा कुशाक की कीमत 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। टेक्टॉन का बेस वेरिएंट थोड़ा सस्ता है, जो बजट के प्रति सचेत खरीदारों को आकर्षित कर सकता है। हालांकि, टॉप वेरिएंट्स में कीमत का अंतर भी बहुत कम है। इस प्राइस रेंज में, दोनों कारें अपने-अपने वेरिएंट्स में फीचर्स और पावरट्रेन का एक मजबूत पैकेज पेश करती हैं, जिससे फैसला काफी हद तक ग्राहक की पसंद पर निर्भर करता है।

    साइज

    मॉडल

    निसान टेक्टॉन

    2026 स्कोडा कुशाक

    अंतर

    लंबाई

    4349 मिलीमीटर

    4229 मिलीमीटर

    +119 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1815 मिलीमीटर

    1760 मिलीमीटर

    +55 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1674 मिलीमीटर

    1612 मिलीमीटर

    +62 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2657 मिलीमीटर

    2651 मिलीमीटर

    +6 मिलीमीटर

    बूट स्पेस (पार्सल शेल्फ तक)

    518 लीटर

    385 लीटर

    +133 लीटर

    Nissan Tekton
    Skoda Kushaq Front

    अगर आप एक बड़ी और दमदार दिखने वाली एसयूवी चाहते हैं, तो निसान टेक्टॉन यहां बाजी मारती है। टेक्टॉन साइज के मामले में कुशाक से बड़ी है। इसका सीधा मतलब है कि आपको सड़क पर बेहतर रोड प्रजेंस के साथ-साथ केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस मिलेगा। बड़े साइज से अक्सर बेहतर लेगरूम और शोल्डर रूम मिलता हैं, जो लंबी यात्राओं पर परिवार के लिए आरामदायक साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर, स्कोडा कुशाक का कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट इसे शहर के ट्रैफिक और तंग पार्किंग स्पेस के लिए थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है।

    Nissan Tekton Side
    2026 Skoda Kushaq Facelift side

    यहां निसान टेक्टॉन के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

    कलर ऑप्शन

    निसान टेक्टॉन 

    2026 स्कोडा कुशाक

    पर्ल व्हाइट*

    शिमला ग्रीन* 

    फ्लेयर गार्नेट रेड*

    चेरी रेड* 

    ओनिक्स ब्लैक

    स्टील ग्रे*

    इंडिगो ब्लू*

    ब्रिलियंट सिल्वर* 

    मूनबो ग्रे*

    केंडी व्हाइट*

    ब्लेड सिल्वर*

    कार्बन स्टील

    -

    डीप ब्लैक

    -

    लावा ब्लू

    किसी भी कार की अपील में उसके कलर ऑप्शन का बड़ा हाथ होता है। निसान टेक्टॉन और 2026 स्कोडा कुशाक, दोनों ही मॉडर्न खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कई आकर्षक रंगों में उपलब्ध हैं। अंतिम चुनाव ग्राहक की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करेगा, लेकिन यह तय है कि दोनों एसयूवी में स्टाइल की कोई कमी नहीं है।

    इंजन

    मॉडल

    निसान टेक्टॉन

    2026 स्कोडा कुशाक

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    166 एनएम

    280 एनएम

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी

    7-स्पीड डीसीटी

    Nissan Tekton

    परफॉर्मेंस के शौकीनों के लिए इंजन के विकल्प सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। निसान टेक्टॉन में पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें दमदार परफॉर्मेंस चाहिए। यह इंजन हाईवे पर ओवरटेकिंग को आसान बनाता है और एक उत्साही ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया गया है। यहां निसान टेक्टॉन के वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन देखें

    Skoda Kushaq

    स्कोडा कुशाक में 1-लीटर और 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। कुशाक के इंजन रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस के बीच एक बेहतरीन संतुलन के लिए जाने जाते हैं।

    दोनों एसयूवी ऑटोमैटिक और मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन में आती हैं, जो अलग-अलग ड्राइविंग स्टाइल वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेंगे।

    निसान टेक्टॉन vs 2026 स्कोडा कुशाक: फीचर

    फीचर

    निसान टेक्टॉन

    2026 स्कोडा कुशाक

    ऑटो एलईडी हेडलैंप्स

    एलईडी फॉगलैंप्स

    एलईडी टेल लैंप्स

    ✅(कनेक्टेड)

    ✅(कनेक्टेड)

    व्हील

    18-इंच अलॉय व्हील

    17-इंच अलॉय व्हील

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    इंफोटेनमेंट सेटअप

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    10.25-इंच डिस्प्ले 

    10.25-इंच डिस्प्ले

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्कमी ट्यून्ड

    8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम के साथ एम्प्लीफायर और सबवुफर

    ऑटो डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ✅(अडेप्टिव)

    क्लाइमेट कंट्रोल

    ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

    सिंगल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

    आगे पावर्ड सीट

    पीछे मसाज सीट

    पुश बटन स्टार्ट-स्व्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    आगे वेंटिलेटेड सीट

    सनरूफ

    पैनोरमिक सनरूफ

    पैनोरमिक सनरूफ

    पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    पैडल शिफ्टर

    ✅ (केवल ऑटोमैटिक)

    ✅ (केवल ऑटोमैटिक)

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    इन-बिल्ट गूगल

    पावर्ड टेलगेट

    एयरबैग

    6

    6

    360-डिग्री कैमरा

    पार्किंग सेंसर

    ✅(आगे और पीछे)

    ✅(आगे और पीछे)

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    हिल डिसेंट कंट्रोल

    ❌(केवल हिल होल्ड कंट्रोल)

    रेन सेंसिंग वाइपर

    पीछे डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    एडीएएस

    Skoda Kushaq

    फीचर्स के मामले में दोनों एसयूवी अलग-अलग ग्राहकों को टारगेट करती हैं। निसान टेक्टॉन टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर ज्यादा फोकस करती है। इसमें एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। एडीएएस फीचर सेफ्टी को एक नए स्तर पर ले जाता है, जबकि डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल ड्राइवर और को-पैसेंजर को अपनी पसंद का तापमान सेट करने की सुविधा देता है। दूसरी तरफ, 2026 स्कोडा कुशाक पैसेंजर कम्फर्ट पर एक अनोखा दांव खेलती है। इसमें पीछे मसाजिंग सीट्स जैसा एक प्रीमियम फीचर दिया गया है, जो इस सेगमेंट में यूनिक है। यह फीचर लंबे सफर में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए बेहद आरामदायक साबित हो सकता है। दोनों ही कारों में आपको एक बड़ी टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    Nissan Tekton

    कौनसी कार खरीदें?

    2026 Nissan Tekton

    तो, आपको कौनसी एसयूवी कार खरीदनी चाहिए? इसका जवाब आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे एडीएएस और एक पावरफुल इंजन के साथ आती हो, तो निसान टेक्टॉन आपके लिए बेहतर विकल्प है। यह उन खरीदारों के लिए है जो एक बड़ी, फीचर-लोडेड और मॉडर्न एसयूवी चाहते हैं। लेकिन, अगर आपकी प्राथमिकता प्रीमियम केबिन फील, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और पैसेंजर कम्फर्ट है, तो 2026 स्कोडा कुशाक एक अच्छा विकल्प साबित होती है। पीछे मसाजिंग सीट्स जैसा अनोखा फीचर इसे उन लोगों के लिए खास बनाता है जो अपने परिवार के आराम को सबसे ऊपर रखते हैं

    Skoda Kushaq Rear

    इनसे है मुकाबला

    कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में निसान टेक्टॉन और स्कोडा कुशाक का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, और होंडा एलिवेट से है। हर मॉडल की अपनी खूबियां हैं, इसलिए खरीदारों के पास चुनने के लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    निसान टेक्टॉन पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    निसान टेक्टॉन vs 2026 स्कोडा कुशाक: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है