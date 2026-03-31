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    भारत में मार्च 2026 में लॉन्च और शोकेस हुईं ये नई कार, देखिए पूरी लिस्ट

    मार्च 2026 में एक पॉपुलर कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की वापसी हुई, अलग-अलग सेगमेंट की गाड़ियों को फेसलिफ्ट अपडेट मिले और कई प्रीमियम लग्जरी कारों को पेश किया गया 

    प्रकाशित: मार्च 31, 2026 02:33 pm । स्तुति

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    Cars Launched In March

    भारतीय कार बाजार में मार्च महीने में कई सारी नई और मौजूदा गाड़ियों को लॉन्च और अपडेट होते देखा गया, जिसमें मास-मार्केट और प्रीमियम सेगमेंट की कारें शामिल रही। इसमें पॉपुलर कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की वापसी से लेकर मौजूदा मॉडल्स को मिले नए अपडेट और नई लग्जरी कारों की एंट्री तक, हर कैटेगरी में नए अपडेट देखने को मिले। मार्च 2026 में भारत में लॉन्च हुई सभी कारों पर डालते हैं एक नजर :-

    नई रेनो डस्टर (लॉन्च)

    कीमत: 10.49 लाख से 18.49 लाख (एक्स-शोरूम)

    रेनो ने नई डस्टर को भारत में फिर से बिलकुल नए अवतार में पेश किया है। नई रेनो डस्टर की डिजाइन बेहद आकर्षक है और इसमें स्क्वायर-ऑफ स्टाइलिंग और चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है। इस एसयूवी कार का लुक अब पहले से ज्यादा मॉडर्न लगता है। 

    Renault Duster

    2026 रेनो डस्टर एसयूवी कार का केबिन लेआउट एकदम नया है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और मॉडर्न फीचर सेट दिया गया है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले, 360-डिग्री कैमरा और कई सारे ड्राइव मोड शामिल हैं। 

    New Renault Duster

    इस एसयूवी कार में 1-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है, और इसमें 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी दिया गया है। यहां देखें न्यू जनरेशन रेनो डस्टर से जुड़ी जानकारी। 

    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट (लॉन्च)  

    कीमत: 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    स्कोडा ने कुशाक एसयूवी को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है। इस गाड़ी की डिजाइन में कई बदलाव हुए हैं और इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। इस एसयूवी कार में नए लाइटिंग एलिमेंट, अपडेटेड बंपर और नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इस गाड़ी की डिजाइन काफी जानी पहचानी लगती है। 

    Skoda Kushaq Facelift

    कुशाक फेसलिफ्ट कार का केबिन लेआउट पुराने मॉडल जैसा है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं जो अच्छा कंफर्ट देते हैं। इसमें अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, रियर पैसेंजर के लिए मसाज सीटें, और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), रेन सेंसिंग वाइपर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा सिस्टम दिए गए हैं। 

    Skoda Kushaq Facelift

    स्कोडा कुशाक न्यू मॉडल में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले 1-लीटर (115 पीएस) और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन (150 पीएस) दिए गए हैं। हालांकि, इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। यहां देखें स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी। 

    2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट (लॉन्च) 

    कीमत: 5.80 लाख रुपये से 9.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    हुंडई ने एक्सटर फेसलिफ्ट को भारत में पेश किया है। इस गाड़ी में कई हल्के-फुल्के डिजाइन अपडेट दिए गए हैं और इसके वेरिएंट लाइनअप में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के अलावा अपडेटेड इंटीरियर कलर थीम, और नई स्टाइलिंग दी गई है जिससे यह गाड़ी अब बिलकुल नई नजर आती है। 

    Hyundai Exter

    इस माइक्रो एसयूवी कार में सिंगल-पेन सनरूफ, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर और 4-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Hyundai Exter

    2026 हुंडई एक्सटर कार में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन दिया गया है, जो उन खरीदारों की जरूरतों को पूरा करता है जो ज्यादा किफायती पावरट्रेन विकल्प की तलाश में हैं। यहां देखें एक्सटर फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी। 

    2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट (लॉन्च) 

    कीमत: 10.98 लाख रुपये से 18.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    हुंडई ने नई वरना को भारत में 10.98 लाख रुपये शुरूआती कीमत पर लॉन्च किया है। इस गाड़ी की फीचर लिस्ट को अपडेट किया गया है और इसके वेरिएंट लाइनअप में भी कई बदलाव किए गए हैं, जबकि इसकी एक्सटीरियर डिजाइन और केबिन लेआउट में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। 

    Hyundai Verna

    एक्सटीरियर में हुए बदलावों में अपडेटेड हेडलैंप क्लस्टर शामिल है। इस गाड़ी में पहले की तरह स्पोर्टी डिजाइन दी गई है। इस सेडान कार का केबिन काफी फीचर लोडेड है, इसमें इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए दो 10.25-इंच की इंटीग्रेटेड स्क्रीन, पावर्ड ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट रो सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर और सिंगल-पेन सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Hyundai Verna

    सुरक्षा के लिए इसमें लेवल-2 एडीएएस, छह एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 हुंडई वरना कार के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें पहले की तरह 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें नई हुंडई वरना से जुड़ी जानकारी। 

    लेक्सस ईएस (लॉन्च) 

    कीमत: 89.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    लेक्सस ने आठवीं जनरेशन ईएस सेडान को भारत में लॉन्च किया है। इस सेडान कार में आकर्षक एक्सटीरियर डिजाइन दी गई है और इसके इंटीरियर को भी अपडेट किया गया है। यह गाड़ी कंफर्ट और रिफाइनमेंट पर फोकस करती है।

    Lexus ES

    न्यू जनरेशन लेक्सस ईएस का केबिन बेहद प्रीमियम लगता है। इसमें 14-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें और मार्क लेविन्सन सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है। यह गाड़ी रियर सीट पैसेंजर को स्मूद और आरामदायक एक्सपीरिएंस देती है। इसमें बॉस मोड (जो पीछे वाले पैसेंजर को फ्रंट पैसेंजर सीट को एडजस्ट करने में मदद करता है) और ऑटोमन फंक्शन के साथ रिक्लाइन सीट दी गई है। 

    Lexus ES

    लेक्सस ने फिलहाल 550ई वेरिएंट के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन साझा किए हैं, जिसमें 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ डुअल इलेक्ट्रिक मोटर (343 पीएस/438 एनएम) दी गई है। इसकी सर्टिफाइड रेंज 580 किलोमीटर है। यहां देखें 2026 लेक्सस ईएस से जुड़ी जानकारी। 

    ऑडी एसक्यू8 (लॉन्च)

    कीमत: 1.78 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) 

    ऑडी ने एसक्यू8 को भारत में लॉन्च किया है, जो कि स्टैंडर्ड क्यू8 का परफॉरमेंस फोकस्ड वर्जन है। ऑडी के भारतीय लाइनअप में इसे आरएसक्यू8 के नीचे पोजिशन किया गया है। इसमें स्पोर्टी डिजाइन के साथ 4-लीटर वी8 इंजन दिया गया है। 

    Audi SQ8 Launched

    ऑडी एसक्यू8 कार में बड़ी ग्रिल, स्लीक एलईडी लाइटिंग, स्पोर्टी बंपर और कूपे जैसी रूफलाइन दी गई है। केबिन के अंदर इसमें ऑडी का डुअल टचस्क्रीन सेटअप, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बैंग एंड ऑल्यूफसन साउंड सिस्टम, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और कई ड्राइवर असिस्टेंस फीचर दिए गए हैं।

    Audi SQ8 Launched

    एसक्यू8 गाड़ी में 4-लीटर ट्विन टर्बो वी8 पेट्रोल इंजन (507 पीएस/770 एनएम) दिया गया है जिसके साथ 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और क्वाट्रो ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम मिलता है। 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को यह गाड़ी 4.1 सेकंड में पकड़ लेती है। यह सेगमेंट की सबसे फास्ट एसयूवी कार में से एक है। यहां देखें ऑडी एसक्यू8 से जुड़ी जानकारी। 

    मर्सिडीज-बेंज वी क्लास (लॉन्च) 

    कीमत:1.4 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) 

    मर्सिडीज बेंज ने अपनी लग्जरी एमपीवी वी-क्लास को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी में रियर सीट एक्सपेरिएंस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है।

    Mercedes-Benz V-Class

    इस गाड़ी का केबिन काफी स्पेशियस है। इसमें पावर्ड रिक्लाइनिंग सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर के लिए कंफर्ट से जुड़ी कई अन्य खूबियां हैं। इसका फ्लेक्सिबल सीटिंग लेआउट इसे फैमिली के इस्तेमाल करने के हिसाब से और बिजनेस ट्रेवल, दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है। 

    Mercedes-Benz V-Class

    वी-क्लास गाड़ी में पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके साथ 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। यहां देखें मर्सिडीज बेंज वी-क्लास से जुड़ी जानकारी। 

    भारत में मार्च 2026 के महीने में इन सभी कारों को लॉन्च होते देखा गया। 

    हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इनमें से कौनसी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई। 

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