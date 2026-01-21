2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो फोटो गैलरी: नई एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या खास मिलता है, जानिए यहां

संशोधित: जनवरी 21, 2026 01:04 pm | सोनू

खास स्टाइल और एक्सक्लूसिव केबिन थीम के साथ कुशाक मोंटे कार्लो रेगुलर वेरिएंट्स से अलग दिखती है

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट से पर्दा उठ गया है। यह कॉम्पैक्ट एसयूवी कार पांच वेरिएंट्स: क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, और प्रेस्टीज के साथ-साथ एक स्पेशल मोंटे कार्लो एडिशन में मिलेगी। मोंटे कार्लो एडिशन एसयूवी कार के लॉन्च के साथ ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

रेगुलर वेरिएंट्स के मुकाबले मोंटे कार्लो अपनी खास स्टाइल के साथ आपको स्पेशल फील कराएगी, जो इसे बाकी चार वेरिएंट्स से यूनिक लुक देगी। यहां हम तस्वीरों के जरिए जानेंगे स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो में क्या कुछ खास मिलेगा:

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो में ग्लॉस ब्लैक फिनिश में सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल दी गई है जो इसे शानदार लुक देती है।

17 में से 15वीं और 16वीं स्लैट्स को लाल पेंट किया गया है और इनके बीच एक छोटी रेस फ्लैग डिटेलिंग है जो इसे कूल लुक देती है।

बंपर पर मैट ब्लैक फिनिश और चौड़ा एयरडैम है, और स्किड प्लेट पर भी ब्लैक फिनिश है।

इसमें आपको एलईडी हेडलाइटें, फॉग लाइटें और ग्रिल के जरिए कनेक्टेड डीआरएल स्ट्रिप के साथ नई एलईडी डीआरएल जैसे फंक्शनल एलिमेंट्स मिलते हैं, कुछ ऐसा ही प्रीमियम एसयूवी कोडिएक में भी मिलते हैं।

साइड प्रोफाइल

साइड से कुशाक का बॉडी शेप जाना-पहचाना सा लगता है। इसमें पहले की तरह क्लीन और शार्प लाइनें दी गई है।

साइड से स्मूथ बॉडी लाइन, स्टाइलिश ड्यूल-टोन 17-इंच अलॉय व्हील, डार्क क्रोम इनसर्ट के साथ पुल टाइप डोर हैंडल, ऊंची ब्लैक रूफ रेल्स और टर्न इंडिकेटर के साथ ब्लैक ओआरवीएम जैसी चीजें आपका ध्यान खींचती है।

छोटी-छोटी बातें: फेंडर पर ‘मोंटे कार्लो’ बैजिंग इस वेरिएंट की एक्सक्लूसिविटी को बनाए रखता है।

हम साइड में थोड़ी और एक्सक्लूसिविटी देखना पसंद करते, जैसे कि हुंडई एन लाइन की तरह कुछ रेड डिटेल्स।

पीछे का डिजाइन

पीछे से कुशाक अपने मोटे ब्लैक बंपर के कारण ज्यादा बोल्ड लगती है।

टेललाइट का डिजाइन अपग्रेड किया गया है। यह कनेक्टेड है, लेकिन स्कोडा ने पिक्सल जैसे एलिमेंट लाइटिंग पैनल में ही ‘स्कोडा’ नाम की ब्रांडिंग दी है।

इसमें एक एक्सक्लूसिव बैजिंग है जो इसे ‘मोंटे कार्लो’ वाली पहचान देता है।

कलर

स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो वेरिएंट में आठ में से सात कलर ऑप्शन दिए गए हैं। आपको तीन नए कलर: चेरी रेड, शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे के साथ ही पहले की तरह ब्रिलियंट सिल्वर और कैंडी व्हाइट, और सभी ड्यूल-टोन कलर (ब्लैक रूफ के साथ) मिलते हैं।

इसमें मोनोटोन में दो शेड: डीप ब्लैक और लावा ब्लू भी मिलते हैं। केवल कार्बन स्टील कलर का अभाव है।

केबिन

केबिन और डैशबोर्ड

स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो में एक खास ब्लैक केबिन थीम के साथ रेड हाइलाइट्स दिए गए हैं, वहीं रेगुलर वेरिएंट्स में ब्लैक/बैज कलर स्कीम दी गई है।

डैशबोर्ड मल्टी-लेयर्ड है जिस पर एक फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और एक अलग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है।

हमें डैशबोर्ड पर और ज्यादा सॉफ्ट-टच मटीरियल पसंद आते, लेकिन आपको ज्यादातर हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है।

डैशबोर्ड पर बीच में रेड डिटेलिंग है जो इसकी पूरी चौड़ाई तक फैली है। फ्लोर कंसोल में भी एक मोटा रेड हाइलाइट और दो कपहोल्डर दिए गए हैं।

केबन में भी ड्यूल-कलर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो इस बात को पक्का करती है कि स्कोडा ‘कम ही ज्यादा है’ के सिद्धांत में विश्वास करती है। हालांकि इससे आपको रात में कार चलाते समय काफी अच्छा फील होगा।

तारीफ करने लायक बात: गोल 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील लेदरेट रेप्ड और हल्के क्रोम टच के साथ हाई क्वालिटी का लगता है। कमियां: स्कोडा ने नई कुशाक को फीचर से भरपूर एसयूवी कार बनाने में काफी चीजें छोड़ दी है। ड्यूल-जोन ऑटो एसी, 10-12 स्पीकर ब्रांडेड ऑडियो सेटअप, एक एचयूडी और पावर्ड टेलगेट जैसी चीजें इसे एक जबरदस्त गाड़ी बना सकती थी!

सीटें

सीट अपहोल्स्ट्री में फर्म पेडिंग के साथ लेदरेट मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है और यह केबिन थीम के हिसाब से ब्लैक/रेड कलर में है।

आगे वाली सीटों पर साइड में अच्छा ब्लोस्टर्ड है, जिससे ड्राइविंग के दौरान अच्छा सपोर्ट मिलता है।

दूसरी पंक्ति में तीनों पैसेंजर को ‘मोंटे कार्लो बैजिंग के साथ अलग-अलग हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन कम चौड़ाई का मतलब है कि यह दो वयस्क पैसेंजर के लिए अच्छा है।

आगे और पीछे की दोनों सीटों पर साइड में कंट्रास्टिंग रेड स्टिचिंग दी गई है, और बेस पर भारी रेड हाइलाइट है।

पीछे की सीटों पर अब एक मसाज फंक्शन दिया गया है जो इस सेगमेंट में पहली बार है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह फंक्शन उम्मीद के मुताबिक काम करता है।

छोटी-छोटी बातें: इसमें आगे एक सेंटर आर्मरेस्ट है, लेकिन यह काफी छोटा है और इसमें स्लाइडिंग फंक्शन नहीं है, जिसका मतलब है कि यह आपकी कोहनियों को सीमित सपोर्ट देता है।

सीटों में कोई अंडरथाई एक्सटेंडर नहीं है, जो अब मास मार्केट कारों में एक कॉमन फीचर बनता जा रहा है।

पीछे के सनशेड और पीछे की सीट रिक्लाइन जैसी चीजें उन लोगों को ज्यादा आकर्षक कर सकती थी जो ड्राइवर के साथ चलना पसंद करते हैं। पीछे वेंटिलेशन भी एक सही मांग हो सकती है।

फीचर

स्कोडा कुशाक एसयूवी कार में नया 10.1-इंच टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है जो गूगल के एआई पावर्ड असिस्टेंट के साथ आता है। यह असिस्टेंट मीडिया और क्लाइमेट को हैंड्स-फ्री कंट्रोल के लिए भारतीय एक्सेंट को पहचानता है।

इसमें आपको एक पैनोरमिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन के साथ कीलेस एंट्री, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं।

पैसेंजर कंफर्ट का भी खास ध्यान रखा गया है, इसके लिए इसमें सेगमेंट-फर्स्ट रियर सीट मसाज फंक्शन, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, 6 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और आगे वेंटिलेटेड सीटें दी गई है।

सेफ्टी

स्कोडा कुशाक में छह एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और पीछे पार्किंग कैमरा जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

अतिरिक्त सेफ्टी टेक्नोलॉजी में रेन-सेंसिंग वाइपर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक (केवल 1.5-लीटर टीएसआई के साथ), और ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम) शामिल है।

इसमें एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर का अभाव है।

इंजन

चूंकि ये टॉप मॉडल है, ऐसे में कुशाक मोंटे कार्लो में दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 8-स्पीड एटी* (नया) 7-स्पीड डीसीटी^

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांमिशन

^डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

ध्यान दें कि नीचे वाले वेरिएंट्स में 1-लीटर टीएसआई इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

स्टैंडर्ड स्कोडा कुशाक की कीमत 11.20 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। वहीं मोंटे कार्लो वर्जन की प्राइस करीब 18.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन का मुकाबला हुंडई क्रेटा एन लाइन, किआ सेल्टोस एक्स लाइन और फॉक्सवैगन टाइगन जीटी / जीटी लाइन से रहेगा। वहीं स्टैंडर्ड कुशाक की टक्कर हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, फॉक्सवैगन टाइगन और होंडा एलिवेट से है।