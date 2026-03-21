2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च : कीमत 10.69 लाख रुपये से शुरू, यहां देखें बुकिंग प्रक्रिया, वेरिएंट, कलर ऑप्शन और फीचर से जुड़ी जानकारी

प्रकाशित: मार्च 21, 2026 03:20 pm । स्तुति

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट भारत में 10.69 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च हो गई है। नई स्कोडा कुशाक गाड़ी में कई सारे नए स्टाइलिंग अपडेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें फन-2-ड्राइव टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी दिया गया है। इस एसयूवी कार की कीमत, वेरिएंट, डिजाइन, कलर, फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें :-

कीमत और वेरिएंट

नई 2026 स्कोडा कुशाक कार पांच वेरिएंट : क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में उपलब्ध है।

यहां देखें 2026 स्कोडा कुशाक की पूरी वेरिएंट-वाइज कीमतें :-

वेरिएंट 1-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल ऑटोमेटिक 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल डीसीटी क्लासिक प्लस 10.69 लाख रुपये 12.69 लाख रुपये - सिग्नेचर 14.59 लाख रुपये 15.59 लाख रुपये - स्पोर्टलाइन 14.74 लाख रुपये 15.74 लाख रुपये - प्रेस्टीज 16.79 लाख रुपये 17.59 लाख रुपये 18.79 लाख रुपये मोंटे कार्लो - 17.89 लाख रुपये 18.99 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

कुशाक फेसलिफ्ट कार की बुकिंग फिलहाल जारी है। यहां देखें इस गाड़ी की बुकिंग प्रक्रिया और टोकन अमाउंट से जुड़ी जानकारी।

नई स्कोडा कुशाक गाड़ी की डिलीवरी मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरुआत में शुरू होगी।

डिजाइन

इस गाड़ी का फ्रंट बंपर एकदम साफ सुथरा है, जिसमें बेहतर शेप के एयर इंटेक और स्किड प्लेट दी गई है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका लुक प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसा लगता है, लेकिन इसमें नए डिजाइन के 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे नया लुक देते हैं।

नंबर जो मायने रखते हैं : लंबाई: 4229 मिलीमीटर | चौड़ाई: 1760 मिलीमीटर | ऊंचाई : 1612 मिलीमीटर व्हीलबेस: 2651 मिलीमीटर ग्राउंड क्लीयरेंस: 188 मिलीमीटर

पीछे की तरफ इसमें सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है, इसमें चौड़े एलईडी लाइट बार के साथ 'स्कोडा' लेटरिंग दी गई है जो इस गाड़ी को रात में एकदम स्टाइलिश लुक देती है।

यदि आप नई स्कोडा कुशाक की डिजाइन देखना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं।

मोंटे कार्लो एक्स्क्लुसिविटी : यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार का मोंटे कार्लो वर्जन चुनते हैं तो आपको ऑल-ब्लैक ग्रिल, ग्रिल पर रेड डिटेलिंग, अलॉय व्हील्स और सिग्नेचर बैजिंग जैसे यूनीक डिजाइन एलिमेंट्स मिलेंगे।

कलर ऑप्शन

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में आठ कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से तीन कलर ऑप्शन इसमें नए जोड़े गए हैं।

शिमला ग्रीन (नया)

चेरी रेड (नया)

स्टील ग्रे (नया)

ब्रिलियंट सिल्वर

डीप ब्लैक

कार्बन स्टील

कैंडी व्हाइट

लावा ब्लू

नई स्कोडा कुशाक के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं? यहां देखें।

इंटीरियर

2026 स्कोडा कुशाक गाड़ी के केबिन में नई डुअल-टोन ब्लैक और बेज कलर थीम दी गई है, जिससे यह पहले के मुकाबले काफी हवादार लगता है। यदि आप स्कोडा कुशाक गाड़ी में डार्क केबिन थीम चाहते हैं तो आप इसका मोंटे कार्लो वेरिएंट चुन सकते हैं।

इस गाड़ी के डैशबोर्ड की डिजाइन एकदम सिंपल और समझने में आसान है। इसमें क्लीन और हॉरिजोंटल लेआउट के साथ बीच में फ्लोटिंग टचस्क्रीन दी गई है।

इस एसयूवी कार के केबिन की फिट व फिनिश क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। केबिन के इसमें कम शाइनी प्लास्टिक और ज्यादा मैट सरफेस दिया गया है जिससे इसका इंटीरियर अब काफी क्लीन लगता है।

इस सेगमेंट के हिसाब से मटीरियल की क्वालिटी ठीक-ठाक है। इसमें खास जगहों पर सॉफ्ट-टच एलिमेंट और सीटों व आर्मरेस्ट पर लेदरेट मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर इसमें हार्ड प्लास्टिक मौजूद है।

इसकी सीटें काफी आरामदायक और सपोर्टिव है, जिनमें हल्का सा कड़ापन है जो लंबे सफर के लिए काफी अच्छा रहता है।

केबिन के अंदर इसमें मूड लाइटिंग दी गई है, जो रात के समय में केबिन को अच्छा फील देती है।

इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ और कुछ अतिरिक्त कंफर्ट फीचर दिए गए हैं, जो इसके केबिन को पहले से ज्यादा अपमार्केट दिखाते हैं।

बूट स्पेस

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में 385 लीटर (पार्सल शेल्फ तक) और 491 लीटर तक (रूफ तक) की बूट स्पेस मिलती है।

इसमें सेकंड रो पर 60:40 स्प्लिट फंक्शन वाली सीटें दी गई है, जिसे नीचे की तरफ फोल्ड करके 1405 लीटर की बूट स्पेस मिल पाती है।

फीचर

नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में इंफोटेनमेंट के लिए 10.1-इंच टचस्क्रीन (अब गूगल एआई असिस्टेंट के साथ), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, ऑटो एसी, क्रूज कंट्रोल, 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं।

इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ 10.25-इंच का बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और सेगमेंट फर्स्ट रियर सीट मसाज फंक्शन जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

स्मार्ट फीचर : स्कोडा की कारों में कई फीचर को सोच समझकर दिया जाता है जिसे 'सिंपली क्लेवर फीचर' कहा जा सकता है। कुशाक फेसलिफ्ट एसयूवी में सात ऐसे फीचर दिए गए हैं जिसमें ए-पिलर पर टिकट होल्डर क्लिप, डैशबोर्ड पर यूटिलिटी रिसेस, फ्रंट कपहोल्डर ग्रिप मैट, फ्रंट सीट बैक पर मोबाइल पॉकेट, कोट हुक्स, सभी दरवाजों पर रिफ्लेक्टिव टेप, बूट में 2 बैग हुक्स शामिल है।

सेफ्टी

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल (केवल ऑटोमेटिक), रेन-सेंसिंग वाइपर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और रियर पार्किंग कैमरा नहीं दिए गए हैं, लेकिन यह फीचर्स बाकी वेरिएंट में मिलते हैं। वहीं, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर्स की अभी भी इसमें कमी रखी गई है।

सेफ्टी रेटिंग : स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। इसका भारत एनकैप क्रैश टेस्ट होना फिलहाल बाकी है।

इंजन ऑप्शन

स्कोडा कुशाक न्यू मॉडल में जाने पहचाने 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी* (नया) 7-स्पीड डीसीटी^ पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

*एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन; ^डीसीटी = डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

अपडेट: नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जोड़ा गया है, जो पहले दिए गए 6-स्पीड यूनिट की तुलना में ज्यादा स्मूद गियर शिफ्ट देगा।

अन्य विकल्प :

यदि आप मार्किट में किसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की तलाश कर रहे हैं तो नई स्कोडा कुशाक आपके लिए सेगमेंट में एक फन-2-ड्राइव चॉइस साबित होगी। आप यह सभी ऑप्शन भी देख सकते हैं :-