2026 रेनो डस्टर vs स्कोडा कुशाक: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

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प्रकाशित: अप्रैल 28, 2026 01:59 pm । सोनू

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इस साल की शुरुआत में रेनो डस्टर की शानदार वापसी हुई। यह पहले से ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न हो गई है, साथ ही इसे नए लुक, कई नए फीचर और नए पावरट्रेन ऑप्शन में भी पेश किया गया है। इसके अलावा स्कोडा इंडिया ने भी फेसलिफ्ट कुशाक का उतारा है, जिसमें बदलाव तो ज्यादा नहीं हैं लेकिन कुछ अहम अपडेट जरूर किए गए हैं।

यहां हमने इन दोनों एसयूवी कार का कंपेरिजन किया है, दोनों में से कौनसी गाड़ी को खरीदना फायदे का सौदा है जानेंगे आगे:

प्राइस

मॉडल रेनो डस्टर स्कोडा कुशाक कीमत (एक्स-शोरूम) 10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये

डस्टर और कुशाक दोनों की कीमत एक जैसी है।

डस्टर के बेस मॉडल की प्राइस 20,000 रुपये तक कम है, जबकि डस्टर टॉप मॉडल की प्राइस कुशाक के टॉप वेरिएंट से 50,000 रुपये कम है।

साइज

रेनो डस्टर स्कोडा कुशाक अंतर लंबाई 4346 मिलीमीटर 4229 मिलीमीटर +117 मिलीमीटर चौड़ाई 1815 मिलीमीटर 1760 मिलीमीटर +55 मिलीमीटर ऊंचाई 1701 मिलीमीटर 1612 मिलीमीटर +89 मिलीमीटर व्हीलबेस 2657 मिलीमीटर 2651 मिलीमीटर +6 मिलीमीटर

इन दोनों में रेनो डस्टर बड़ी कार है।

दोनों एसयूवी कार का व्हीलबेस एक समान है, जबकि केबिन के अंदर लेगरूम में कोई बड़ा अंतर नहीं है।

रोड प्रजेंस के मामले में डस्टर थोड़ी ज्यादा दमदार दिखती है, जबकि कुशाक का लुक सादा और सोफिस्टिकेटेड है।

कलर ऑप्शन

रेनो डस्टर स्कोडा कुशाक 2026 पर्ल व्हाइट कैंडी व्हाइट स्टेल्थ ब्लैक डीप ब्लैक मूनलाइट सिल्वर ब्रिलियंट सिल्वर मूनलाइट सिल्वर स्टील ग्रे रिवर ब्लू कार्बन स्टील माउंटेन जेड ग्रीन चेरी रेड — लावा ब्लू — शिमला ग्रीन

इन दोनों में से 2026 स्कोडा कुशाक में ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं।

हालांकि, अगर ध्यान से देखें तो दोनों कार के रंग काफी हद तक एक जैसे हैं, जिनमें सफेद, काला, सिल्वर, लाल, नीला, और हरा रंग कॉमन हैं।

जो लोग मानोक्रोमैटिक कलर ऑप्शन ज्यादा पसंद करते हैं उन्हें कुशाक में ज्यादा वैरायटी मिलेगी।

इंजन

मॉडल रेनो डस्टर स्कोडा कुशाक इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल सिलेंडर की संख्या 3 4 3 4 पावर 100 पीएस 163 पीएस 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

वर्तमान में रेनो डस्टर गाड़ी में दो टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है, फेसलिफ्ट कुशाक में भी इसी तरह के इंजन मिलते हैं।

हालांकि, दोनों कार में 1-लीटर टर्बो-पट्रोल इंजन दिया गया है, लेकिन आपको कुशाक में मैनुअल के साथ-साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प भी मिलता है। कुशाक का इंजन डस्टर से 15 पीएस और 12 एनएम ज्यादा पावर आउटपुट भी देता है।

हालांकि, डस्टर कार का 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन कुशाक के 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पर भारी पड़ता है। डस्टर का इंजन कुशाक से 13 पीएस और 30 एनएम ज्यादा पावर आउटपुट देता है।

नोट: इस साल दिवाली तक डस्टर में 1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प जुड़ जाएगा। इसके साथ 8-स्पीड डीएचटी (डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन) मिलेगा।

फीचर

फीचर रेनो डस्टर स्कोडा कुशाक ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ व्हील 18-इंच अलॉय व्हील 17-इंच अलॉय व्हील इंफोटेनमेंट 10.25-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले / एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर आर्कमी 6-स्पीकर पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ लेदरेट अपहोल्स्ट्री ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीटें ✅ ✅ आगे पावर्ड सीटें ✅ ✅ लंबर एडजस्टमेंट ✅ (मैनुअल एडजस्टमेंट) ❌ पीछे सीट मसाज फंक्शन ❌ ✅ पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ (48 कलर) ✅ पेडल शिफ्टर ✅ ✅ इलेक्ट्रिक पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ कूल्ड ग्लवबॉक्स ❌ ✅ कूल्ड आर्मरेस्ट स्टोरेज ✅ (केवल डीसीटी) ❌ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ ऑटो एसी ✅ (ड्यूल-जोन) ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅

डस्टर और कुशाक दोनों की फीचर लिस्ट काफी हद तक एक जैसी है। कुछ मामलों में डस्टर बड़े पहियों, लंबर सपोर्ट, एक पावर्ड टेलगेट और कूल्ड आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ आगे निकल जाती है।

कुशाक में भी डस्टर की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर हैं, जिनमें एक काफी लग्जरी - पीछे मसाजिंग सीटें हैं। इसमे एक कूल्ड ग्लवबॉक्स भी दिया गया है, जो डस्टर में नहीं है।

सेफ्टी

फीचर रेनो डस्टर 2026 स्कोडा कुशाक एयरबैग 6 6 पार्किंग सेंसर आगे और पीछे आगे और पीछे 360-डिग्री कैमरा ✅ ❌ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ एडीएएस ✅ (लेवल-2) ❌ ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ❌ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅

इस मामले में डस्टर नई कुशाक से काफी आगे है। डस्टर में एक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और एक 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, जो कुशाक में नहीं मिलते हैं।

दोनों एसयूवी कार में एयरबैग की संख्या एक बराबर ही है, साथ ही इनमें आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, रेन-सेंसिंग वाइपर, टीपीएमएस और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर भी मिलते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आप इन दोनों एसयूवी कार में से किसी एक गाड़ी को लेने की सोच रह हैं, तो हम यही कहेंगे कि आपको ज्यादा कंप्लिट पैकेज चाहिए तो रेनो डस्टर लेनी चाहिए। इसमें आपको ज्यादा फीचर और थोड़ा दमदार इंजन मिलता है, जिससे आपको लगेगा लगेगा कि खर्च किए गए पैसों के बदले ज्यादा मिल रहा है।

वहीं दूसरी ओर, हम स्कोडा की भरोसेमंद ड्राइविंग साख के लिए स्कोडा कुशाक को चुनेंगे। अगर अच्छा ड्राइविंग अनुभव आपकी प्राथमिकता है तो कुशाक अभी भी एक अच्छा विकल्प है और फन-टू-ड्राइव जर्मन अंदाज मिलता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है।

सच कहें तो अधिकांश ग्राहकों के लिए डस्टर ज्यादा सही है। कुशाक तब ज्यादा सही विकल्प है जब आपका दिल फीचर से ज्यादा कार के ड्राइविंग अनुभव पर अटका हो।

अन्य विकल्प

अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की फोर व्हीलर गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपके पास काफी सारे विकल्प हैं। डस्टर और कुशाक के अलावा, आप ये विकल्प देख सकते हैं:

अगर आप अपने परिवार के लिए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आपके गैराज में कौनसी फोर व्हीलर गाड़ी आने वाली है?