जीटीए 6 में नजर आएंगी ये कारें, क्या आप इन गाड़ियों को पहचान सकते हैं?

लंबे इंतजार के बाद, अब रॉकस्टार गेम्स ने आखिरकार हमें आने वाले ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 (GTA 6) वीडियो गेम का एक एक्सटेंडेड प्रीव्यू दिया है। जीटीए गेम के नए वर्जन में हमें कुछ ऐसे मॉडल दिखे जो असल मॉडल्स पर बेस्ड हैं! आइए इनके बारे में जानते हैं:

70 के दशक की अमेरिकन मसल कार

बेस्ड: 1970 के दशक की शेवरले मालिबू

मसल कार कूपे

बेस्ड: डॉज चैलेंजर

बड़ा पिकअप ट्रक

बेस्ड: टोयोटा टैकोमा

दो दरवाजों वाली स्पोर्ट्स कार

बेस्ड: फोर्ड मस्टैंग

फुल-साइज लग्जरी एसयूवी

बेस्ड: रेंज रोवर

चार दरवाजों वाली स्पोर्ट्स सेडान

बेस्ड: कैडिलैक CTS-V

मिडसाइज लग्जरी एसयूवी

बेस्ड: बीएमडब्ल्यू एक्स5

मिडसाइज एसयूवी

बेस्ड: फोर्ड एक्सप्लोरर

स्पोर्टी चार दरवाजों वाली कूपे

बेस्ड: मर्सिडीज-एएमजी ई63

फुल-साइज लग्जरी एसयूवी

बेस्ड: कैडिलैक एस्केलेड

सेडान (टैक्सी)

बेस्ड: फोर्ड क्राउन विक्टोरिया

80 के दशक की लग्जरी कन्वर्टिबल

बेस्ड: बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज

जीटीए 6 रिलीज डेट और भारत में अहमियत

बहुत से भारतीय, जो खासकर युवा हैं, वे जीटीए वीडियो गेम के अलग-अलग वर्जन खेलते हुए बड़े हुए हैं, चाहे वह जीटीए वॉइस सीटी हो, जीटी 4 हो या जीटीए 5। आने वाला जीटीए 6 पीएस5 पर 19 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, यह न केवल गेमर्स के लिए, बल्कि कार के शौकीनों के लिए भी एक रोमांचक पल है। जीटीए सीरीज में हमेशा से ही असली दुनिया के मॉडल से प्रेरित कई तरह की कार दिखाई देती हैं, जिससे हर नया वर्जन उन लोगों के लिए खास बन जाता है, जिन्हें कार को देखना और उनके बारे में सीखना पसंद है।

इनमें से आपकी पसंदीदा कार कौनसी है? हमें नीचे कमेंट में बताएं!