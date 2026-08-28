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    जीटीए 6 में नजर आएंगी ये कारें, क्या आप इन गाड़ियों को पहचान सकते हैं?

    हालांकि ये रियल कार जैसी नहीं हैं, लेकिन ये गाड़ियां हमें असल जिंदगी में देखे गए मॉडल की याद दिलाती हैं

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 28, 2026 17:33 ist
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    published onAug 28, 2026 17:33 IST
    last updated onAug 28, 2026 17:33 IST
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    Cars In GTA 6

    लंबे इंतजार के बाद, अब रॉकस्टार गेम्स ने आखिरकार हमें आने वाले ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 (GTA 6) वीडियो गेम का एक एक्सटेंडेड प्रीव्यू दिया है। जीटीए गेम के नए वर्जन में हमें कुछ ऐसे मॉडल दिखे जो असल मॉडल्स पर बेस्ड हैं! आइए इनके बारे में जानते हैं:

    70 के दशक की अमेरिकन मसल कार

    बेस्ड: 1970 के दशक की शेवरले मालिबू

    Cars In GTA 6

    मसल कार कूपे

    बेस्ड: डॉज चैलेंजर

    Cars In GTA 6

    बड़ा पिकअप ट्रक

    बेस्ड: टोयोटा टैकोमा

    Cars In GTA 6

    दो दरवाजों वाली स्पोर्ट्स कार

    बेस्ड: फोर्ड मस्टैंग

    Cars In GTA 6

    फुल-साइज लग्जरी एसयूवी

    बेस्ड: रेंज रोवर

    Cars In GTA 6

    चार दरवाजों वाली स्पोर्ट्स सेडान

    बेस्ड: कैडिलैक CTS-V

    Cars In GTA 6

    मिडसाइज लग्जरी एसयूवी

    बेस्ड: बीएमडब्ल्यू एक्स5

    Cars In GTA 6

    मिडसाइज एसयूवी

    बेस्ड: फोर्ड एक्सप्लोरर

    Cars In GTA 6

    स्पोर्टी चार दरवाजों वाली कूपे

    बेस्ड: मर्सिडीज-एएमजी ई63

    Cars In GTA 6

    फुल-साइज लग्जरी एसयूवी

    बेस्ड: कैडिलैक एस्केलेड

    Cars In GTA 6

    सेडान (टैक्सी)

    बेस्ड: फोर्ड क्राउन विक्टोरिया

    Cars In GTA 6

    80 के दशक की लग्जरी कन्वर्टिबल

    बेस्ड: बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज

    Cars In GTA 6

    जीटीए 6 रिलीज डेट और भारत में अहमियत

    बहुत से भारतीय, जो खासकर युवा हैं, वे जीटीए वीडियो गेम के अलग-अलग वर्जन खेलते हुए बड़े हुए हैं, चाहे वह जीटीए वॉइस सीटी हो, जीटी 4 हो या जीटीए 5। आने वाला जीटीए 6 पीएस5 पर 19 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, यह न केवल गेमर्स के लिए, बल्कि कार के शौकीनों के लिए भी एक रोमांचक पल है। जीटीए सीरीज में हमेशा से ही असली दुनिया के मॉडल से प्रेरित कई तरह की कार दिखाई देती हैं, जिससे हर नया वर्जन उन लोगों के लिए खास बन जाता है, जिन्हें कार को देखना और उनके बारे में सीखना पसंद है।

    इनमें से आपकी पसंदीदा कार कौनसी है? हमें नीचे कमेंट में बताएं!

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    सोनू
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