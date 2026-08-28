2026 एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
‘वेल लोडेड’ शब्द से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ टॉप मॉडल ही नहीं, हेक्टर टॉमहॉक ईवी का बेस मॉडल भी कैसा है
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जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में हेक्टर टॉमहॉक ईवी को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 19.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसे तीन वेरिएंट: एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस में पेश किया गया है। इसके किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं और आपको कौनसा वेरिएंट लेना चाहिए? आइए जानते हैं आगे:
एक्सटीरियर
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फीचर
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एक्साइट
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एक्सक्लूसिव
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एसेंस
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एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप
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एलईडी डीआरएल
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फ्रंट इल्यूमिनेटेड लोगो
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क्रोम-स्टडेड लोअर एयर डैम
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अलॉय व्हील्स
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18-इंच डुअल-टोन
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18-इंच डुअल-टोन
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18-इंच डुअल-टोन
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रेड ब्रेक कैलिपर्स
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एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ ओआरवीएम
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डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश
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क्रोम विंडोलाइन एक्सेंट
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साइड क्लैडिंग
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एलईडी टेललैंप्स
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एलईडी रियर फॉग लैंप
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रियर स्पॉइलर
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सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स
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रूफ रेल्स
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बाहर से बेस मॉडल एक्साइट भी एलईडी लाइटिंग, ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, और साइड क्लेडिंग के साथ टॉप मॉडल जैसा दिखता है। यहां तक कि चमकीला लोगो सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड है।
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बेस मॉडल और टॉप मॉडल में ज्यादा कुछ अलग नहीं है, मुख्य अंतर रेड ब्रेक कैलिपर्स, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर और क्रोम एक्सेंट का है।
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एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी छह कलर में उपलब्ध है, जिसकी जानकारी आप यहां देख सकते हैं।
केबिन
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फीचर
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एक्साइट
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एक्सक्लूसिव
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एसेंस
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ब्राउन और ब्लैक कलर स्कीम
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एम्बिएंट लाइटिंग
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✅(ब्लू)
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✅(256-कलर)
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लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
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लेदरेट डोरपैड्स, स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड
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बी-पिलर कोट हुक्स
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फ्रंट और रियर केबिन लैंप
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रियर एसी वेंट्स
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60:40 स्प्लिट फोल्डिंग सेकंड रो सीट्स
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सेकंड रो सीट रिक्लाइन
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सेकंड रो स्लाइडिंग
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✅(केवल 7 सीटर)
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स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
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कपहोल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील
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हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट
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फ्रंट सीटबैक पॉकेट्स
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तीनों वेरिएंट के केबिन में बदलाव बहुत कम हैं और ज्यादातर लोगों को यह फर्क पता नहीं चलेगा।
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यह अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट एक्साइट में सभी अच्छी चीजें दी गई हैं, जो आमतौर पर टॉप मॉडल में मिलती हैं, जैसे कि एक टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, और दूसरी पंक्ति के लिए स्लाइड व रिक्लाइन फंक्शन।
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नोट:
हालांकि, इलेक्ट्रिक एसयूवी में थ्री-रो 7 सीटर लेआउट स्टैंडर्ड है, टॉप मॉडल एसेंस में ऑप्शनल टू-रो 5 सीटर लेआउट भी मिलता है।
कंफर्ट
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फीचर
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एक्साइट
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एक्सक्लूसिव
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एसेंस
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पैनोरमिक सनरूफ
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
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पावर्ड टेलगेट
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ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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ड्राइव मोड्स
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✅(इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम)
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✅(इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम)
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✅(इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम)
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6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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मेमोरी फंक्शन और ऑटो रिट्रैक्ट के साथ ड्राइवर सीट
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4-वे पावर-एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट
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रियर विंडो सनशेड
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ऑटो हेडलैंप्स
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पीएम 2.5 केबिन एयर फिल्टर
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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एकॉस्टिक और यूवी कट विंडोज़
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पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री
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पावर-फोल्डिंग और पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम
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क्रूज़ कंट्रोल
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✅(एडेप्टिव)
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12वी पावर आउटलेट
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कूलिंग के साथ 50वाट वायरलेस फोन चार्जर
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वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) और वी2वी (व्हीकल-टू-व्हीकल)
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वी2एच (व्हीकल-टू-होम)
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हेक्टर टॉमहॉक ईवी में बेस मॉडल से ही आपको काफी सारे कंफर्ट फीचर मिलते हैं।
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पैनोरमिक सनरूफ और आगे वेंटिलेटेड सीटें मिड वेरिएंट एक्सक्लूसिव से उपलब्ध है।
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एक्सक्लूसिव वेरिएंट एक बेहतरीन वैल्यू फोर मनी ऑप्शन है टॉप मॉडल एसेंस में अपग्रेड करने का कोई खास कारण नहीं है।
इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट
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फीचर
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एक्साइट
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एक्सक्लूसिव
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एसेंस
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टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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✅(12.8-इंच)
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✅(12.8-इंच)
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✅(15.6-इंच)
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डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
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✅(8.8-इंच)
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✅(8.8-इंच)
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✅(8.8-इंच)
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साउंड सिस्टम
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✅(6-स्पीकर)
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✅(6-स्पीकर)
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✅(10-स्पीकर इन्फिनिटी)
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वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
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स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स
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एआई वॉयस असिस्टेंट
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जेस्चर कंट्रोल्स
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पेट मोड
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नैप मोड
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कैंप मोड
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स्मोकिंग मोड
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एनर्जाइजिंग मोड
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इन-बिल्ट कराओके
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डिजिटल की
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कनेक्टेड कार टेक
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जब इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात आती है, तो ज्यादातर फीचर सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं।
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यहां एकमात्र फर्क टॉप एसेंस वेरिएंट में बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और बेहतर ऑडियो सिस्टम है।
सेफ्टी
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फीचर
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एक्साइट
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एक्सक्लूसिव
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एसेंस
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6 एयरबैग्स
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
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हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी)
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ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस)
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एडीएएस
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✅(लेवल 2)
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पार्किंग कैमरा
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✅(रियर व्यू)
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✅(360-डिग्री)
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✅(360-डिग्री)
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पार्किंग सेंसर
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✅(केवल रियर)
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✅(केवल रियर)
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✅(फ्रंट और रियर)
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
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ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स
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इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी)
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आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर
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रेन-सेंसिंग वाइपर्स
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रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर
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हेक्टर टॉमहॉक की स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर लिस्ट काफी लंबी है।
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बेस मॉडल की तुलना में मिड वेरिएंट में खास फीचर के तौर पर सिर्फ एक 360 डिग्री कैमरा जोड़ा गया है।
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फ्रंट पार्किंग सेंसर और लेवल 2 एडीएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के अलावा, टॉप मॉडल एसेंस सेफ्टी के मामले में लोअर वेरिएंट जैसा ही है।
इंजन
हेक्टर टॉमहॉक ईवी में सिंगल-मोटर सेटअप और 69.2 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। इसकी फुल चार्ज में रेंज 517 किलोमीटर बताई गई है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी:
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बैटरी पैक
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69.2 केडब्ल्यूएच
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)
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517 किलोमीटर
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पावर
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204 पीएस
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टॉर्क
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310 एनएम
यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार 90 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी 35 मिनट में 30 से 80 प्रतिशत चार्ज हो सकती है। अगर आप पावरट्रेन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी यह रिपोर्ट पढ़ें।
प्राइस और कंपेरिजन
एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी की कीमत 19.50 लाख रुपये से 23.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें।
इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9एस और आगामी टाटा सफारी ईवी से है। इसे किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 जैसी 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी कार के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।
कारदेखो का क्या है कहना
हेक्टर टॉमहॉक ईवी का सिर्फ टॉप मॉडल ही नहीं, बल्कि बेस वेरिएंट भी फीचर लोडेड है, जिसमें मुकाबले में मौजूद एसयूवी कार के बेस मॉडल की तुलना में ज्यादा फीचर हैं। अगर आप 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली पैसा वसूल इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं, तो बेस एक्साइट वेरिएंट अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें कोई खास कमी नहीं है।
वहीं, मिड वेरिएंट एक्सक्लूसिव में कुछ अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं, लेकिन इसके लिए 2.5 लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे। हम या तो एक्साइट वेरिएंट लेने की सलाह देंगे, या फिर एडीएएस, बड़ी स्क्रीन, बेहतर ऑडियो सेटअप, और कुछ अतिरिक्त छोटे-मोटे फीचर्स के लिए टॉप मॉडल एसेंस पर अपग्रेड करने का सुझाव देते हैं।
आप एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी का कौनसा वेरिएंट लेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।