फॉक्सवैगन टाइगन: जानिए क्यों इसका DSG गियरबॉक्स ड्राइविंग के शौकीनों के लिए सबसे अच्छी पसंद है

जब ज्यादातर लोग एक नई कार खरीदने जाते हैं, तो आमतौर पर बातचीत इंजन के पावर, हॉर्सपावर, टॉर्क और माइलेज के आंकड़ों के इर्द-गिर्द ही घूमती है। इसकी तुलना में, ट्रांसमिशन पर "मैनुअल या ऑटोमैटिक" से ज्यादा शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर एक जैसे इंजन और अलग-अलग गियरबॉक्स वाली दो SUV को असल में चलाकर देखा जाए, तो रोजाना के ड्राइविंग एक्सपीरियंस में फर्क अक्सर पावर आउटपुट में किसी भी बदलाव से कहीं ज्यादा महसूस होता है। यह बात Volkswagen Taigun के मामले में बिल्कुल सटीक बैठती है, जो अपने शानदार DSG ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स और हाल ही में पेश किए गए 8-स्पीड AT का इस्तेमाल करती है। यह आर्टिकल बताता है कि कैसे Taigun के क्विक-शिफ्टिंग ट्रांसमिशन इसे चलाने के अनुभव में एक बड़ा और अहम फर्क पैदा करते हैं।

DSG: यह असल में क्या है?

DSG का मतलब है Direct-Shift Gearbox, यह Volkswagen का उस टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया नाम है, जिसे आमतौर पर ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) के नाम से जाना जाता है। इसका मूल आइडिया बहुत सिंपल लेकिन जीनियस है: एक पारंपरिक मैनुअल गियरबॉक्स की तरह एक क्लच के बजाय, DSG दो अलग-अलग क्लच का इस्तेमाल करता है। इनमें से एक क्लच ऑड-नंबर वाले गियर (जैसे 1, 3, 5, 7) को हैंडल करता है और दूसरा ईवन-नंबर वाले गियर (2, 4, 6) को संभालता है।

मान लीजिए, जब कार तीसरे गियर में चल रही होती है, तो गियरबॉक्स का इंटेलिजेंट सिस्टम पहले से ही दूसरे क्लच पर चौथे गियर को प्री-सिलेक्ट करके तैयार रखता है। जिस पल ड्राइवर को गियर शिफ्ट करने की जरूरत होती है, सिस्टम बस एक क्लच से दूसरे पर स्विच कर देता है। यह एक पारंपरिक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की तरह पहले क्लच को डिसएंगेज करने, फिर नया गियर सिलेक्ट करने और फिर से एंगेज करने के लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरता। इस डिजाइन में कोई टॉर्क कन्वर्टर भी नहीं होता, जिसका मतलब है कि इंजन से पहियों तक पावर ट्रांसफर के दौरान बहुत कम एनर्जी बर्बाद होती है। Taigun का पावरफुल 1.5L TSI EVO इंजन इसी सिद्धांत पर काम करने वाले 7-स्पीड DSG के साथ आता है। DSG गियरबॉक्स आज के समय में उपलब्ध सबसे एडवांस्ड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस में से एक है, जो मैकेनिकली दूसरे ट्रांसमिशंस से कहीं बेहतर है और कई लग्जरी व हाई-परफॉर्मेंस कारों को पावर देता है।

बिजली की तरह तेज शिफ्ट

इस ड्यूल-क्लच डिजाइन का प्रैक्टिकल नतीजा है गियर शिफ्ट की स्पीड, जिसकी बराबरी एक पारंपरिक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक बिल्कुल नहीं कर सकता। चूंकि अगला गियर पहले से ही प्री-सिलेक्टेड और तैयार रहता है, DSG एक गियरशिफ्ट को टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक की तुलना में मिलीसेकंड्स में पूरा कर सकता है। इस प्रोसेस के दौरान इंजन से पहियों तक पावर की डिलीवरी लगभग बिना रुके चलती रहती है।

Volkswagen Taigun में, इसका मतलब है ऐसे गियरशिफ्ट्स जो एक अलग इवेंट की तरह महसूस नहीं होते, बल्कि मोमेंटम में एक स्मूथ और लगातार बढ़ोतरी जैसा फील देते हैं। कई AMT और पारंपरिक AT के उलट, यहां कोई झटका महसूस नहीं होता, बस रेव्स के गियर के साथ ऊपर चढ़ने पर एक लगातार एक्सेलेरेशन का सर्ज मिलता है। शिफ्टिंग में यह तेजी इतनी ज्यादा है कि कई बार ड्राइवर को यह पता भी नहीं चलता कि गियर कब बदल गया, जिससे ड्राइविंग का अनुभव बेहद स्मूथ और रिफाइंड हो जाता है।

स्मार्टर और ज्यादा रिस्पॉन्सिव

चाहे कोई ड्राइवर एक मैनुअल गियरबॉक्स का शौकीन हो जो कंट्रोल अपने हाथ में रखना पसंद करता है, या फिर बस एक ऐसी कार चाहता हो जो उसके इनपुट्स को समझे और तुरंत वैसी ही प्रतिक्रिया दे, DSG दोनों ही मामलों में मदद करता है। यह सिर्फ गियर बदलने की स्पीड के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कार उस पल कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब ड्राइवर उससे कुछ मांगता है।

चूंकि अगला गियर हमेशा प्री-लोडेड रहता है, DSG को अचानक थ्रॉटल इनपुट पर रिएक्ट करने से पहले "सोचने" की जरूरत नहीं होती। इसके विपरीत, एक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक को पहले अपने फ्लूइड कपलिंग के जरिए पावर को प्रोसेस करना होता है, या एक CVT को अपना पुली रेशियो एडजस्ट करना होता है, जिसमें थोड़ा समय लगता है। यह उन सिचुएशंस में एक असली फर्क डालता है जो ड्राइविंग में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं: जैसे ट्रैफिक में तेजी से बंद होता गैप पकड़ना, हाईवे पर ओवरटेक करना जहां जरा सी भी हिचकिचाहट का कोई मौका नहीं होता, या फिर बस ट्रैफिक सिग्नल से आसपास के ट्रैफिक से आगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकलना। यही वजह है कि Taigun का 1.5L TSI EVO और DSG का कॉम्बिनेशन लगातार इस सेगमेंट में सबसे प्रीमियम और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शंस में से एक माना जाता रहा है।

नतीजा? हर ड्राइव बनती है मजेदार

यह शानदार DSG गियरबॉक्स वाकई Taigun को चलाने में ज्यादा मजेदार और एंगेजिंग बनाता है। इसमें दिए गए पैडल शिफ्टर्स ड्राइवर को जब चाहें मैनुअल कंट्रोल लेने की आजादी देते हैं, जैसे किसी मोड़ पर गियर को होल्ड करना या ओवरटेक करने से ठीक पहले डाउनशिफ्ट करना। इसके साथ ही, ट्रांसमिशन के तेज और लगभग सीमलेस शिफ्ट्स तेज रफ्तार ड्राइविंग को सहज बनाते हैं, न कि कोई मेहनत भरा काम।

यही एक बड़ी वजह है कि 1.5L TSI EVO DSG वेरिएंट्स को लगातार Taigun का सबसे फायदेमंद और चलाने में मजेदार कॉन्फिगरेशन बताया जाता है। यह कॉम्बिनेशन कार को न सिर्फ तेज महसूस कराता है, बल्कि लंबी दूरियों पर हाईवे पर स्मूथली क्रूज करने में भी मदद करता है। इसके अलावा, यह इंजन-गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन, Taigun की प्रभावशाली हैंडलिंग और बेहद सक्षम चेसिस को भी पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है, जो हर मोड़ पर ड्राइवर को इसे थोड़ा और पुश करने के लिए प्रेरित करती है।

प्रैक्टिकल 8-स्पीड AT साइडकिक की भूमिका निभाता है

जहां इस कहानी में DSG बिना शक हीरो है, वहीं 1-लीटर TSI इंजन के साथ आने वाला 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर AT भी अपने आप में उल्लेखनीय और खास है। हर खरीदार एक परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स नहीं चाहता, और Volkswagen ने इस बात को समझते हुए इस जरूरत को भी पूरा किया है।

यह गियरबॉक्स स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक में स्मूथनेस को प्राथमिकता देता है, जहां टॉर्क कन्वर्टर ने परंपरागत रूप से ड्यूल-क्लच यूनिट्स पर बढ़त बनाई है, जो बहुत कम, रेंगने वाली स्पीड पर कभी-कभी थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करा सकती है। अतिरिक्त दो गियर रेशियो का मतलब यह भी है कि इंजन क्रूजिंग स्पीड पर एक ज्यादा एफिशिएंट रेव बैंड में रह सकता है, जिससे रिफाइनमेंट और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों बेहतर होती है, बिना उन रिस्पॉन्सिव शिफ्ट्स की कुर्बानी दिए, जिनकी जरूरत एक्सेलेरेट करते वक्त पड़ती है।

शहरी ड्राइविंग कंडीशंस में, 8-स्पीड AT काफी शांत और आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। ट्रैफिक में धीरे-धीरे आगे बढ़ते वक्त, यह पावर डिलीवरी को बहुत स्मूथली मॉड्यूलेट करता है, बिना उस हल्की जर्किनेस के जो DSG-इक्विप्ड कारों में कभी-कभी आ सकती है। पार्किंग स्पीड पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल महसूस होता है, जो भीड़भाड़ वाले सिग्नल्स या टाइट पार्किंग लॉट्स में बहुत मायने रखता है। जिन खरीदारों की रोजाना की ड्राइविंग खुले हाईवे के बजाय भारी ट्रैफिक से भरी होती है, वहां टॉर्क कन्वर्टर अपनी खूबियां दिखाता है। इसके सीमलेस लेकिन तेज शिफ्ट्स शहरी ट्रैफिक में नेविगेट करने के लिए परफेक्ट हैं। इन दोनों ट्रांसमिशंस के साथ, Volkswagen ने असल में उन दोनों चीजों को कवर किया है जो खरीदार असल में चाहते हैं: DSG से आउटराइट एंगेजमेंट, और 8-स्पीड AT से स्मूथ, लो-एफर्ट कन्वीनियंस।

यह कॉम्पिटिशन से कहां आगे है

यहीं पर Volkswagen Taigun की ट्रांसमिशन लाइनअप सेगमेंट की दूसरी कई SUV से आगे निकल जाती है। कई राइवल SUV में आम तौर पर CVT (कंटीन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशंस) का इस्तेमाल होता है, जो मुख्य रूप से एफिशिएंसी और स्मूथनेस के लिए इंजीनियर किए गए हैं, न कि आउटराइट परफॉर्मेंस या रिस्पॉन्स के लिए। CVT इंजन को उसके सबसे किफायती रेव रेंज में रखते हैं, लेकिन इसके साथ अक्सर एक "रबर-बैंड इफेक्ट" आता है, जब आप कार को जोर से पुश करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कार स्पीड पकड़ने में स्ट्रगल कर रही है।

वहीं, मैनुअल गियरबॉक्स कंट्रोल तो देते हैं, लेकिन वे लगातार ड्राइवर से इनपुट की मांग करते हैं, जो भारत के ज्यादातर शहरों के स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक में असल में थका देने वाला हो जाता है। कुछ प्रतिद्वंद्वी टॉर्क कन्वर्टर AT गियरबॉक्स भी ऑफर करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही Taigun जैसा एडवांस्ड 8-स्पीड AT ऑफर करते हैं। कुल मिलाकर, Taigun का DSG और 8-स्पीड AT का कॉम्बिनेशन ऐसी शिफ्ट स्पीड और ड्राइविंग एंगेजमेंट देता है जिसकी बराबरी CVT नहीं कर सकता, और ऐसी लो-एफर्ट कन्वीनियंस देता है जो एक मैनुअल गियरबॉक्स बिल्कुल नहीं दे सकता।

कारदेखो का क्या है कहना

खरीदार हॉर्सपावर के आंकड़ों और टॉर्क नंबरों की तुलना करने में बहुत समय बिताते हैं, लेकिन उस इंजन के पीछे का गियरबॉक्स अक्सर इस बात पर उतना ही असर डालता है कि कार असल में हर दिन कैसी लगती है। फॉक्सवैगन टाइगन का 7-स्पीड DSG उन लोगों के लिए सच में तेज, दिलचस्प शिफ्ट देता है जो ज्यादा रोमांचक ड्राइव चाहते हैं, जबकि 1-लीटर TSI पर नया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक रोजाना आने-जाने के लिए स्मूथनेस और एफिशिएंसी बढ़ाता है।

इन सब बातों से यह बात पक्की हो जाती है कि खरीदने के फैसले में ट्रांसमिशन की पसंद पर आम तौर पर मिलने वाले ध्यान से कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और टाइगन ने दोनों मामलों में चुपचाप यह सही किया है।