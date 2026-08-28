2026 एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

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Published On अगस्त 28, 2026 19:20 ist

Aug 28, 2026 19:20 IST

last updated on Aug 28, 2026 19:20 IST

Aug 28, 2026 19:20 IST

published on Aug 28, 2026 19:20 IST

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एमजी ने हाल ही में हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 25.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टाटा सफारी जैसी डीजल एसयूवी कार से है। अगर आप ज्यादा माइलेज वाली पेट्रोल कार ढूंढ रहे हैं तो एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी एक बढ़िया ऑप्शन है। यह दो वेरिएंट: एक्सक्लूसिव और एसेंस में उपलब्ध है। दोनों वेरिएंट की कीमत में करीब 3 लाख रुपये का अंतर है। कौनसा वेरिएंट लेना फायदे का सौदा है? आइए जानते हैं आगे:

एक्सटीरियर

फीचर एक्सक्लूसिव एसेंस एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेल लैंप्स ✅ ✅ एलईडी रियर फॉग लैंप ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स ❌ ✅ फ्रंट इल्यूमिनेटेड लोगो ✅ ✅ 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स ✅ ✅ फ्रंट क्रोम एक्सेंट्स ✅ ✅ रेड ब्रेक कैलिपर्स ❌ ✅ विंडो बेल्टलाइन पर क्रोम फिनिश ✅ ✅ ध्वनिक और यूवी-कट ग्लास ✅ ✅ क्रोम-फिनिश बाहरी दरवाजे के हैंडल ✅ ✅ साइड बॉडी क्लैडिंग ✅ ✅ ग्लास एंटीना ✅ ✅ रूफ रेल्स ✅ ✅ रियर स्पॉइलर ✅ ✅

देखने में दोनों वेरिएंट लगभग एक जैसे दिखते हैं। दोनों में सिर्फ लाल रंग के ब्रेक कैलिपर्स का अंतर है।

डायनामिक टर्न इंडिकेटर केवल टॉप मॉडल में दिए गए हैं।

खास बात ये है कि टॉमहॉक पीएचईवी में शार्क फिन एंटीना है, लेकिन रेडियो एंटीना ग्लास सनरूफ का हिस्सा है।

केबिन

फीचर एक्सक्लूसिव एसेंस एम्बिएंट लाइटिंग केवल नीला 256 कस्टमाइजेबल कलर 8.8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ✅ ✅ लेदर सीट अपहोल्स्ट्री* ✅ ✅ लेदर डोर आर्मरेस्ट और डैशबोर्ड इन्सर्ट* ✅ ✅ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील* ✅ ✅ बी-पिलर कोट हुक ✅ ✅ फ्रंट और रियर रीडिंग लाइट्स ✅ ✅ रियर विंडो सनशेड ❌ ✅

दोनों वेरिएंट के बीच मुख्य अंतर रिक्ट्रैक्टेबल रियर विंडो सनशेड का है।

यहां एक और खास अंतर कस्टमाइजेबल इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग है। बेस एक्सक्लूसिव वेरिएंट में केवल स्टैंडर्ड ब्लू कलर मिलता है, जबकि ऊपर वाले एसेंस वेरिएंट में 256 तक कस्टमाइजेबल कलर मिलते हैं।

दोनों वेरिएंट में ज्यादातर टचपॉइंट्स पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है।

कलर

कलर एक्सक्लूसिव एसेंस Celadon Blue & White ✅ ✅ Aurora Silver ✅ ✅ Shadow Gold ✅ ✅ Celadon Blue ✅ ✅ Pearl White ✅ ✅ Turquoise Green & Pearl White ✅ ✅ Turquoise Green ✅ ✅ Starry Black ✅ ✅

सेगमेंट में Turquoise Green एक यूनिक कलर ऑप्शन है और यह हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी के डिजाइन कैरेक्टर के हिसाब से भी सही है।

फीचर

फीचर एक्सक्लूसिव एसेंस पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ फ्रंट वेंटीलेटेड सीटें ✅ ✅ ऑटोमैटिक पावर्ड टेलगेट ओपनिंग ✅ ✅ ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम ✅ ✅ मेमोरी के साथ 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ 4-वे पावर एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट ✅ ✅ ऑटो हेडलैंप्स ✅ ✅ पीएम 2.5 फिल्टर ✅ ✅ पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ एक्टिव कीलेस एंट्री ✅ ✅ टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ (अडैप्टिव) सभी रो एसी वेंट्स ✅ ✅ दूसरी रो की स्लाइडिंग सीटें ✅ ✅ कूलिंग के साथ वायरलेस फास्ट चार्जर ✅ ✅ फ्रंट यूएसबी-ए + फास्ट चार्जिंग यूएसबी-सी पोर्ट ✅ ✅ दूसरी रो के फास्ट चार्जिंग यूएसबी-सी और यूएसबी-ए पोर्ट्स ✅ ✅ वी2एल (व्हीकल टू लोड) और वी2वी (व्हीकल टू व्हीकल) चार्जिंग ❌ ✅ वी2एच (व्हीकल टू होम) चार्जिंग ❌ ✅ 12.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट ✅ ❌ 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट ❌ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर 10-स्पीकर (इन्फिनिटी ब्रांडेड) वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो + एप्पल कारप्ले ✅ ✅ स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल ✅ ✅ वॉइस असिस्टेंट के साथ इंटीग्रेटेड एआई ✅ ✅ प्रो पेट मोड ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ कराओके ऐप ✅ ✅ 6 भाषाओं में वॉइस कमांड ✅ ✅

दोनों वेरिएंट के इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साइज में अंतर है, लेकिन इनके साथ मिलने वाले फीचर में ज्यादा अंतर नहीं है।

ऊपर वाले वेरिएंट में प्रीमियम इनफिनिटी 10-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है, जबकि लोअर वेरिएंट में अनब्रांडेड 6-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है।

व्हीकल-टू-लोड और व्हीकल-टू-होम रिवर्स चार्जिंग फंक्शन केवल टॉप मॉडल के लिए रिजर्व हैं।

क्रूज कंट्रोल भी दोनों वेरिएंट में एक अंतर है। टॉप एसेंस वेरिएंट में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जबकि एक्सक्लूसिव वेरिएंट में स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल दिया गया है।

सेफ्टी

फीचर एक्सक्लूसिव एसेंस 6 एयरबैग (डुअल फ्रंट, साइड और कर्टन) ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ✅ ✅ ट्रैक्शन कंट्रोल ✅ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल ✅ ✅ ईबीडी के साथ एबीएस ✅ ✅ ब्रेक असिस्ट ✅ ✅ सभी 4 डिस्क ब्रेक ✅ ✅ ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅ एक्टिव टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ✅ ✅ रियर फॉग लैंप ✅ ✅ फ्रंट और रियर डिफॉगर ✅ ✅ इम्पैक्ट-सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर ✅ ✅ रियर पार्किंग सेंसर ✅ ✅ रिवर्स पार्किंग कैमरा ✅ ✅ फ्रंट पार्किंग सेंसर ❌ ✅ ट्रांसपेरेंट चेसिस और व्हील व्यू के साथ 360-डिग्री एचडी कैमरा ✅ ✅ रेन-सेंसिंग वाइपर्स ✅ ✅ ऑटो-डिम्मिंग आईआरवीएम ❌ ✅ लेवल-2 एडीएएस ❌ ✅

एमजी ने हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी में अधिकांश सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए हैं।

हालांकि, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम) और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर का लोअर वेरिएंट में अभाव है।

केवल ऊपर वाले वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस फीचर मिलते हैं, जिनमें लेन कीप असिस्ट (एलकेए), लेन डिपार्चर वार्निंग (एलडीडब्ल्यू), फ्रंट कोलिशन वार्निंग (एफसीडब्ल्यू), ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी), और इंटेलिजेंट हेडलैंप कंट्रोल (आईएचसी) जैसे फीचर मिलते हैं।

पावरट्रेन

एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी में एक पावरट्रेन ऑप्शन दिया गया है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और एक 20.5 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है, जिससे यह कार पेट्रोल और प्योर ईवी मोड दोनों पर चल सकती है। इसकी प्योर ईवी मोड में रेंज 115 किलोमीटर बताई गई है। इसके स्पेसिफिकेशन नीचे बताए गए हैं:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल बैटरी पैक 20.5 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर (इंजन + मोटर) 102 पीएस + 201 पीएस टॉर्क (इंजन + मोटर) 125 एनएम + 237 एनएम ट्रांसमिशन डीएचटी सर्टिफाइड रेंज (केवल ईवी)* 115 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज (संयुक्त)* 1100 किलोमीटर

डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, स्टार - एमआईडीसी पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 के अनुसार

प्राइस और कंपेरिजन

एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी बेस मॉडल एक्सक्लूसिव की कीमत 25.70 लाख रुपये है और एसेंस वेरिएंट की कीमत 27.80 लाख रुपये है।

हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी का मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9एस और एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी से है।

इसे टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और जीप मेरिडियन जैसे आईसीई पावर्ड मॉडल के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना

हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी मास मार्केट सेगमेंट में ऑफर लेकर आई है। प्लग-इन-हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, जो शहर और लंबी दूरी के हाईवे पर कार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एमजी के अनुसार एसयूवी कार को घर पर चार्ज किया जा सकता है और इसकी प्योर ईवी मोड में रेंज 115 किलोमीटर तक है। इसलिए कई लोगों के लिए इसे खरीदना समझदारी हो सकती है। लेकिन आपको अपने बजट के हिसाब से सही वेरिएंट का चयन करना होगा। अतिरिक्त 2.1 लाख रुपये में आपको अच्छे फीचर मिलते हैं, लेकिन बेस मॉडल में ज्यादातर वे फीचर हैं जिनकी हर किसी को जरूरत होगी।