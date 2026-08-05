2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेेसलिफ्ट हुई लॉन्च, पैनोरमिक सनरूफ और नए फीचर्स के साथ कीमत 13.69 लाख से शुरू
हालांकि यह कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन इस फेसलिफ्ट से स्कॉर्पियो N को काफी ज़्यादा मॉडर्न बनने में मदद मिलती है।
-
- Write a कमेंट
महिंद्रा ने अपनी बेहद पॉपुलर एसयूवी, स्कॉर्पियो एन का 2026 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.69 लाख रखी गई है। इस अपडेट के साथ, कंपनी ने एक्सटीरियर में बहुत मामूली बदलाव किए हैं, लेकिन इंटीरियर और फीचर्स लिस्ट में कई महत्वपूर्ण अपग्रेड्स शामिल किए हैं, जो इसे सेगमेंट में और भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। सबसे बड़े बदलावों में पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 540-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं। आइए, इस नए फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में विस्तार से जानते हैं।
कीमत और वेरिएंट्स
नई 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को 7 मुख्य वेरिएंट्स — जेड2, जेड4, जेड6, जेड8एस, जेड8, जेड8टी और जेड8एल — में पेश किया गया है। पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा, टॉप-स्पेक डीज़ल वेरिएंट्स में 4-व्हील ड्राइव (4डब्ल्यूडी) सिस्टम भी उपलब्ध है। कीमत की बात करें तो बेस जेड2 पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 13.69 लाख से शुरू होती है, जबकि टॉप-एंड जेड8एल डीज़ल ऑटोमैटिक 4डब्ल्यूडी (6-सीटर) वेरिएंट की कीमत लगभग 25.49 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
|
वेरिएंट
|
पेट्रोल
|
डीज़ल
|
एमटी
|
एटी
|
एमटी
|
एटी
|
एमटी 4डब्ल्यूडी
|
एटी 4डब्ल्यूडी
|
जेड2
|
13.69 लाख रुपये
|
-
|
14.19 लाख रुपये
|
-
|
-
|
-
|
जेड4
|
15.57 लाख रुपये
|
17.16 लाख रुपये
|
16.12 लाख रुपये
|
17.68 लाख रुपये
|
18.03 लाख रुपये
|
-
|
जेड6
|
-
|
-
|
17.17 लाख रुपये
|
18.82 लाख रुपये
|
-
|
-
|
जेड8एस
|
17.79 लाख रुपये
|
19.26 लाख रुपये
|
18.79 लाख रुपये
|
19.89 लाख रुपये
|
-
|
-
|
जेड8
|
-
|
-
|
19.86 लाख रुपये
|
21.41 लाख रुपये
|
-
|
-
|
जेड8टी
|
20.38 लाख रुपये
|
21.75 लाख रुपये
|
20.65 लाख रुपये
|
22.25 लाख रुपये
|
22.86 लाख रुपये
|
24.39 लाख रुपये
|
जेड8एल (7-सीटर)
|
21.31 लाख रुपये
|
22.87 लाख रुपये
|
21.99 लाख रुपये
|
23.49 लाख रुपये
|
24.25 लाख रुपये
|
25.49 लाख रुपये
|
जेड8एल (6-सीटर)
|
21.69 लाख रुपये
|
23.05 लाख रुपये
|
22.47 लाख रुपये
|
23.80 लाख रुपये
|
-
|
-
*सभी कीमतें एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया हैं*
एक्सटीरियर में क्या बदला?
जब आप नई स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को पहली बार देखेंगे, तो इसे पुराने मॉडल से अलग पहचानना लगभग नामुमकिन होगा। महिंद्रा ने इसके दमदार और मस्कुलर डिज़ाइन को बरकरार रखा है। वही चंकी बॉडी, बड़े ड्यूल-पॉड एलईडी हेडलैंप्स, सिग्नेचर ब्लैक ग्रिल और सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल भी पहले जैसा ही है, लेकिन यहां एक बड़ा और ध्यान खींचने वाला बदलाव किया गया है।
इस फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा विज़ुअल अपडेट इसके नए 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स हैं। अब इनमें नया 5-स्पोक डिज़ाइन मिलता है, जो एसयूवी को पहले से ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। इसके अलावा, रियर स्टाइलिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी, अगर आप नए अलॉय व्हील्स को नज़रअंदाज़ कर दें, तो एक्सटीरियर में कोई दूसरा बड़ा अपडेट नहीं है।
नए कलर ऑप्शंस
महिंद्रा ने इस अपडेट के साथ दो नए कलर भी पेश किए हैं। अब स्कॉर्पियो एन कुल 5 कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होगी:
-
गैलेक्सी ग्रे (नया)
-
ओशनिक (नया)
-
एवरेस्ट व्हाइट
-
डीप फ़ॉरेस्ट
-
स्टेल्थ ब्लैक
इंटीरियर और फीचर्स
एक्सटीरियर के उलट, केबिन के अंदर कई महत्वपूर्ण और आकर्षक बदलाव किए गए हैं। डैशबोर्ड लेआउट को रिफ्रेश किया गया है। सेंटर स्टेज पर अब एक बड़ा, 'फ्लोटिंग' 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, जो एक्सूवी 7एक्सओ से लिया गया है। इस बड़ी स्क्रीन को जगह देने के लिए एसी वेंट्स को पहले से स्लिम बनाकर स्क्रीन के नीचे पोजिशन किया गया है। सेंटर कंसोल पर एक नया सिल्वर इंसर्ट भी है जो केबिन को एक फ्रेश फील देता है।
सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित फीचर पैनोरमिक सनरूफ का जुड़ना है। पुराने मॉडल में सिंगल-पेन सनरूफ मिलता था, लेकिन अब यह बड़ा पैनोरमिक सनरूफ केबिन को और भी हवादार और प्रीमियम बनाता है। इसके अलावा, ड्राइवर के लिए एक नया 10.25-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है, जो ड्राइविंग से जुड़ी सारी जानकारी मॉडर्न तरीके से दिखाता है। केबिन की ओवरऑल ब्लैक और ब्राउन डुअल-टोन थीम को बरकरार रखा गया है। स्पेस और सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा ही है, जिसमें फोल्डेबल थर्ड-रो सीट्स शामिल हैं। थर्ड रो को फोल्ड करने पर 768 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है।
फीचर लिस्ट के मुख्य आकर्षण:
-
नया 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट: वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ।
-
नया 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: क्रिस्प ग्राफिक्स और कस्टमाइज़ेबल लेआउट के साथ।
-
पैनोरमिक सनरूफ: जो केबिन को खुला-खुला महसूस कराता है।
-
65वॉट यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स: फ्रंट में फास्ट चार्जिंग के लिए।
-
ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल: ड्राइवर और को-पैसेंजर के लिए अलग-अलग टेम्परेचर सेटिंग्स।
-
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: गर्मियों में आरामदायक सफर के लिए।
-
6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट: आसानी से सही ड्राइविंग पोजिशन पाने के लिए।
-
12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम: शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए।
-
वायरलेस चार्जर: एक्टिव कूलिंग फंक्शन के साथ।
-
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी: अड्रीनोएक्स सूट के साथ 70 से ज़्यादा फीचर्स।
सेफ्टी अपडेट्स
सेफ्टी के मामले में स्कॉर्पियो एन पहले से ही एक मजबूत पैकेज थी, और इस फेसलिफ्ट के साथ इसे और बेहतर बनाया गया है। सबसे अहम नया सेफ्टी फीचर 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा है। यह सिस्टम न केवल 360-डिग्री व्यू देता है, बल्कि 'अंडरबॉडी' व्यू भी दिखाता है, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान या टाइट पार्किंग स्पेस में बहुत मददगार होता है।
इसके अलावा, मौजूदा सेफ्टी फीचर्स को भी बरकरार रखा गया है। इसमें शामिल हैं:
-
6 एयरबैग्स
-
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
-
लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स)
-
हिल डिसेंट कंट्रोल
-
फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स
-
ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
-
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी)
-
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
इंजन और परफॉर्मेंस
मैकेनिकल तौर पर, 2026 स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही दमदार पेट्रोल और डीज़ल इंजन के विकल्प मिलते हैं।
|
इंजन
|
2.0-लीटर एमस्टालियन टर्बो-पेट्रोल
|
2.2-लीटर एमहॉक डीज़ल
|
पावर
|
203 पीएस
|
175 पीएस
|
टॉर्क
|
370 एनएम (एमटी) / 380 एनएम (एटी)
|
370 एनएम (एमटी) / 400 एनएम (एटी)
|
ट्रांसमिशन
|
6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
|
ड्राइवट्रेन
|
आरडब्ल्यूडी
|
आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी
दोनों ही इंजन अपनी परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं। पेट्रोल इंजन उन लोगों के लिए है जो स्मूथ और पावरफुल ड्राइव चाहते हैं, जबकि डीज़ल इंजन अपनी टॉर्क और माइलेज के लिए पसंद किया जाता है। 4डब्ल्यूडी का ऑप्शन इसे एक काबिल ऑफ-रोडर भी बनाता है।
कंपेरिजन
महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का सेगमेंट में कोई सीधा मुकाबला नहीं है, सिवाय थार रॉक्स के। हालांकि इसे टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।