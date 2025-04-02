भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: सितंबर 2025 में टाटा नेक्सन, मारुति डिजायर और हुंडई क्रेटा रही टॉप पर, जानिए बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

रैंक मॉडल्स सितंबर 2025 अगस्त 2025 सितंबर 2024 मासिक सेल्स(%) सालाना सेल्स (%)

1 टाटा नेक्सन 22,573 14,004 11,470 61 97

2 मारुति डिजायर 20,038 16,509 10,853 21 85

3 हुंडई क्रेटा (क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक) 18,861 15,924 15,902 18 19

4 महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो क्लासिक + स्कॉर्पियो एन) 18,372 9,840 14,438 87 27

5 टाटा पंच (पंच ईवी समेत) 15,891 10,704 13,711 48 16

6 मारुति स्विफ्ट 15,547 12,385 16,241 26 -4

7 मारुति वैगन आर 15,388 14,552 13,339 6 15

8 मारुति फ्रॉन्क्स 13,767 12,422 13,874 11 -1

9 मारुति बलेनो 13,173 12,549 14,292 5 -8

10 मारुति अर्टिगा 12,115 18,445 17,441 -34 -31

11 महिंद्रा थार (थार रॉक्स समेत) 11,846 6,997 8,843 69 34

12 हुंडई वेन्यू (वेन्यू एन लाइन समेत) 11,484 8,109 10,259 42 12

13 मारुति ब्रेजा 10,173 13,620 15,322 -25 -34

14 मारुति ईको 10,035 10,785 11,908 -7 -16