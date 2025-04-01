सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    जीएसटी 2.0 के बाद इन टॉप 10 कार की कीमत में हुई एक लाख रुपये से ज्यादा की कटौती, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: सितंबर 26, 2025 06:49 pm । सोनू

    215 Views
    • Write a कमेंट

    इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और किआ सिरोस दोनों ऐसे मॉडल हैं जिन पर सबसे ज्यादा बचत हो रही है

    Top 10 Popular Mass-market Cars With Over Rs 1 Lakh Price Cut Under New GST 2.0 Rates

    हाल ही में जीएसटी 2.0 लागू होने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आईसीई पावर्ड कारों की कीमतों में भारी कटौती का लाभ मिला है। मास-मार्केट कारों की बात करें तो कई लोकप्रिय मॉडल की कीमत एक लाख रुपये से ज्यादा कम हुई है, जिससे आपकी पसंद की कार और भी किफायती हो गई है। यहां हमने ऐसी टॉप 10 मास-मार्केट कार की लिस्ट बनाई है, जिन पर आप एक लाख रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं।

    मारुति ऑल्टो के10

    Maruti Alto K10 front design

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    4.23 लाख रुपये से 6.21 लाख रुपये

    3.70 लाख रुपये से 5.45 लाख रुपये

    1.08 लाख रुपये तक

    मारुति ऑल्टो के10 भारत में उपलब्ध सबसे किफायती कार में से एक है। इसके बेस मॉडल एलएक्सआई (ओ) पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है, जबकि अन्य वेरिएंट्स की कीमत में 53,000 रुपये से 86,000 रुपये के बीच कटौती हुई है। यहां देखिए इसकी वेरिएंट अनुसार नई प्राइस लिस्ट

    किआ सोनेट

    Kia Sonet

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    8 लाख रुपये से 15.64 लाख रुपये

    7.30 लाख रुपये से 14 लाख रुपये

    1.64 लाख रुपये तक

    किआ सोनेट सब- मीटर एसयूवी कार के टॉप मॉडल जीटीएक्स प्लस ऑटोमैटिक डीजल की कीमत में अधिकतम 1.64 लाख रुपये तक कटौती की गई है। अन्य सभी डीजल वेरिएंट की प्राइस 1 लाख रुपये तक कम हुई है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट्स की रेट 1.35 लाख रुपये तक कम हुई है। यहां देखिए सोनेट कार की वेरिएंट अनुसार नई प्राइस लिस्ट

    किआ सिरोस

    Kia Syros Side

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    9.50 लाख रुपये से 17.80 लाख रुपये

    8.67 लाख रुपये से 15.94 लाख रुपये

    1.86 लाख रुपये तक

    इस लिस्ट में किआ सिरोस सबसे ज्यादा फायदे वाली सबकॉम्पैक्ट एसयूवी है। किआ सिरोस के टॉप एचटीएक्स प्लस (ओ) डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 1.86 लाख रुपये कम हुई है, और अन्य सभी डीजल वेरिएंट पर 1 लाख रुपये से ज्यादा का फायदा मिल रहा है। लोअर वेरिएंट एचटीके और एचटीके (ओ) पेट्रोल मैनुअल, और अन्य सभी पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा कम हुई है।

    मारुति ब्रेजा

    Maruti Brezza

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    8.69 लाख रुपये से 13.98 लाख रुपये

    8.26 लाख रुपये से 12.86 लाख रुपये

    1.12 लाख रुपये तक

    ब्रेजा कार के टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस ऑटामैटिक और मैनुअल वेरिएंट्स पर क्रमश: 1.12 लाख रुपये और 1.07 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। अन्य सभी वेरिएंट्स पर 43,000 रुपये से 91,000 रुपये के बीच बचत हो रही है। यहां देखिए ब्रेजा गाड़ी की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

    Mahindra XUV3XO

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    7.99 लाख रुपये से 15.79 लाख रुपये

    7.28 लाख रुपये से 14.40 लाख रुपये

    1.56 लाख रुपये तक

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के टॉप मॉडल एएक्स7 और एएक्स7 एल डीजल की कीमत में सबसे ज्यादा 1.56 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। एमएक्स1 और एमएक्स2 प्रो टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स, और एमएक्स3 व एमएक्स3 प्रो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स पर 1 लाख रुपये से कम की बचत हो रही है। वहीं सभी डीजल वेरिएंट्स पर एक लाख रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है। यहां देखिए महिन्द्रा एसयूवी कार की प्राइस लिस्ट

    टाटा नेक्सन

    Tata Nexon

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    8 लाख रुपये से 15.60 लाख रुपये

    7.32 लाख रुपये से 14.05 लाख रुपये

    1.55 लाख रुपये तक

    कीमतों में संशोधन के साथ लोकप्रिय टाटा नेक्सन 1.55 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। टॉप मॉडल फीयरलेस प्लस पीएस डीजल एएमटी की कीमत में सबसे ज्यादा 1.5 लाख रुपये से अधिक की कटौती हुई है।

    स्कोडा कायलाक

    Skoda Kylaq

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    8.25 लाख रुपये से 13.99 लाख रुपये

    7.55 लाख रुपये से 12.80 लाख रुपये

    1.19 लाख रुपये तक

    स्कोडा कायलाक के सिग्नेचर ऑटोमैटिक और प्रेस्टीज वेरिएंट्स पर 1 लाख रुपये के ज्यादा छूट मिल रही है। एंट्री लेवल वेरिएंट्स पर कम से कम 70,000 रुपये की छूट रही है, और अब कायलाक के बेस मॉडल और टॉप मॉडल की कीमत मारुति ब्रेजा व किआ सिरोस जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार के बेस व टॉप मॉडल से कम हो गई है। यहां इसकी वेरिएंट अनुसार नई प्राइस लिस्ट देखें

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन/स्कॉर्पियो क्लासिक

    मॉडल

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    स्कॉर्पियो एन

    13.99 लाख रुपये से 25.62 लाख रुपये

    13.20 लाख रुपये से 24.17 लाख रुपये

    1.45 लाख रुपये तक

    स्कॉर्पियो क्लासिक

    13.77 लाख रुपये से 17.72 लाख रुपये

    12.98 लाख रुपये से 16.70 लाख रुपये

    1.02 लाख रुपये तक

    नई जीएसटी दरों के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के सभी वेरिएंट्स की कीमत अधिकतम 1.45 लाख रुपये तक कम हुई है। वहीं दूसरी ओर महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल एस11 पर सबसे ज्यादा बचत हो रही है।

    महिंद्रा थार रॉक्स

    Mahindra Thar Roxx driving

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    12.99 लाख रुपये से 23.39 लाख रुपये

    12.25 लाख रुपये से 22.06 लाख रुपये

    1.33 लाख रुपये तक

    महिंद्रा की सबसे लोकप्रिय एसयूवी कार में से एक, थार रॉक्स टॉप मॉडल एएक्स7 एल 4-व्हील-ड्राइव की कीमत सबसे ज्यादा 1.33 लाख रुपये कम हुई है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि महिंद्रा थार 3-डोर को जल्द फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है, और इसकी कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है।

    महिंद्रा एक्सयूवी700

    Mahindra XUV700

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    14.49 लाख रुपये से 25.14 लाख रुपये

    13.66 लाख रुपये से 23.71 लाख रुपये

    1.43 लाख रुपये तक

    महिंद्रा एक्सयूवी700 कंपनी की फ्लैगशिप आईसीई पावर्ड एसयूवी कार है। इसकी कीमत 1.43 लाख रुपये तक कम हुई है। लोअर वेरिएंट एमएक्स, एमएक्स ई और एएक्स5 सिलेक्ट 7 सीटर को छोड़कर एक्सयूवी 700 के सभी वेरिएंट्स एक लाख रुपये से ज्यादा सस्ते हुए हैं।

    कारों के लिए नया टैक्स स्लैब क्या है?

    कारों के लिए नया जीएसटी स्लैब नीचे तालिका में दिया गया है:

    व्हीकल टाइप

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित)

    नई जीएसटी दर

    बचत

    सब-4 मीटर (पेट्रोल)

    29% (28% जीएसटी + 1% सेस)

    18%

    11%

    सब-4 मीटर (डीजल)

    31% (28% जीएसटी + 3% सेस)

    18%

    13%

    4 मीटर से लंबी लेकिन 1500सीसी इंजन क्षमता तक वाली कार

    45% तक (28% जीएसटी + 17%)

    40%

    5%

    एसयूवी (4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता से ज्यादा)

    50% तक (28% जीएसटी + 22% तक सेस)

    40%

    10%

    नई कीमतें कब से लागू होंगी?

    ऊपर बताई गई सभी कीमतें भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लागू हो गई हैं। आपकी पसंदीदा कार कौनसी है और क्यों? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

    was this article helpful ?

    मारुति ऑल्टो के10 पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    जीएसटी 2.0 के बाद इन टॉप 10 कार की कीमत में हुई एक लाख रुपये से ज्यादा की कटौती, देखिए पूरी लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है