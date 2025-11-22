रजनीकांत और उनकी प्रसिद्ध फिल्मों की सभी पॉपुलर कार पर डालिए एक नजर

सुपरस्टार/थलाइवर के नाम से मशहूर रजनीकांत ने भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे कर लिए हैं। एक मजदूर के रूप में अपना जीवन शुरू करने से लेकर बड़े पर्दे पर आने से पहले बस कंडक्टर बनने तक, रजनीकांत का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है! सुपरस्टार पर्दे पर अपनी शानदार उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं और उनकी कुछ फिल्मों में इस्तेमाल की गई ये धांसू कारें उनके कुछ दृश्यों को और भी खास बना देती हैं।

काला: जनरेशन 1 महिंद्रा थार

रजनीकांत का प्रशंसक होने के नाते, मैं इस आर्टिकल की शुरुआत सबसे प्रतिष्ठित चीज़ से कैसे न करूं - काला में इस्तेमाल की गई ब्लैक महिंद्रा थार। इस गाड़ी को थलाइवर के स्वैग से मेल खाने के लिए मॉडिफाई किया गया था, जहां उन्होंने पूरी तरह से काले रंग का आउटफिट पहना हुआ था। इसकी रूफ हटा दी गई थी और इसमें ज़्यादा मज़बूत आफ्टरमार्केट अलॉय व्हील्स लगाए गए थे।

दरअसल, यह खास थार इतनी लोकप्रिय हुई कि आनंद महिंद्रा ने फिल्म के निर्माता से इसे खरीदने का अनुरोध किया, और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अब यह महिंद्रा के रिसर्च वैली में सुरक्षित रूप से खड़ी है।

https://twitter.com/anandmahindra/status/1004626727056752641

कबाली - डब्ल्यू124 मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास

कबाली उन फिल्मों में से एक है जिसमें रजनीकांत का लुक बिल्कुल सही था। उनके सफ़ेद बाल और दाढ़ी उन्हें एक खूबसूरत और दमदार लुक दे रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि डब्ल्यू124 मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास सही ऑपशन थी।

इसका क्लासिक डिज़ाइन, मज़बूत बिल्ड क्वालिटी और ज़्यादातर फंक्शन्स के लिए बेहतरीन इंजीनियरिंग, रजनी के स्टाइल के साथ पूरी तरह मेल खाते थे! कोई आश्चर्य नहीं कि एक दिग्गज का दूसरे दिग्गज के साथ हाथ मिलाना उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए इसे देखने लायक एक विजुअल ट्रीट बना देता है।

वेट्टायन - महिंद्रा स्कॉर्पियो / स्कॉर्पियो एन

जब रजनीकांत इस बेहतरीन ढंग से लिखी गई और कंटेंट से भरपूर फिल्म (व्यक्तिगत राय) में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें उपद्रवियों को पकड़ने के लिए किसी ताकतवर और दमदार चीज़ की ज़रूरत होती है। और एक कार जो किसी भी पुलिस-आधारित फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, वह है महिंद्रा स्कॉर्पियो।





स्कॉर्पियो के नए यानि स्कॉर्पियो एन और और स्कॉर्पियो क्लासिक का पुराना वर्जन, दोनों वर्ज़न इस फ़िल्म में नज़र आए और निस्संदेह, स्टार के साथ एकदम फिट बैठे!

मज़ेदार तथ्य: यह महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की पहली तमिल फ़िल्म थी!

पेट्टा - मर्सिडीज़-बेंज डब्ल्यू 123

हाल के दिनों में रजनीकांत की सबसे बेहतरीन फ़िल्मों में से एक, पेट्टा पर्दे पर देखने लायक एक तहलका था। इस फ़िल्म को प्यार से 'फैनबॉय संभवम' (तमिल में जिसका अर्थ सिनेमाई जश्न होता है) कहा जाता था। ज़ाहिर है, इस फ़िल्म में इस्तेमाल की गई कार को कई बड़े किरदारों की ज़िम्मेदारी निभानी थी।

यह बहुत अच्छी बात है कि निर्देशक और अभिनेता, दोनों ने अपनी पसंद का खेल बखूबी निभाया क्योंकि इस फ़िल्म के आइकॉनिक फ़्लैशबैक में प्रतिष्ठित मर्सिडीज़-बेंज डब्ल्यू123 को दिखाया गया था। चटख हरे रंग और खूबसूरती से सजाए गए लाल इंटीरियर के साथ, यह कार बेहद आकर्षक थी! यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस फ़िल्म के किस हिस्से में यह कार दिखाई गई है? नीचे दिया गया वीडियो देखें:

एंथिरन (रोबोट) - मर्सिडीज-बेंज सीएलके

एक और फिल्म जो स्क्रीन पर देखने लायक थी, वह थी एंथिरन (हिंदी में रोबोट), जिसका वीएफएक्स और ग्राफ़िक्स अपने समय से कहीं आगे थे। इस शानदार एक्शन फिल्म में रजनीकांत ने अपने बेहतरीन अंदाज़ में दोहरी भूमिका निभाई थी। इसमें कोई शक नहीं कि मर्सिडीज-बेंज सीएलके ने अपने लुक के साथ अपनी भूमिका बखूबी निभाई।

सीएलके के साथ शूट किए गए ज़्यादातर सीन रूफ नीचे करके शूट किए गए, जिससे फ़िल्म का कूल फ़ैक्टर बढ़ गया और मुझे फ़िल्म देखने के लिए और भी ज़्यादा उत्साह मिला।

मज़ेदार बात: शादी के बाद की लड़ाई वाले सीन में रजनीकांत, ऐश्वर्या राय और मर्सिडीज़-बेंज सीएलके द्वारा शूट किए गए ज़्यादातर स्टंट सीन असली थे!

शिवाजी द बॉस - डब्ल्यू203 मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास, टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो और पोर्श 911

आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, 2000 के दशक की शुरुआत में आई रजनीकांत की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक - शिवाजी द बॉस। इस फिल्म में रजनीकांत ने एक बड़े अरबपति की भूमिका निभाई थी, जिसका मतलब था कि कारों का खेल यहां बिल्कुल सही था। शुक्र है कि दुआएँ कबूल हुईं क्योंकि न्याय करने के लिए कई कारों का इस्तेमाल किया गया।

कुछ लोकप्रिय कारों में डब्ल्यू203 मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास (जो 2007 में अपने समय से बहुत आगे थी), लैंड क्रूजर प्राडो और यकीन मानिए - कुछ दृश्यों में पोर्श 911 भी शामिल है!

मज़ेदार तथ्य: "अथिराडी" गाने में कुछ प्रतिष्ठित हार्ले डेविडसन, मर्सिडीज़-बेंज और बेहद दुर्लभ एमजी टीबी (जो फिल्म के प्रोडक्शन हाउस में प्रदर्शित है!) दिखाई गई हैं।

सुपरस्टार की कारें!

रजनीकांत के स्वैग, स्टाइल और स्वभाव के बावजूद, यह अभिनेता एक साधारण जीवनशैली जीते हैं। जहां ज़्यादातर फ़िल्मी हस्तियां आलीशान कारों में सफ़र करती हैं, वहीं रजनीकांत कुछ और ही कहते हैं। ज़्यादातर समय, उनकी साधारण साथी आजमाई हुई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा / टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस होती है। इसके अलावा, उनकी लग्ज़री कार बीएमडब्ल्यू एक्स7 है, जो उन्हें सन पिक्चर्स ने जेलर की सफलता के लिए उपहार में दी थी। उनके पास अपनी पहली कार भी है, जो व्हाइट कलर की प्रीमियर पद्मिनी है।

आपने उन्हें लैम्बोर्गिनी उरुस चलाते हुए भी देखा होगा, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई थीं। लेकिन वह कार उनकी बेटी सौंदर्या रजनीकांत की है। ज़ाहिर है, अपने विशाल व्यक्तित्व, लोकप्रियता और कुल संपत्ति के बावजूद, सुपरस्टार आम लोगों की तरह ही ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं।

रजनीकांत का अगला कदम क्या है?

रजनीकांत इन दिनों जेलर के सीक्वल - जेलर 2 की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म के जून 2026 में रिलीज़ होने की उम्मीद है और पहले भाग की सफलता को देखते हुए उम्मीदें आसमान छू रही हैं। कारदेखो की ओर से हम इस अभिनेता को उनके कट्टर प्रशंसकों का 50 साल तक मनोरंजन करने के लिए बधाई देना चाहते हैं।

रजनीकांत की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों? हमें कमेंट में बताएं। अगर आप मुझसे पूछें, तो इस वीकेंड देखने के लिए मेरी सलाह ये है: बाशा, पदयप्पा, चंद्रमुखी, पेट्टा, शिवाजी-द बॉस, काला, वेट्टैयन और जेलर।