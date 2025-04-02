भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: अक्टूबर 2025 में मारुति डिजायर और हुंडई क्रेटा को पीछे छोड़ टाटा नेक्सन रही टॉप पर, जानिए बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: अक्टूबर 2025 में मारुति डिजायर और हुंडई क्रेटा को पीछे छोड़ टाटा नेक्सन रही टॉप पर, जानिए बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े
प्रकाशित: नवंबर 11, 2025 11:28 pm
-
अक्टूबर 2025 में लिस्ट की ज्यादातर कारों की मासिक और सालाना सेल्स पॉजिटिव दर्ज की गई, लेकिन कुछ कारें ऐसी रहीं जिनकी सेल्स में गिरावट आई है
अक्टूबर 2025 का महीना भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहा क्योंकि इस दौरान भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली भी था। पिछले महीने गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) दरों में कटौती भी की गई, इसलिए नए कार खरीदारों के लिए अक्टूबर में अपनी नई कार को घर लाने का यह सबसे अच्छा मौका भी रहा। यहां देखिए अक्टूबर 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार की लिस्ट :-
|
रैंक
|
मॉडल
|
अक्टूबर 2025
|
सितंबर 2025
|
अक्टूबर 2024
|
मासिक सेल्स (%)
|
सालाना सेल्स (%)
|
1
|
टाटा नेक्सन
|
22,083
|
22,573
|
14,759
|
-2
|
50
|
2
|
मारुति डिजायर
|
20,791
|
20,038
|
12,698
|
4
|
64
|
3
|
मारुति अर्टिगा
|
20,087
|
12,115
|
18,785
|
66
|
7
|
4
|
मारुति वैगन आर
|
18,970
|
15,388
|
13,922
|
23
|
36
|
5
|
हुंडई क्रेटा (क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक)
|
18,381
|
18,861
|
17,497
|
-3
|
5
|
6
|
महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन)
|
17,880
|
18,372
|
15,677
|
-3
|
14
|
7
|
मारुति फ्रॉन्क्स
|
17,003
|
13,767
|
16,419
|
24
|
4
|
8
|
मारुति बलेनो
|
16,873
|
13,173
|
16,082
|
28
|
5
|
9
|
टाटा पंच (पंच ईवी समेत)
|
16,810
|
15,891
|
15,740
|
6
|
7
|
10
|
मारुति स्विफ्ट
|
15,542
|
15,547
|
17,539
|
-0.03
|
-11
|
11
|
महिंद्रा बोलेरो (बोलेरो, बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस)
|
14,343
|
2,747
|
9,849
|
422
|
46
|
12
|
मारुति ईको
|
13,537
|
10,035
|
11,653
|
35
|
16
|
13
|
मारुति विक्टोरिस
|
13,496
|
4,261
|
–
|
217
|
–
|
14
|
किआ सोनेट
|
12,745
|
9,020
|
9,699
|
41
|
31
|
15
|
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ
|
12,237
|
9,032
|
9,562
|
35
|
28
-
जैसा की सितंबर 2025 में देखा गया था, टाटा नेक्सन एक फिर बार अक्टूबर की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। पिछले महीने इसकी 22,083 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, इस गाड़ी की मंथली सेल्स में गिरावट आई है, जबकि इसकी सालाना सेल्स काफी बढ़ गई है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें टाटा नेक्सन ईवी के आंकड़े भी शामिल हैं।
-
मारुति डिजायर 20,791 यूनिट्स की बिक्री के साथ अक्टूबर 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसकी मासिक सेल्स 4 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि सालाना सेल्स में 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। यह एकमात्र सेडान बनी हुई है जो हर महीने सबसे ज्यादा बिकने वाले कार की लिस्ट में शामिल रहती है और अक्टूबर 2025 महीने में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।
-
अक्टूबर 2025 में मारुति अर्टिगा एमपीवी कार की 20,087 यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स 66 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि इसकी सालाना सेल्स में मार्जिनल 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
-
मारुति वैगन आर 18,970 यूनिट्स की बिक्री के साथ अक्टूबर 2025 की चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस कॉम्पेक्ट हैचबैक कार की मासिक और सालाना सेल्स में क्रमशः 23 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। हाल ही में मारुति ने 3 करोड़ कार बेचने का रिकॉर्ड बनाया है जिसमें मारुति वैगन आर का भी अहम योगदान रहा।
-
हुंडई क्रेटा लिस्ट की पांचवी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। पिछले महीने इस एसयूवी कार की 18,381 यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसकी सालाना सेल्स 5 प्रतिशत बढ़ गई है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और हुंडई क्रेटा एन लाइन के सेल्स आंकड़े भी शामिल हैं।
-
महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन समेत) अक्टूबर 2025 के सेल्स चार्ट में छठी पोजिशन पर रही। पिछले महीने इस एसयूवी कार की संयुक्त 17,880 यूनिट्स बिकीं। इसकी मासिक सेल्स में 3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसकी सालाना सेल्स 14 प्रतिशत बढ़ी है।
-
मारुति फ्रॉन्क्स 17,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ सातवीं पोजिशन पर रही। मारुति की इस सब-4 मीटर क्रॉसओवर कार की मासिक सेल्स 24 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि इसकी सालाना सेल्स में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
-
भारत की सबसे पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक कारों में से एक मारुति बलेनो की अक्टूबर 2025 में 16,873 यूनिट्स बिकीं। फ्रॉन्क्स की तरह बलेनो की मासिक और सालाना सेल्स में क्रमशः 24 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
-
अक्टूबर 2025 में टाटा पंच की 16,810 यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक और सालाना सेल्स क्रमशः 6 प्रतिशत और 7 प्रतिशत बढ़ी है। इसमें टाटा पंच ईवी के सेल्स आंकड़े भी शामिल हैं।
-
मारुति स्विफ्ट 15,000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली लिस्ट की आखिरी कार रही। इसकी मासिक सेल्स सितंबर 2025 के लगभग बराबर रही, जबकि इसकी सालाना सेल्स में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है।
-
अक्टूबर 2025 में महिंद्रा बोलेरो, बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस एसयूवी की कुल 14,343 यूनिट्स बिकीं। इन तीनों कारों की मासिक सेल्स में 422 प्रतिशत और सालाना सेल्स में 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
-
मारुति ईको की अक्टूबर 2025 में 13,537 यूनिट्स बिकीं। इस एमपीवी कार की मासिक सेल्स में 35 प्रतिशत और सालाना सेल्स में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
-
अक्टूबर 2025 में मारुति अपनी विक्टोरिस कार की करीब 13,500 यूनिट्स बेचने में कामयाब रही। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की मासिक सेल्स 217 प्रतिशत बढ़ी है।
-
किआ सोनेट और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ को लिस्ट में आखिर में जगह मिली है। अक्टूबर 2025 में किआ सोनेट की 12,745 यूनिट्स बिकीं, जबकि महिंद्रा अपनी एक्सयूवी 3एक्सओ की 12,237 यूनिट्स बेचने में सक्षम रही। इन दोनों कारों की मासिक और सालाना सेल्स में वृद्धि दर्ज हुई है।