भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: अक्टूबर 2025 में मारुति डिजायर और हुंडई क्रेटा को पीछे छोड़ टाटा नेक्सन रही टॉप पर, जानिए बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

रैंक मॉडल अक्टूबर 2025 सितंबर 2025 अक्टूबर 2024 मासिक सेल्स (%) सालाना सेल्स (%)

1 टाटा नेक्सन 22,083 22,573 14,759 -2 50

2 मारुति डिजायर 20,791 20,038 12,698 4 64

3 मारुति अर्टिगा 20,087 12,115 18,785 66 7

4 मारुति वैगन आर 18,970 15,388 13,922 23 36

5 हुंडई क्रेटा (क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक) 18,381 18,861 17,497 -3 5

6 महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन) 17,880 18,372 15,677 -3 14

7 मारुति फ्रॉन्क्स 17,003 13,767 16,419 24 4

8 मारुति बलेनो 16,873 13,173 16,082 28 5

9 टाटा पंच (पंच ईवी समेत) 16,810 15,891 15,740 6 7

10 मारुति स्विफ्ट 15,542 15,547 17,539 -0.03 -11

11 महिंद्रा बोलेरो (बोलेरो, बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस) 14,343 2,747 9,849 422 46

12 मारुति ईको 13,537 10,035 11,653 35 16

13 मारुति विक्टोरिस 13,496 4,261 – 217 –

14 किआ सोनेट 12,745 9,020 9,699 41 31