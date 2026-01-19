पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज (12 से 17 जनवरी): टाटा पंच फेसलिफ्ट हुई लॉन्च, कई पॉपुलर कारों के वेरिएंट हुए अपडेट, और बहुत कुछ

पिछले हफ्ते का सबसे बड़ा हाइलाइट फेसलिफ्ट टाटा पंच की लॉन्चिंग रही, लेकिन इसके साथ ही कार के शौकीन लोगों के लिए एक बुरी खबर भी सामने आई

पिछले हफ्ते टाटा की पॉपुलर एसयूवी कार पंच के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च होते देखा गया, जबकि कई मास-मार्किट ब्रांड की कारों में कुछ नए वेरिएंट जोड़े गए। एक लग्जरी कार ब्रांड ने अपनी दो प्रीमियम कारों के नए स्पेशल एडिशन को लॉन्च किया। अगर आपने बीते सप्ताह कुछ मिस कर दिया तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च

2021 में मार्केट में आने के बाद से टाटा पंच कई छोटे-मोटे लेकिन जरूरी मॉडल ईयर अपडेट के साथ चल रही थी, लेकिन अब यह गाड़ी थोड़ी पुरानी लगने लगी थी। अब कंपनी ने फेसलिफ्ट पंच को ज्यादा स्टाइलिश एक्सटीरियर और प्रीमियम केबिन के साथ भारत में लॉन्च कर दिया है। इस माइक्रो एसयूवी कार में ना केवल नए फीचर जुड़े हैं, बल्कि इसके पावरट्रेन लाइनअप का भी विस्तार किया गया है। टाटा ने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के दौरान एक हैरान करने वाला वीडियो दिखाकर यह भी बताया है कि पंच कार कितनी मजबूत है।

दो मर्सिडीज-बेंज एसयूवी कार के स्पेशल एडिशन हुए लॉन्च

हाल ही में हुए एक मीडिया इवेंट में मर्सिडीज-बेंज ने अपने फ्यूचर प्लान की घोषणा की और एक बड़े फैसले के बारे में भी बताया, जो कि कंपनी का एक अच्छा कदम है। मर्सिडीज-बेंज ने अपनी दो फ्लैगशिप एसयूवी मेबैक जीएलएस और ईक्यूएस एसयूवी का स्पेशल एडिशन भी पेश किया, जिसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव हुए हैं।

किआ ने दो कारों के वेरिएंट लाइनअप में किए बदलाव

किआ ने अपनी दो गाड़ियों कैरेंस क्लाविस और सिरोस के वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया है। नए अपडेट के साथ किआ की इन दोनों कारों में नया वेरिएंट (ईएक्स) शामिल हो गया है, जिसे कंपनी का कहना है कि लोगों से मिली प्रतिक्रिया के बाद शामिल किया गया है। नया वेरिएंट जुड़ने से किआ की इन दोनों कारों में मिलने वाले कई पॉपुलर फीचर ज्यादा किफायती हो गए हैं।

वर्टस और टाइगन के लिए फोक्सवैगन का बड़ा फैसला

हाल ही में फोक्सवैगन ने वर्टस और टाइगन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जो भारत में पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। इन दोनों गाड़ियों के लाइनअप में से 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन हटा दिया गया है। यह फैसला चुपचाप लिया गया है और इसका कोई ऑफिशियल कारण भी नहीं बताया गया है।

एमजी मैजेस्टर की शोकेस डेट आई सामने

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस होने के बाद अब एमजी मैजेस्टर से भारत में पर्दा उठने वाला है, जिसकी शोकेस डेट भी सामने आ गई है। इस फुल-साइज एसयूवी कार को एमजी के भारतीय लाइनअप में ग्लॉस्टर के ऊपर पोजिशन किया जा सकता है और इसमें ग्लॉस्टर से ज्यादा एडवांस फीचर मिल सकते हैं। इसमें ग्लॉस्टर वाले इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे।

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट का टीजर हुआ जारी

स्कोडा इंडिया ने अपकमिंग कुशाक फेसलिफ्ट का पहला टीजर जारी किया है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को लॉन्चिंग के बाद पहला अपडेट मिलने जा रहा है। अनुमान है कि इसे जनवरी 2026 के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है।

नई कारें डीलरशिप पर पहुंचना हुई शुरू, बुकिंग और डिलीवरी शुरू

फेसलिफ्ट टाटा पंच और सेकंड जनरेशन किआ सेल्टोस पैन-इंडिया डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गई है। पंच कार के फुली लोडेड अकंपलिश्ड प्लस एस वेरिएंट की डीलरशिप पर पहुंचने की तस्वीरें भी हमारे हाथ लग चुकी है।

नई किआ सेल्टोस कार का टॉप वेरिएंट भी डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गया है। यह इस एसयूवी लाइनअप का सबसे फीचर लोडेड वेरिएंट है और इसमें लगभग सभी इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं।

वहीं, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, एक्सईवी 9एस और बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन की ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू हो गई है। टाटा सिएरा एसयूवी कार की डिलीवरी भी शुरू हो गई है।