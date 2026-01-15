टाटा सिएरा की डिलीवरी शुरू! क्या आपने अभी तक बुकिंग नहीं कराई? यहां देखिए वेरिएंट, कलर ऑप्शंस, अन्य विकल्प और बहुत कुछ!

162 Views

टाटा सिएरा हाल ही में हुए सबसे रोमांचक लॉन्च में से एक थी, और इसकी डिलीवरी आज से शुरू हो रही है। दिसंबर 2025 में ऑर्डर बुक खुलते ही पहले ही दिन 70,000 बुकिंग दर्ज की गईं। जिन ग्राहकों ने पहले ही बुकिंग कर ली है, उन्हें संबंधित डीलरशिप से कार की डिलीवरी की तारीख के लिए कॉल आएगा। जो ग्राहक अभी भी सिएरा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यहां कुछ ज़रूरी बातें दी गई हैं:

वेरिएंट और कीमत

टाटा सिएरा 7 वेरिएंट्स: स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस में उपलब्ध है।

नीचे हर वेरिएंट की विस्तार से कीमतें दी गई हैं:

स्मार्ट+ 11.49 लाख रुपये — — 12.99 लाख रुपये — प्योर 12.99 लाख रुपये 14.49 लाख रुपये — 14.49 लाख रुपये 15.99 लाख रुपये प्योर+ 14.49 लाख रुपये 15.99 लाख रुपये — 15.99 लाख रुपये 17.99 लाख रुपये एडवेंचर 14.49 लाख रुपये 16.79 लाख रुपये — 16.49 लाख रुपये — एडवेंचर+ 15.99 लाख रुपये — 17.99 लाख रुपये 17.19 लाख रुपये 18.49 लाख रुपये अकम्प्लिश्ड 17.99 लाख रुपये — 19.99 लाख रुपये 18.99 लाख रुपये 19.99 लाख रुपये अकम्प्लिश्ड+ — — 20.99 लाख रुपये 20.29 लाख रुपये 21.29 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं और पूरे भारत के लिए लागू हैं।

यदि आप इन सभी वेरिएंट्स की विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिए गए इमेज गैलरी लिंक पर क्लिक करके हमारी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं:

कलर विकल्प और डिज़ाइन

टाटा सिएरा 6 आकर्षक रंगों में उपलब्ध है: अंडमान एडवेंचर, बंगाल रूज, मुन्नार मिस्ट, कूर्ग क्लाउड, प्रिस्टीन व्हाइट और प्योर ग्रे। जानिए किस वेरिएंट में कौन से कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं।

टाटा सिएरा का अपराइट, स्क्वायर शेप और फ्लैट सतहों वाला बॉक्सी सिल्हूट दिया गया है, साथ ही इसमें आइकॉनिक अल्पाइन विंडो स्टाइलिंग भी देखी जा सकती है।

सामने की तरफ, इसमें स्प्लिट लाइटिंग के साथ एक चौड़ा ग्रिल सेक्शन भी दिया गया है, जिसमें पूरी चौड़ाई में पतले एलईडी एलिमेंट शामिल हैं।

साइड और रियर डिज़ाइन में मोटी क्लैडिंग, 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और हॉरिजॉन्टली मैनेज की गई लाइटिंग एलिमेंट्स वाला फ्लैट टेलगेट दिया गया है, जो फ्रंट की तरह ही पतला है।

फीचर्स और सेफ्टी

सिएरा में बेहद प्रीमियम दिखने वाला लाइट बेज और ब्राउन कलर का केबिन दिया गया है, जो फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ता। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और फ्रंट-रो पैसेंजर के लिए एक अतिरिक्त 12.3-इंच का डिस्प्ले, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट-रो सीटें, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, मैनुअल बॉस मोड और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री मिलती है।

सेफ्टी किट में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और टीपीएमएस शामिल हैं।

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि किस वेरिएंट में कौन-कौन से फ़ीचर मौजूद हैं? तो आप यहां देख सकते हैं।

इंजन और गियरबॉक्स

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 108 पीएस 160 पीएस 118 पीएस टॉर्क 145 एनएम 255 एनएम 280 एनएम तक गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

टाटा मोटर्स ने बताया है कि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव दिए जाने की संभावना है, क्योंकि सिएरा का प्लेटफॉर्म इसके लिए सक्षम है।

सिएरा के विकल्प

यदि आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और सिएरा के विकल्प की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ बेहतरीन विकल्प हैं:

इन विकल्पों के अलावा, आप होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन और यहां तक ​​कि टाटा कर्व और सिट्रोएन बसाल्ट जैसी कूपे एसयूवी कारों का भी विकल्प चुन सकते हैं।