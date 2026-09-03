2026 Kia Sorento कल लॉन्च होगी: टाटा सफारी और महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को देगी टक्कर, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

Kia Sorento का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है, कंपनी इस 7-सीटर एसयूवी कार को भारत में कल लॉन्च करने जा रही है। इसका प्रोडक्शन करीब दो हफ्ते पहले ही शुरू हो चुका है और कई यूनिट्स को डीलरशिप्स पर देखा भी जा चुका है, जो इस बात का संकेत है कि लॉन्च के तुरंत बाद इसकी डिलीवरी शुरू हो सकती है। भारत में Kia Sorento का सीधा मुकाबला Mahindra XUV 7XO, Tata Safari और Jeep Meridian जैसी गाड़ियों से होगा। अपने दमदार लुक्स, फीचर-लोडेड केबिन और एडवांस हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ, Sorento इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में उतर रही है।

डिज़ाइन

पहली नज़र में ही Kia Sorento अपने दमदार और मॉडर्न डिज़ाइन से प्रभावित करती है। इसके फ्रंट में Kia की सिग्नेचर 'टाइगर नोज़ ग्रिल' दी गई है, जो इसे एक जानी-पहचानी लेकिन फ्रेश पहचान देती है। ग्रिल के दोनों तरफ वर्टिकली स्टैक्ड LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं। हालांकि, जो चीज़ इसके फ्रंट लुक को सबसे अलग बनाती है, वो हैं इसके बड़े L-शेप वाले LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स)। ये DRLs न सिर्फ गाड़ी की मौजूदगी को दमदार बनाते हैं, बल्कि इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक भी देते हैं। बंपर का डिज़ाइन काफी स्कल्प्टेड है और इसके कोनों पर छोटे एयर कर्टेन दिए गए हैं। फॉग लैंप्स को बड़े करीने से लोअर एयर डैम में छिपाया गया है, जिससे फ्रंट का लुक साफ-सुथरा लगता है। नीचे की तरफ एक सिल्वर फिनिश वाली फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है, जो इसके SUV कैरेक्टर को और मज़बूत करती है।

साइड से देखने पर Kia Sorento का सिल्हूट एक कॉन्फिडेंट और मस्कुलर SUV वाला है। इसकी लंबाई और व्हीलबेस इसे एक बेहतरीन रोड प्रजेंस देते हैं। बॉडी पर दी गई कैरेक्टर लाइन्स इसे एक डायनामिक लुक देती हैं, जबकि विंडो के चारों ओर, डोर क्लैडिंग पर और फ्रंट डोर से फेंडर तक दिए गए क्रोम एक्सेंट्स इसके प्रीमियम फील को बढ़ाते हैं। Sorento में बड़े ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो व्हील आर्च को पूरी तरह से भरते हैं और इसके स्टांस को और भी दमदार बनाते हैं। ये न सिर्फ दिखने में आकर्षक हैं, बल्कि खराब रास्तों पर भी बेहतर राइड क्वालिटी देने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर, साइड प्रोफाइल सिंपल लेकिन प्रभावशाली है, जो एक प्रीमियम फैमिली SUV से अपेक्षित होता है।

Kia Sorento का रियर डिज़ाइन भी इसके फ्रंट की तरह ही मॉडर्न और आकर्षक है। यहां एक स्कल्प्टेड टेलगेट दिया गया है। सबसे खास हैं इसके स्क्वायर-शेप वाले LED टेल लैंप्स, जो इसे भीड़ से अलग करते हैं। इन दोनों टेल लैंप्स को एक पतली कैरेक्टर लाइन जोड़ती है, जिसके बीच में Kia का नया लोगो लगा है। टेलगेट के निचले हिस्से पर एक तरफ 'Sorento' मॉडल का नाम और दूसरी तरफ ड्राइवट्रेन (जैसे AWD या Hybrid) की बैजिंग देखने को मिलेगी। रियर बंपर पर भी एक फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट और नीचे की तरफ इंटीग्रेटेड रिवर्स लैंप्स दिए गए हैं, जो इसके रग्ड लुक को पूरा करते हैं।

केबिन

जैसे ही आप Kia Sorento के केबिन में कदम रखते हैं, आपको एक प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर माहौल का एहसास होता है। डैशबोर्ड पर एक इंटीग्रेटेड ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जो आजकल की मॉडर्न लग्जरी कारों की पहचान है। इसमें हाई-क्वालिटी लेदरेट अपहोल्स्ट्री और सॉफ्ट-टच प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन के फील को काफी अपमार्केट बनाता है। इंटीरियर को ड्यूल-टोन थीम में रखा गया है, जिसके कलर कॉम्बिनेशन वेरिएंट और इंजन ऑप्शन के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। एक बड़ी SUV होने के नाते, इसमें हाई-सेट सीटिंग पोजिशन मिलती है, जिससे ड्राइवर को सड़क का कमांडिंग व्यू मिलता है। बड़ी खिड़कियों की वजह से केबिन काफी हवादार और खुला-खुला महसूस होता है। हालांकि कंपनी ने अभी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 6-सीटर (कैप्टन सीट्स के साथ) और 7-सीटर (बेंच सीट के साथ) दोनों ऑप्शन में पेश किया जाएगा। स्पेस के मामले में तीनों पंक्तियों में अच्छा लेगरूम और हेडरूम मिलने की उम्मीद है। साथ ही, प्रैक्टिकैलिटी का ध्यान रखते हुए इसमें बॉटल्स, फोन और अन्य छोटे-मोटे सामान रखने के लिए पर्याप्त स्टोरेज स्पेस दिया गया है।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में Kia हमेशा से आगे रही है और Sorento भी इससे अलग नहीं है। इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा। ड्राइवर के लिए भी 12.3-इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो ड्राइविंग से जुड़ी सारी जानकारी बेहद आकर्षक तरीके से दिखाता है। अन्य फीचर्स में एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, और कीलेस एंट्री के साथ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप शामिल हैं।

सेफ्टी को लेकर भी Kia ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। Sorento में Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया जाएगा। इसके अलावा, ABS के साथ EBD, एक 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, हिल-होल्ड कंट्रोल, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे कई फीचर्स मिलेंगे।

पावरट्रेन

भारत में Kia Sorento को दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेंगे। खास बात यह है कि दोनों ही इंजन विकल्पों के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) का ऑप्शन मिलेगा, जो इसे खराब रास्तों और मुश्किल परिस्थितियों के लिए ज्यादा काबिल बनाएगा।

इंजन 2.2-लीटर डीजल 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड पावर 202 पीएस 238 पीएस (कंबाइंड) टॉर्क 441 एनएम 380 एनएम (कंबाइंड) गियरबॉक्स 8-स्पीड डीसीटी ई-सीवीटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव / ऑल-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव / ऑल-व्हील ड्राइव

संभावित कीमत और मुकाबला

चूंकि Kia Sorento को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इसलिए उम्मीद है कि कंपनी इसकी कीमत काफी आक्रामक रखेगी। अनुमान है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 28 लाख रुपये हो सकती है। इसका मुकाबला MG Hector Tomahawk PHEV, Jeep Meridian, Tata Safari और Mahindra XUV 7XO से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

Kia Sorento का भारत में आना प्रीमियम SUV सेगमेंट में एक नई हलचल पैदा करने की क्षमता रखता है। जहां एक तरफ डीज़ल इंजन के पारंपरिक खरीदार हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन इसे भविष्य के लिए तैयार बनाता है। हाल ही में लॉन्च हुई Hector Tomahawk PHEV ने पहले ही इस सेगमेंट में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लेकर दिलचस्पी बढ़ा दी है, और अब Sorento के आने से ग्राहकों के पास एक और बेहतरीन विकल्प होगा।

Kia की ब्रांड इमेज, बिल्ड क्वालिटी और विश्वसनीयता को देखते हुए, Sorento कई खरीदारों को आकर्षित कर सकती है। खासकर वे ग्राहक जो Kia Seltos से अपग्रेड करना चाहते हैं और जिनका बजट 25-50 लाख रुपये के बीच है, उनके लिए Sorento एक आदर्श विकल्प बन सकती है। यह डिज़ाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकैलिटी का एक शानदार पैकेज है। Sorento के लॉन्च के साथ, Kia का भारतीय लाइनअप एंट्री-लेवल Sonet से लेकर प्रीमियम 7-सीटर Sorento तक पूरा हो जाएगा, जो ब्रांड की भारत में स्थिति को और मजबूत करेगा।