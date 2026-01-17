सभी
    2026 स्कोडा कुशाक का टीजर जारी, जल्द होगी लॉन्च

    संशोधित: जनवरी 17, 2026 10:46 am | सोनू

    2021 में लॉन्च के बाद यह स्कोडा कुशाक का पहला बड़ा अपडेट है

    2026 Skoda Kushaq Facelift

    भारत में स्कोडा कुशाक को 2021 में पहली बार लॉन्च किया गया था, और तब से अब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में काफी बदलाव हो चुके हैं। टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस से कड़ी टक्कर मिलने के कारण, स्कोडा को जवाब देना ही था! जल्द स्कोडा इनको जवाब देने वाली है और इसी क्रम में कंपनी ने फेसलिफ्ट कुशाक का टीजर जारी किया है। इसे महीने के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि टीजर में स्कोडा एसयूवी कार को पूरी तरह से कवर से ढका गया है, लेकिन अब तक हमें जो कुछ पता चला है उसकी जानकारी यहां दी गई है:

    क्या बदलाव होंगे?

    डिजाइन

    अब तक हमने सिर्फ मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर नई कुशाक को कवर से ढके हुए टेस्ट करते देखा था, और सामने आई जानकारी के अनुसार इसके आगे और पीछे के डिजाइन में बदलाव होंगे।

    • स्कोडा कुशाक न्यू मॉडल में नए एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी डीआरएल और सिक्वेंशियल एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। इसमें स्कोडा कोडिएक की तरह डीआरएल को जोड़ने वाली एक लाइट बार भी मिल सकती है।

    Skoda Kushaq facelift spied testing

    • इसमें नई डिजाइन के 17-इंच अलॉय व्हील भी मिलने की संभावना है। नए कलर ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं।

    Skoda Kushaq facelift spied testing

    • पीछे की तरफ इसमें एक लाइट बार के साथ रैपअराउंड टेल-लैंप्स मिलेंगे, जबकि आगे और पीछे दोनों तरफ के बंपर का डिजाइन भी नया हो सकता है।

    Skoda Kushaq facelift spied testing

    केबिन और फीचर

    • केबिन में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें शायद नई कलर थीम और अपहोल्स्ट्री होगी।

    • फीचर लिस्ट काफी हद तक पहले जैसी हो सकती है, जिसमें एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल है।

    Current-spec Skoda Kushaq dashboard

    • अन्य फीचर जो शायद पहले जैसे ही रहेंगे उनमें पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हो सकता है।

    • स्कोडा इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ भी शामिल कर सकती है, जिससे कुशाक अपनी प्रतिद्वंदी हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस के बराबर आ जाएगी।

    • सुरक्षा के लिए नए मॉडल में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलना जारी रह सकते हैं, इसके अलावा सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा, टीपीएमएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर भी मिलने जारी रह सकते हैं।

    • सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कुशाक न्यू मॉडल में 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस भी दिया जा सकता है।

    इंजन

    नई कुशाक में पहले वाले इंजन ऑप्शन और फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी*

    7-स्पीड डीसीटी^

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    संभावित कीमत और कंपेरिजन

    2026 स्कोडा कुशाक को जल्द लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत करीब 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला होंडा एलिवेट, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट और फॉक्सवैगन टाइगन जैसी कारों से रहेगा।

