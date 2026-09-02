2026 MG Hector Tomahawk PHEV को बुक कैसे करें? कार की डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

MG Motor India ने हाल ही में Hector Tomahawk PHEV को भारतीय बाजार में पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 25.70 लाख रुपये रखी गई है। यह गाड़ी न केवल एक प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आती है, बल्कि इसमें 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन भी मिलता है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक यूनिक दावेदार बनाता है। कंपनी ने इसे ऑनलाइन और डीलरशिप दोनों माध्यमों से बुक करने की सुविधा दी है, जिसकी डिलीवरी इस साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस

लोग घर बैठे नई MG Hector Tomahawk PHEV बुक कर सकते हैं। सबसे पहले, आपको MG मोटर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'MG Cars' का सेक्शन मिलेगा, जहां आपको Hector Tomahawk PHEV मॉडल को चुनना होगा।

एक बार मॉडल चुनने के बाद, अगला कदम वेरिएंट और कलर चुनने का होता है। इसके बाद, वेबसाइट आपसे अपनी लोकेशन के आधार पर नजदीकी या पसंदीदा डीलरशिप चुनने के लिए कहेगी। यह वह डीलरशिप होगी जहां से आपकी कार की डिलीवरी होगी। इसके बाद, आपको पेमेंट ऑप्शन चुनना होगा। सारी जानकारी रिव्यू करने के बाद, आपको बुकिंग अमाउंट का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जिसके बाद आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी।

डीलरशिप पर बुकिंग प्रोसेस

जो ग्राहक कार खरीदने से पहले उसे पूरी तरह से देखना और महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए डीलरशिप पर जाकर बुकिंग कराना एक बेहतर विकल्प है। आप अपने शहर में मौजूद MG के किसी भी ऑथराइज्ड शोरूम पर जा सकते हैं। वहां पहुंचते ही आपको एक सेल्सपर्सन असाइन किया जाएगा जो आपको Hector Tomahawk PHEV का पूरा वॉकअराउंड देगा। इस दौरान वह आपको कार के एक्सटीरियर डिजाइन, इंटीरियर फीचर्स, और नई टेक्नॉलॉजी के बारे में विस्तार से बताएगा।

आप डीलरशिप पर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हालांकि इसकी टेस्ट ड्राइव नवंबर 2026 से शुरू होगी। जब आप कार के परफॉर्मेंस और फीचर्स से पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, तो आप बुकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसके बाद वेरिएंट और कलर फाइनल करके आपको बुकिंग अमाउंट का भुगतान करना होगा। एक सुझाव यह है कि शोरूम जाते समय अपने परिवार को भी साथ ले जाएं ताकि सबकी राय ली जा सके। साथ ही, बुकिंग करने से पहले डीलरशिप से कैंसिलेशन पॉलिसी, फाइनेंस के सभी विकल्पों और अनुमानित डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में स्पष्ट रूप से पूछ लें, क्योंकि वेटिंग पीरियड आपके चुने गए वेरिएंट और कलर पर निर्भर कर सकता है।

डिलीवरी टाइमलाइन

कंपनी के मुताबिक Hector Tomahawk PHEV की टेस्ट ड्राइव और कस्टमर डिलीवरी दोनों ही नवंबर 2026 से शुरू होंगी। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक अनुमानित समय-सीमा है और वास्तविक डिलीवरी की तारीख कई बातों पर निर्भर करेगी। इनमें सबसे प्रमुख आपके द्वारा चुना गया वेरिएंट और कलर है। कुछ पॉपुलर कलर्स और टॉप वेरिएंट्स का वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो सकता है, जबकि कुछ अन्य कॉम्बिनेशंस शायद जल्दी उपलब्ध हो जाएं।

दिलचस्प बात यह है कि इसके इलेकिट्रक वर्जन Hector Tomahawk EV की डिलीवरी इसी महीने यानी सितंबर 2026 से शुरू हो रही है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को बाजार में तेजी से उतारने की तैयारी में है। जो ग्राहक PHEV मॉडल बुक कर रहे हैं, उन्हें अपनी डीलरशिप से लगातार संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपनी बुकिंग की स्थिति और अनुमानित डिलीवरी डेट के बारे में अपडेट रह सकें।

ओवरव्यू

MG Hector Tomahawk PHEV का ओवरऑल लुक काफी बोल्ड और मॉडर्न है। इसके फ्रंट प्रोफाइल को देखें तो सबसे पहले ध्यान इसकी बड़ी क्रोम-स्टडेड ग्रिल पर जाता है, जो इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस देती है। इसमें रेक्टेंगुलर LED हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनके साथ H-शेप के इंटीग्रेटेड LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) मिलते हैं। यह H-शेप डिजाइन इसके EV वर्जन जैसा ही है, लेकिन फ्रंट बंपर को थोड़ा अलग और मस्कुलर बनाया गया है ताकि दोनों मॉडल्स में आसानी से फर्क किया जा सके।

साइड से देखने पर, गाड़ी का स्टांस काफी ऊंचा और लंबा लगता है। इसमें ब्लैक रूफ रेल्स, बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और स्टाइलिश 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। एक खास डिजाइन एलिमेंट इसकी क्रोम विंडो लाइन है जो पीछे की तरफ ऊपर उठती है और रियर क्वार्टर पैनल पर सिल्वर इंसर्ट्स के साथ खत्म होती है, जो इसे एक प्रीमियम टच देती है। व्हील आर्च और साइड डोर पर ब्लैक क्लैडिंग इसे एक रग्ड SUV वाला लुक देती है। पीछे से इसका डिजाइन काफी हद तक EV वर्जन जैसा ही है। इसमें H-शेप वाले स्प्लिट LED टेललैंप्स, एक हिडन रियर वाइपर और वॉशर, और सिल्वर इंसर्ट्स वाला एक स्कल्प्टेड रियर बंपर शामिल है।

MG Hector Tomahawk PHEV के केबिन में टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का एक बेहतरीन मिश्रण है। डैशबोर्ड के सेंटर में 15.6-इंच का बड़ा वर्टिकल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। खास बात यह है कि इस बड़ी स्क्रीन के बावजूद, कंपनी ने फैन स्पीड, AC टेम्परेचर और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे जरूरी फंक्शन के लिए फिजिकल कंट्रोल्स भी दिए हैं, जो ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करने में काफी सुविधाजनक होते हैं।

फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और चारों पावर विंडो के लिए ऑटो अप/डाउन फंक्शन (एंटी-पिंच सेफ्टी के साथ) मिलता है। इसके अलावा, इसमें कई यूनिक केबिन मोड्स भी दिए गए हैं, जैसे कैंप, वैलेट, नैप और पेट मोड। इसकी ड्राइवर सीट 6-वे पावर्ड एडजस्टमेंट के साथ आती है, जबकि को-ड्राइवर सीट 4-वे पावर्ड है। दोनों फ्रंट सीटों में वेंटिलेशन का फीचर भी दिया गया है, जो गर्मियों में काफी आरामदायक होता है।

MG ने अपनी नई SUV में सेफ्टी का खास ध्यान रखा है। Hector Tomahawk PHEV में Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है। इसमें मल्टीपल व्यूज के साथ एक 360-डिग्री कैमरा भी है, जिससे तंग जगहों पर गाड़ी पार्क करना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा, इसमें V2L (Vehicle to Load) और V2H (Vehicle to Home), V2V (Vehicle to Vehicle) टेक्नोलॉजी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर भी हैं।

ड्राइवट्रेन

हेक्टर टॉमहॉक PHEV 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है, जिसे 20.5 kWh बैटरी पैक और एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप के साथ जोड़ा गया है।

इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल बैटरी पैक 20.5 केडब्ल्यूएच पावर (इंजन + मोटर) 102 पीएस + 201 पीएस टॉर्क (इंजन + मोटर) 125 एनएम + 237 एनएम सर्टिफाइड रेंज (कंबाइंड)^ 1100 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज (केवल ईवी)^ 115 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 गियरबॉक्स डीएचटी

कीमत और मुकाबला

हेक्टर टॉमहॉक PHEV की कीमत 25.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 27.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। लेकिन अगर आप BaaS (बैटरी एज ए सर्विस) सब्सक्रिप्शन चुनते हैं, तो कीमत घटकर 21.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) + बैटरी रेंटल फीस हो जाएगी।

हेक्टर टॉमहॉक PHEV EV का मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO, टाटा सफारी और हुंडई अल्काजार से है। इसकी टक्कर आगामी आने वाली किआ सोरेंटो से भी रहेगी।

कारदेखो का क्या है कहना

MG हेक्टर टॉमहॉक PHEV इस सेगमेंट में अकेली SUV है जो प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप और 7 सीट लेआउट में आती है। टेस्ट ड्राइव और डिलीवरी नवंबर 2026 में शुरू होगी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या MG डिलीवरी टाइमलाइन भी कम कर सकती है, क्योंकि इसका मेन कॉम्पिटिटर महिंद्रा XUV 7XO बाजार में खूब बिकती है।

लेकिन, एक आने वाला कॉम्पिटिटर किआ सोरेंटो हाइब्रिड सेटअप भी देगा, ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि वे एक-दूसरे से कैसे कम्पेयर करते हैं।