2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट 5.59 लाख रुपये में हुई लॉन्च: देखिए नई एसयूवी कार की पूरी प्राइस लिस्ट, बुकिंग और डिलीवरी डिटेल्स और अन्य जानकारी

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कार में कई सारे बदलाव हुए हैं

टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार पंच का नया फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है। इस माइक्रो एसयूवी कार को पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें काफी कुछ बदलाव हुए हैं। क्या यह नई 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट कार टाटा के मार्किट शेयर को बढ़ा पाएगी? यह समय बताएगा।

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कार में क्या कुछ बदलाव हुए हैं आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

वेरिएंट, कीमत और बुकिंग से जुड़ी जानकारी

टाटा पंच फेसलिफ्ट एसयूवी कार छह वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड वेरिएंट में उपलब्ध है।

नई टाटा पंच गाड़ी की पूरी वेरिएंट-वाइज कीमतें फिलहाल सामने नहीं आई हैं। इस एसयूवी कार की बुकिंग आज से शुरू हो गई है।

वेरिएंट पेट्रोल टर्बो पेट्रोल सीएनजी एमटी एएमटी एमटी एमटी एएमटी स्मार्ट 5.59 लाख रुपये — — 6.69 लाख रुपये — प्योर 6.49 लाख रुपये — — 7.49 लाख रुपये — प्योर प्लस 6.99 लाख रुपये 7.54 लाख रुपये — 7.99 लाख रुपये 8.54 लाख रुपये एडवेंचर 7.59 लाख रुपये 8.14 लाख रुपये 8.29 लाख रुपये 8.59 लाख रुपये 9.14 लाख रुपये अकंपलिश्ड 8.29 लाख रुपये 8.84 लाख रुपये — 9.29 लाख रुपये — अकंपलिश्ड प्लस एस 8.99 लाख रुपये 9.54 लाख रुपये 9.79 लाख रुपये — 10.54 लाख रुपये

सभी कीमतें इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम के अनुसार है।

अकंपलिश्ड प्लस वेरिएंट को पुराने टॉप वेरिएंट 'क्रिएटिव' से रिप्लेस किया गया है।

एक्सटीरियर

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट कार में पंच ईवी जैसा लुक अपनाया गया है। इसकी एक्सटीरियर डिजाइन एकदम क्लीन और मिनिमल है।

आगे की तरफ इसमें मॉडर्न एलईडी लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं जो इसे काफी प्रीमियम लुक देते हैं। हालांकि, इसमें पंच इलेक्ट्रिक वर्जन की तरह चौड़ी एलईडी डीआरएल्स नहीं दी गई हैं।

इसका फ्रंट बंपर शार्प और स्ट्रेट लाइन के साथ एकदम नया है, जो इसे पुरानी टाटा पंच के राउंडेड फ्रंट लुक की बजाए ज्यादा फ्लैटर और हॉरिजोंटल लुक देता है।

इसकी साइड प्रोफाइल में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसमें स्क्वायर व्हील आर्क और चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, हालांकि, इसकी अलॉय व्हील्स की डिजाइन पहले से नई है।

पीछे की तरफ इसमें सबसे बड़ा बदलाव नई कनेक्टेड एलईडी टेललैंप स्ट्रिप का किया गया है जो टेलगेट पर फैली हुई है। इससे नई टाटा पंच कार अब नेक्सन और हैरियर जैसी बड़ी गाड़ियों से ज्यादा मिलती-जुलती दिखती है। जबकि, पुरानी टाटा पंच में रैपअराउंड टेललैंप्स दिए गए थे।

नंबर जो मायने रखते हैं : 3827 मिलीमीटर लंबाई | 1742 मिलीमीटर चौड़ाई | 1615 मिलीमीटर ऊंचाई| 2445 मिलीमीटर व्हीलबेस | 193 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस (+5 मिलीमीटर) कलर ऑप्शन : नई टाटा पंच गाड़ी में सिएरा वाला कूर्ग क्लाउड, बंगाल राउज और प्रिस्टाइन व्हाइट कलर ऑप्शन दिया गया है, जबकि इसमें कैरेमल, डेटोना ग्रे और स्यानटिफिक ब्लू जैसे नए कलर ऑप्शन भी जोड़े गए हैं। यहां देखें नई टाटा पंच गाड़ी में दिए गए 6 कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

इस गाड़ी के डैशबोर्ड की डिजाइन और लेआउट काफी हद तक पुराने मॉडल जैसी है। लेकिन, इसमें कई नए एलिमेंट दिए गए हैं जो इसे काफी आकर्षक लुक देते हैं।

इस एसयूवी कार में पतले बेजल के साथ फ्रीस्टैंडिंग 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसे इसमें टाटा के नए मॉडल्स से लिया गया है।

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कार की सीटें एकदम नई है और इसमें वेरिएंट अनुसार अपहोल्स्ट्री पर डुअल-टोन कलर थीम दी गई है। फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए इसमें सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा दी गई है। हालांकि, इसमें रियर आर्मरेस्ट पर कपहोल्डर नहीं दिए गए हैं।

इसमें रियर सीटों पर अब एक्सटेंडेड अंडर-थाई स्पोर्ट मिलता है - जो लंबी हाइट वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए आराम के लिए एक अच्छा फीचर है।

जानकारियां : हम नए टच-बेस्ड कंट्रोल्स के बहुत बड़े फैन नहीं हैं। प्री-फेसलिफ्ट पंच में दिए गए फिजिकल कंट्रोल्स गाड़ी चलाते समय इस्तेमाल करने में ज्यादा आसान थे! नई टाटा पंच कार की बूट स्पेस 366 लीटर है, जबकि इसके सीएनजी वर्जन में 210 लीटर की बूट स्पेस मिलती है।

फीचर

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कार में यह सभी फीचर दिए गए हैं :-

फीचर नोट 10.25-इंच टचस्क्रीन यह पुरानी वाली यूनिट नहीं है क्योंकि इसके नए डिस्प्ले में पतले बेजल दिए गए हैं। यह टचस्क्रीन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। 360-डिग्री कैमरा इस फीचर के जरिए गाड़ी को पतली लेन और टाइट पार्किंग स्पॉट से निकालना आसान हो जाता है। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जब आप इंडिकेटर देते हैं, तो ओआरवीएम पर लगे कैमरे से फीड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पर दिखाई देती है। 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले यह गाड़ी से संबंधित कई जानकारियों को साफ और स्पष्ट फॉर्मेट में दिखाता है। ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम रात में ड्राइविंग के दौरान पीछे से आने वाली लाइटों की चकाचौंध को कम करता है, जिससे ड्राइविंग ज्यादा स्ट्रेस-फ्री हो जाती है। वायरलेस फोन चार्जर यह फीचर इसमें पुरानी पंच वाला दिया गया है और यह डिवाइस को चार्ज करना आसान बना देता है। 6-स्पीकर साउंड सिस्टम इसकी साउंड क्वालिटी बेहद शानदार है। सिंगल-पेन सनरूफ यह पुरानी पंच वाली यूनिट है। वॉइस असिस्ट ओपनिंग इसे और भी सुविधाजनक बनाती है।

इन सभी फीचर के अलावा पंच फेसलिफ्ट गाड़ी में रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, मल्टी-ड्राइव मोड्स, पैडल-शिफ्टर्स (सिर्फ एएमटी वेरिएंट के साथ), हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट गाड़ी में एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें यह सभी सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं :-

6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड) : टाटा पंच कार में 6 एयरबैग्स पहले केवल टॉप वेरिएंट में मिलते थे, जबकि इसके लोअर वेरिएंट में केवल डुअल एयरबैग्स दिए गए थे।

रेन सेंसिंग वाइपर : यह एक अच्छा कंफर्ट फीचर है जो विंडशील्ड पर लिक्विड महसूस होने पर आपके वाइपर को एक्टिवेट कर देता है।

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम : यह फीचर भी इसमें स्टैंडर्ड दिया गया है। टायर में प्रेशर कम होने पर यह ड्राइवर को वार्निंग देता है।

ऑटो हेडलैंप्स : जब गाड़ी कम रोशनी वाली कंडीशन महसूस करती है तो अपने आप लाइट चालू हो जाती है।

इंजन ऑप्शन

नई टाटा पंच गाड़ी में नया टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके अलावा इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले इंजन ऑप्शन मिलने जारी हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया) 1.2-लीटर पेट्रोल 1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल 5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड मैनुअल पावर 120 पीएस 88 पीएस 73.5 पीएस टॉर्क 170 एनएम 115 एनएम 103 एनएम

*एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

टाटा पंच फेसलिफ्ट गाड़ी में नेक्सन वाला 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन बजट फ्रेंडली छोटी कार चाहने वाले लोगों को खुश करने के लिए काफी है। पंच का नया टर्बो पेट्रोल इंजन 120 पीएस की पावर जनरेट करता है जिससे आपकी ड्राइविंग मजेदार बन सकती है।

टाटा ने पंच सीएनजी वर्जन में एएमटी ट्रांसमिशन ऑप्शन भी शामिल कर दिया है, जिससे अब उन खरीदारों की जिंदगी काफी आसान बन जाएगी जो गाड़ी में कंफर्ट और कम रनिंग कॉस्ट दोनों चाहते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

फेसलिफ्ट वर्जन के साथ टाटा ने यह सुनिश्चित किया है कि पंच गाड़ी एकदम ट्रेंडी लगे और हमारा कहना है कि यह पहले से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखती है। इसमें कई शानदार फीचर दिए गए हैं जो इसे अपने ऊपर वाले सेगमेंट की एसयूवी कारों के साथ भी मुकाबला करने लायक बनाते हैं। इस एसयूवी कार में टर्बो पेट्रोल इंजन और सीएनजी-एएमटी कॉम्बिनेशन जोड़ा गया है जिससे यह मिनी एसयूवी कार अब परिवारों से लेकर कार के शौकीन लोगों तक, हर तरह के खरीदार की जरूरतों को पूरा करेगी।

मुकाबला

टाटा पंच माइक्रो एसयूवी को सबसे पहले भारत में 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका मुकाबला हुंडई एक्सटर, सिट्रोएन सी3 और मारुति इग्निस से है।

मारुति फ्रॉन्क्स/टोयोटा टाइजर: पॉपुलर क्रॉसओवर कारें जिनकी बिक्री धीरे-धीरे बढ़ रही है और यह पंच के मुकाबले में अच्छा ऑप्शन है।

निसान मैग्नाइट/रेनो काइगर: सब-4 मीटर सेगमेंट में इतने अच्छे विकल्प नहीं हैं, इसलिए पंच के लिए जगह खाली हो गई है।

किआ सोनेट/हुंडई वेन्यू: टाटा पंच में दिए गए नए फीचर्स और टर्बो पेट्रोल इंजन इसे थोड़ी ज्यादा कीमत वाली इन कोरियन एसयूवी कारों से आगे रखते हैं।

