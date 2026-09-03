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    भारत में मुख्यमंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टॉप कारें, इनमें से कुछ तो बहुत फैंसी हैं!

    आम फैमिली कारों से लेकर स्पेशल SUV तक, आपकी पसंदीदा कौनसी है?

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 03, 2026 12:48 ist
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    published onSep 03, 2026 12:48 IST
    last updated onSep 03, 2026 12:48 IST
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    Top CM cars in India.

    भारत में इन दिनों बड़ी और लग्जरी कार का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जो न सिर्फ बिजनेसमैन और कार के शौकीनों को अपनी तरफ खींच रही हैं, बल्कि हमारे नेता, मंत्री और अधिकारी भी इन गाड़ियों को पसंद करते हैं। अक्सर मंत्रियों को बड़ी, ऊंची SUV और Toyota Innova जैसी गाड़ियों में सफर करते हुए देखा जाता है। यह गाड़ियां पावर, प्रेस्टीज और सेफ्टी का प्रतीक मानी जाती हैं। इस आर्टिकल में, हम भारत के कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टॉप 5 गाड़ियों पर एक नजर डालेंगे, जो उनके स्टाइल और प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं।

    Toyota Land Cruiser - तमिलनाडु

    कीमत: 2.18 करोड़ रुपये - 2.25 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम)

    Top CM cars in India.

    तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, जो हाल ही में अपना एक्टिंग करियर छोड़कर राजनीति में आए हैं, अपनी आधिकारिक यात्रा के लिए Toyota Land Cruiser LC300 का इस्तेमाल करते हैं। Land Cruiser को दुनिया की सबसे भरोसेमंद और दमदार SUV में से एक माना जाता है। इसकी कीमत 2.18 करोड़ रुपये से 2.25 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह गाड़ी अपनी मजबूती, रिलायबिलिटी और बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से इसे पीढ़ियों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेटेस्ट जनरेशन Land Cruiser में 3.3-लीटर का पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 308 PS की पावर और 700 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह परफॉर्मेंस और लग्जरी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।

    MG Windsor EV - दिल्ली

    कीमत: 14.7 लाख रुपये - 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Top CM cars in India.

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता MG Windsor EV में सफर करती है, जो एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी है। यह कदम दिल्ली और पूरे देश के लिए ग्रीन मोबिलिटी अपनाने का एक बड़ा संदेश देता है। एक ऐसे शहर में जहां प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, एक मुख्यमंत्री का EV इस्तेमाल करना उत्सर्जन को कम करने और एक हरित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। MG Windsor EV की कीमत 14.7 लाख रुपये से 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसमें 52.9 kWh का बैटरी पैक है, जो MIDC के अनुसार 449 किलोमीटर की रेंज देता है। यह एक आरामदायक, स्पेशियस और फीचर्स से भरपूर फैमिली-फ्रेंडली कार है।

    Mercedes-Benz G Class - महाराष्ट्र

    कीमत: 2.55 करोड़ रुपये - 4.30 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम)

    Top CM Cars In India

    महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी यात्रा के लिए Mercedes-Benz G Class का इस्तेमाल करते हैं, जिसे G Wagon के नाम से जाना जाता है। यह SUV अपने पावरफुल और बॉक्सी डिजाइन के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसे रोड पर एक अल्टीमेट स्टेटमेंट माना जाता है। G Wagon की कीमत 2.55 करोड़ रुपये से 4.30 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसमें दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं: G400d वेरिएंट में एक 3-लीटर डीजल इंजन (जिसका एक माइल्ड-हाइब्रिड G450d वेरिएंट भी उपलब्ध है) और हाई-परफॉर्मेंस AMG G63 वेरिएंट में एक 4-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन। यह गाड़ी सिर्फ लग्जरी ही नहीं, बल्कि बेजोड़ ऑफ-रोड क्षमता भी प्रदान करती है।

    Toyota Fortuner - असम

    कीमत: 34.76 लाख रुपये - 50.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Top CM Cars In India

    असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अपनी रोजमर्रा की यात्रा के लिए Toyota Fortuner का इस्तेमाल करते हैं। Fortuner को भारत में मंत्रियों की सबसे पसंदीदा गाड़ी कहा जाता है। यह ताकत और अधिकार का प्रतीक मानी जाती है और देश के कई मंत्री इसे अपनी पहली पसंद मानते हैं। इसकी कीमत 34.76 लाख रुपये से 50.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। Fortuner में 2.8-लीटर का दमदार डीजल इंजन लगा है, जो 204 PS की पावर और 500 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 2.7-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, हालांकि यह वेरिएंट बहुत कम देखने को मिलता है।

    Mercedes-Benz GLS - उत्तर प्रदेश

    कीमत: 1.32 करोड़ रुपये - 1.43 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम)

    Top CM Cars In India

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को Mercedes-Benz GLS में सफर करते देखा जाता है। GLS, Mercedes-Benz की फ्लैगशिप SUV है। इसका डिजाइन ड्राइवर-केंद्रित होने के बजाय पैसेंजर के कंफर्ट और लग्जरी पर ज्यादा फोकस करता है। इसकी कीमत 1.32 करोड़ रुपये से 1.43 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। GLS में दो इंजन ऑप्शन उपलब्ध हैं: एक 3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जो 386 PS पावर और 500 Nm टॉर्क देता है, और एक 3-लीटर डीजल इंजन जो 367 PS पावर और 750 Nm टॉर्क जनरेट करता है।

    Hyundai Ioniq 5 - बिहार

    कीमत: 55.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Top CM Cars In India

    इस लिस्ट में एक और दिलचस्प इलेक्ट्रिक गाड़ी Hyundai Ioniq 5 है, जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पसंदीदा कार है। Ioniq 5 अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, और भारत में इसकी बिक्री सीमित संख्या में होती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55.70 लाख रुपये है। इसमें 84 kWh का बैटरी पैक है जो 228 PS की पावर जनरेट करता है। हालांकि यह पावर के मामले में बहुत तेज नहीं है, लेकिन इसका बेहतरीन केबिन स्पेस, प्रैक्टिकैलिटी और फीचर्स इसे एक शानदार पैकेज बनाते हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना

    पारंपरिक रूप से, भारत में मुख्यमंत्रियों की पसंदीदा गाड़ियां Hindustan Ambassador, Mahindra Scorpio और Toyota Fortuner रही हैं। लेकिन हाल के दिनों में यह ट्रेंड बदलता दिख रहा है। अब मुख्यमंत्री Land Cruiser और G-Wagon जैसी अल्ट्रा-लग्जरी SUV से लेकर Hyundai Ioniq 5 और MG Windsor EV जैसी मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपना रहे हैं। यह बदलाव न केवल उनकी व्यक्तिगत पसंद को दर्शाता है, बल्कि पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता का भी संकेत है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी गाड़ियों को स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत मॉडिफाई किया जाता है। इनमें बुलेटप्रूफ खिड़कियां और केबिन की सुरक्षा के लिए मोटी मेटल शीट्स जैसी आर्मर्ड रिक्वायरमेंट्स शामिल होती हैं, ताकि सुरक्षा के उच्चतम मानकों को पूरा किया जा सके।

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    सोनू
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