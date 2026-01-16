फोक्सवैगन वर्टस और टाइगन में से हटा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन

प्रकाशित: जनवरी 16, 2026 03:55 pm । स्तुति

फोक्सवैगन वर्टस गाड़ी में 1.5-लीटर इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन 2023 में शामिल किया गया था, जबकि टाइगन में यह ऑप्शन 2021 लॉन्चिंग से ही मिल रहा था

फोक्सवैगन वर्टस और टाइगन कार में से 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन हट गया है। कंपनी ने इन दोनों गाड़ियों में से यह इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन हटाने की कोई वजह नहीं बताई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्टस में 1.5-लीटर इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन 2023 में शामिल किया गया था, जबकि टाइगन में यह ऑप्शन 2021 लॉन्चिंग से ही मिल रहा था।

यदि आपको इन दोनों कार में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल गियरबॉक्स चाहिए तो हम आपको स्टॉक खत्म होने से पहले नजदीकी फोक्सवैगन डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे।

अब क्या है नया लाइनअप?

वर्टस और टाइगन में ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अब केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें इनकी नई वेरिएंट-वाइज कीमतें :-

मॉडल और वेरिएंट कीमत वर्टस जीटी प्लस क्रोम 18.80 लाख रुपये जीटी प्लस स्पोर्ट 19 लाख रुपये टाइगन जीटी प्लस क्रोम 18.95 लाख रुपये जीटी प्लस स्पोर्ट 19.19 लाख रुपये

मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन हटने से इस सेडान और एसयूवी कार के जीटी लाइन वेरिएंट अब केवल दो वेरिएंट में उपलब्ध है।

इंजन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी

चूंकि फोक्सवैगन वर्टस और टाइगन को एक ही प्लेटफॉर्म (एमक्यूबी-ए0-इन) पर तैयार किया गया है, ऐसे में इनमें एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* 7-स्पीड डीसीटी^

*एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

बंद होने से पहले, यह पावरफुल इंजन भी इसी 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध था, जो कम पावरफुल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल यूनिट में दिया गया है।

जीटी वेरिएंट से जुड़ी जानकारी

जीटी लाइनअप में दोनों फोक्सवैगन कार के स्पोर्टी वेरिएंट भी शामिल है, जिन्हें कार के शौकीन लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए पेश किए गए हैं। यह गाड़ी दो वर्जन : जीटी स्पोर्ट और जीटी क्रोम में आती है। जीटी स्पोर्ट वर्जन में स्पोर्टी लुक के लिए डार्क एलिमेंट दिए गए हैं, जबकि जीटी क्रोम वर्जन में कई क्रोम टच दिए गए हैं।

इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में भी कई हल्के हुए बदलाव हुए हैं। वर्टस और टाइगन गाड़ी के जीटी वेरिएंट में रेड एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक कलर थीम दी गई है और इसमें स्टीयरिंग व्हील पर कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग भी मिलती है, साथ ही इसमें रेड एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है।

वर्टस गाड़ी में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, सिंगल-पेन सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम (टाइगन में 6-स्पीकर सेटअप) दिया गया है। पैसेंजर सेफ्टी के लिए इनमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं।

मुकाबला

फोक्सवैगन वर्ट्स सेडान कार का मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और होंडा सिटी से है। जबकि, फोक्सवैगन टाइगन एसयूवी कार किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट और हुंडई क्रेटा को कड़ी टक्कर देती है।