    2026 एमजी मैजेस्टर से भारत में 12 फरवरी को उठेगा पर्दा, जानिए एमजी की नई फ्लैगशिप एसयूवी कार में क्या कुछ मिलेगा खास

    प्रकाशित: जनवरी 16, 2026 06:35 pm । स्तुति

    4 Views
    टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडिएक को कड़ी टक्कर देने वाली नई कार जल्द आ रही है!

    MG Majestor

    एमजी मोटर इंडिया के लाइनअप में नया मॉडल मैजेस्टर जल्द शामिल होने जा रहा है। भारत में इस गाड़ी से 12 फरवरी को पर्दा उठेगा। यह कंपनी की फ्लैगशिप कार होगी, जिसे ग्लॉस्टर के ऊपर पोजिशन किया जा सकता है। इस अपकमिंग कार में थ्री-रो सीटिंग ऑप्शन, ग्लॉस्टर वाले इंजन ऑप्शन और कई अतिरिक्त फीचर मिलेंगे। नई एमजी मैजेस्टर एसयूवी कार में क्या कुछ मिलेगा खास, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-  

    डिजाइन 

    MG Majestor

    • इसमें आगे वाले बंपर पर वर्टिकल डिटेलिंग के साथ चौड़ी स्किड प्लेट दी गई है।

    • साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें राइडिंग के लिए 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। निचले हिस्से पर इसमें चौड़ी ब्लैक बॉडी क्लैडिंग दी गई है। इसमें ब्लैक आउट डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स और कॉन्ट्रास्ट के लिए विंडो पिलर दिए गए हैं। 

    • पीछे की तरफ इसमें हॉरिजोंटल एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसे लाइट बार से कनेक्ट किया गया है।

    • इसका रियर बंपर फ्रंट जैसा है और इसमें सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है, साथ ही इसमें डुअल एग्ज़हॉस्ट आउटलेट भी मिलते हैं। 

    MG Majestor

    नोट : मैजेस्टर के एक्सटीरियर में कई बदलाव हुए हैं जिससे यह मौजूदा एमजी ग्लॉस्टर से अलग नजर आती है।

    इंटीरियर और फीचर 

    • स्पाय शॉट के आधार पर इसमें डैशबोर्ड पर लेयर्ड डिजाइन मिलेगी जिस पर इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर डिस्प्ले (ग्लॉस्टर से बड़ा साइज) के लिए डुअल डिजिटल स्क्रीन दी जाएंगी। 

    • इसमें 3-रो केबिन लेआउट के साथ 6-सीटर और 7-सीटर सीटिंग ऑप्शन मिलेगा। 

    • अनुमान है कि इसमें ग्लॉस्टर वाले कॉम्प्लिमेंट्री फीचर दिए जा सकते हैं जिसमें वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, ऑटो एसी और ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम शामिल होगा। 

    • ग्लॉस्टर के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम अपील देने के लिए इसमें रियर सीट वेंटिलेशन, एक्स्ट्रा वायरलेस चार्जर, और अतिरिक्त स्पीकर दिए जा सकते हैं। 

    • इस गाड़ी में रियर एसी वेंट्स, रियर सनशेड और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं। 

    • सुरक्षा के लिए इसमें कई सारे एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा, और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट जैसे फीचर मिल सकते हैं। 

    इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    एमजी ने फिलहाल मैजेस्टर कार में दिए जाने वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की जानकारी साझा नहीं की है। अनुमान है कि इसमें ग्लॉस्टर वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं। 

    एमजी ग्लॉस्टर के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन 

    2-लीटर डीजल 

    2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल

    ड्राइवट्रेन*

    आरडब्लूडी

    4डब्लूडी

    पावर

    161 पीएस

    216 पीएस

    टॉर्क

    373 एनएम

    478 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    8-स्पीड एटी^

    8-स्पीड एटी

    *आरडब्लूडी : रियर-व्हील-ड्राइव, 4डब्लूडी: फोर-व्हील-ड्राइव

    ^एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    एमजी मैजेस्टर की कीमत 46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर और स्कोडा कोडिएक से रहेगा।

    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 एमजी मैजेस्टर से भारत में 12 फरवरी को उठेगा पर्दा, जानिए एमजी की नई फ्लैगशिप एसयूवी कार में क्या कुछ मिलेगा खास
