    किआ कैरेंस क्लाविस और किआ सिरोस का नया ईएक्स वेरिएंट लॉन्च

    प्रकाशित: जनवरी 16, 2026 03:38 pm । सोनू

    कैरेंस क्लाविस और सिरोस दोनों के ईएक्स वेरिएंट स्टैंडर्ड वेरिएंट से 51,000 रुपये तक अधिक है

    Kia

    किआ मोटर्स ने किआ कैरेंस क्लाविस एमपीवी और किआ सिरोस सब-4 मीटर एसयूवी के वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया है और इनका नया ईएक्स वेरिएंट पेश किया है। इन वेरिएंट को ग्राहकों से मिले फीडबैक के बाद पेश किया गया है। कैरेंस क्लाविस का नया एचटीई (ईएक्स) वेरिएंट एचटीई (ओ) और सिरोस एचटीके (ईएक्स) को एचटीके (ओ) पर तैयार किया गया है। इस अपडेट के साथ दोनों कार में क्या मिल रहा है, जानेंगे आगे:

    कीमत

    किआ कैरेंस क्लाविस

    यहां देखिए अलग-अलग इंजन में नए एचटीई (ईएक्स) वेरिएंट की कीमत:

    वेरिएंट

    1.5-lलीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी

    1.5-लीटर डीजल एमटी

    एचटीई (ईएक्स) (नया)

    12.55 लाख रुपये

    13.42 लाख रुपये

    14.53 लाख रुपये

    एचटीई (ओ)

    12.04 लाख रुपये

    12.91 लाख रुपये 

    14.02 लाख रुपये

    अंतर

    +51,000 रुपये

    +51,000 रुपये

    +51,000 रुपये

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

    • नए कैरेंस क्लाविस एचटीई (ईएक्स) वेरिएंट की कीमत 12.55 लाख रुपये से 14.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    • एचटीई (ओ) वेरिएंट की तुलना में नए वेरिएंट की कीमत करीब 51,000 रुपये अधिक है।

    Kia Carens Clavis front

    किआ सिरोस

    यहां किआ सिरोस के नए एचटीके (ईएक्स) वेरिएंट की कीमत दी गई है:

    वेरिएंट

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी

    1.5-लीटर डीजल एमटी

    एचटीके (ईएक्स) (नया)

    9.89 लाख रुपये

    10.64 लाख रुपये

    एचटीके (ओ)

    9.39 लाख रुपये

    10.14 लाख रुपये

    अंतर

    +50,000 रुपये

    +50,000 रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

    • सिरोस एचटीके (ईएक्स) वेरिएंट की प्राइस 9.89 लाख रुपये से 10.64 लाख रुपये के बीच है।

    • जैसा कि ऊपर देखा गया है, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों मॉडल 50,000 रुपये महंगे हैं।

    Kia Syros

    क्या अपडेट हैं?

    कैरेंस क्लाविस

    • कैरेंस क्लाविस एचटीई (ईएक्स) में एचटीई (ओ) वेरिएंट की तुलना में एलईडी डीआरएल, ऑटो एसी, और ड्राइवर विंडो ऑटो वन-टच अप/डाउन जैसे फीचर मिलते हैं, ये सभी फीचर पहले टॉप मॉडल्स में मिलते थे।

    • खास बात ये है कि एचटीई (ईएक्स) में एक सिंगल-पैन सनरूफ दिया गया है। इसका मतलब यह भी है कि अब नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाली क्लाविस सनरूफ के साथ भी मिलती है, जो पहले नहीं दिया गया था।

    सिरोस

    • सिरास के वेरिएंट लाइनअप में एचटीके (ईएक्स) नया वेरिएंट है और अब इसके वेरिएंट की संख्या 6 से बढ़कर 7 हो गई है।

    • इस वेरिएंट के आने से सिरोस में एलईडी हेडलैंप्स, टेललैंप्स और 16-इंच अलॉय व्हील जैसे फीचर ज्यादा किफायती हो गए हैं।

    • ऊपर बताए अपडेट के अलावा सिरोस के नए वेरिएंट में एचटीके (ओ) के प्रमुख फीचर जैसे 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, सिंगल-पैन सनरूफ, 6 एयरबैग और पीछे पार्किंग कैमरा शामिल है।

    इंजन

    यहां देखिए दोनों किआ कार के इंजन स्पेसिफिकेशन:

    मॉडल

    किआ कैरेंस क्लाविस

    किआ सिरोस

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम 

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी^

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी^

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि किआ कैरेंस क्लाविस और सिरोस दोनों कार के नए वेरिएंट में केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

    कंपेरिजन

    अगर आप किआ कैरेंस क्लाविस नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, टोयोटा रूमियन, मारुति इनविक्टो और टोयोटा इनोवा को ले सकते हैं।

    Kia Carens Clavis front look
    Kia Syros Side

    वहीं किआ सिरोस के मुकाबले में आपके पास स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा जैसी सब-मीटर एसयूवी कार के विकल्प मौजूद हैं।

    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
