    मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस अब ज्यादा किफायती हुई, देखिए नई प्राइस लिस्ट

    प्रकाशित: जनवरी 14, 2026 07:44 pm । सोनू

    मेबैक जीएलएस के अलावा ईक्यूएस एसयूवी का एक स्पेशल सेलेब्रेशन एडिशन भी पेश किया गया है

    Mercedes Maybach GLS

    मर्सिडीज ने भारत के लिए अपने बड़े प्लान की घोषणा की है, कंपनी अपने पुणे प्लांट में मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी। कंपनी के इस कदम से भारतीय ग्राहक खुश हो सकते हैं क्योंकि इससे अल्ट्रा लग्जरी एसयूवी कार पहले से ज्यादा सस्ती हो जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएसए के बाद भारत दूसरा देश है जहां मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस को असेंबल किया जाएगा।

    भारत में इस जर्मन कंपनी ने 2025 में 19,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की। इसी खुशी में मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस और ईक्यूएस एसयूवी के नए ‘सेलिब्रेशन एडिशन’ पेश किए गए हैं। मर्सिडीज ने 2026 में भारत में 12 नए लॉन्च की भी घोषणा की है।

    तो बिना किसी देरी के आइए इन स्पेशल एडिशन पर एक नजर डालते हैं:

    नया क्या है?

    • मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस की कीमत 2.75 करोड़ रुपये से शुरू होती है, जो पहले की 3.17 करोड़ रुपये से 40 लाख रुपये कम है। भारत में एसयूवी कार की असेंलिंग शुरू होने की वजह से कीमत कम हुई है, इससे पहले इसे इंपोर्ट करके बेचा जा रहा था।

    • मेबैक जीएलएस सेलिब्रेशन एडिशन की कीमत 4.10 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है और इसे टॉप मॉडल के तौर पर पेश किया गया है जिसके अंदर और बाहर कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं।

    • इस स्पेशल एडिशन के साथ मेबैक जीएलएस आपको दूसरी पंक्ति में दो इंडिविजुअल सीटों, एक फुल लेंथ सेंटर कंसोल और पीछे एंटरटेनमेंट स्क्रीन के साथ बिजनेस क्लास अनुभव देती है। इसके अलावा आपको राइडिंग के दौरान ड्रिंक्स ठंडी रखने के लिए आर्मरेस्ट इंटीग्रेटेड रेफ्रिजरेटर मिलता है, साथ ही कंसोल में एक्सक्लूसिव ग्लास होल्डर भी दिए गए हैं।

    • ग्राहक ड्यूल-टोन कलर और अंदर एक्सक्लूसिव लेदर पैकेज के साथ इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं जिससे ज्यादा शानदार फील मिले।

    • इसमें किसी खास फीचर अपग्रेड के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें 12.3-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 29-स्पीकर बर्मस्टर ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड सीटें, फोर-जोन ऑटो एसी, और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर मिलना जारी है। सुरक्षा के लिए 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) और 8 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

    • इसमें वी8 इंजन मिलना जारी है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    4-लीटर वी8 ट्विन-टर्बो पेट्रोल+ 48वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड असिस्ट

    पावर

    550 पीएस

    टॉर्क

    700 एनएम

    गियरबॉक्स

    9-स्पीड ऑटोमैटिक

    ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस एसयूवी

    • मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस सेलिब्रेशन एडिशन 7 सीटर और 5 सीटर दोनों वर्जन में उपलब्ध है। इसमें एएमजी स्पेसिफिक स्टाइल एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनमें नए 21-इंच एएमटी स्टाइल अलॉय व्हील शामिल है।

    • फीचर की बात करें तो अब इसमें पीछे वेंटिलेटेड सीटें दी गई है। अन्य फीचर पहले जैसे ही हैं, जैसे 17.7-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 15-स्पीकर बर्मस्टर साउंड सिस्टम, और 5-जोन ऑटो एसी।

    • सेफ्टी फीचर में 11 एयरबैग तक, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल है।

    Mercedes Benz EQS SUV

    • बैटरी पैक और रेंज पहले जितनी है:

    वेरिएंट

    ईक्यूएस एसयूवी 450 (5-सीटर)

    ईक्यूएस एसयूवी 580 (7-सीटर)

    बैटरी

    122केडब्ल्यूएच

    122 केडब्ल्यूएच

    एआरएआई सर्टिफाइड रेंज

    775 किलोमीटर

    809 किलोमीटर

    पावर

    360 पावर

    544 पावर

    टॉर्क

    800 एनएम

    858 एनएम

    एसेलरेशन

    6.2 सेकंड

    4.8 सेकंड

    ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    • ईक्यूएस एसयूवी सेलिब्रेशन एडिशन की कीमत 1.34 करोड़ रुपये से शुरू होती है और 1.48 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

    Mercedes Benz

    मर्सिडीज-बेंज भारत में लंबे समय से सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लग्जरी कार कंपनी में से एक है, और इस कदम से भारत में मर्सिडीज कार की डिमांड को बढ़ावा मिलेगा। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के इस कदम के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

