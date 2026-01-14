मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस अब ज्यादा किफायती हुई, देखिए नई प्राइस लिस्ट

मर्सिडीज ने भारत के लिए अपने बड़े प्लान की घोषणा की है, कंपनी अपने पुणे प्लांट में मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी। कंपनी के इस कदम से भारतीय ग्राहक खुश हो सकते हैं क्योंकि इससे अल्ट्रा लग्जरी एसयूवी कार पहले से ज्यादा सस्ती हो जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएसए के बाद भारत दूसरा देश है जहां मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस को असेंबल किया जाएगा।

भारत में इस जर्मन कंपनी ने 2025 में 19,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की। इसी खुशी में मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस और ईक्यूएस एसयूवी के नए ‘सेलिब्रेशन एडिशन’ पेश किए गए हैं। मर्सिडीज ने 2026 में भारत में 12 नए लॉन्च की भी घोषणा की है।

तो बिना किसी देरी के आइए इन स्पेशल एडिशन पर एक नजर डालते हैं:

मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस की कीमत 2.75 करोड़ रुपये से शुरू होती है, जो पहले की 3.17 करोड़ रुपये से 40 लाख रुपये कम है। भारत में एसयूवी कार की असेंलिंग शुरू होने की वजह से कीमत कम हुई है, इससे पहले इसे इंपोर्ट करके बेचा जा रहा था।

मेबैक जीएलएस सेलिब्रेशन एडिशन की कीमत 4.10 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है और इसे टॉप मॉडल के तौर पर पेश किया गया है जिसके अंदर और बाहर कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं।

इस स्पेशल एडिशन के साथ मेबैक जीएलएस आपको दूसरी पंक्ति में दो इंडिविजुअल सीटों, एक फुल लेंथ सेंटर कंसोल और पीछे एंटरटेनमेंट स्क्रीन के साथ बिजनेस क्लास अनुभव देती है। इसके अलावा आपको राइडिंग के दौरान ड्रिंक्स ठंडी रखने के लिए आर्मरेस्ट इंटीग्रेटेड रेफ्रिजरेटर मिलता है, साथ ही कंसोल में एक्सक्लूसिव ग्लास होल्डर भी दिए गए हैं।

ग्राहक ड्यूल-टोन कलर और अंदर एक्सक्लूसिव लेदर पैकेज के साथ इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं जिससे ज्यादा शानदार फील मिले।

इसमें किसी खास फीचर अपग्रेड के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें 12.3-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 29-स्पीकर बर्मस्टर ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड सीटें, फोर-जोन ऑटो एसी, और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर मिलना जारी है। सुरक्षा के लिए 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) और 8 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।