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    2026 Tata Curvv Series X भारत में लॉन्च, कीमत 10 लाख रुपये से शुरू

    टाटा असल में उन खरीदारों को टारगेट करना चाहती है जो कर्व के लोअर वेरिएंट ढूंढ रहे हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 03, 2026 16:24 ist
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    published onSep 03, 2026 16:24 IST
    last updated onSep 03, 2026 16:24 IST
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    Tata Curvv SeriesX

    Tata Motors ने अपनी कॉम्पैक्ट कूपे-एसयूवी Curvv को एक नया अपडेट दिया है, और इसे अब "Curvv Series X" नाम से लॉन्च किया गया है। लगभग दो साल पहले बाज़ार में उतरने के बाद Curvv ने अपने अनोखे डिज़ाइन से काफी सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन हाल के महीनों में इसकी बिक्री में कुछ सुस्ती देखी गई। इस नए अपडेट का मकसद वेरिएंट लाइनअप को सरल बनाना और कम कीमत पर ज़्यादा वैल्यू देकर ग्राहकों को फिर से आकर्षित करना है। नई Series X में बेस और मिड-वेरिएंट्स को पहले से कहीं ज़्यादा फीचर्स से लैस किया गया है, हालांकि कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी हुई है।

    कीमत और वेरिएंट

    वेरिएंट

    टर्बो-पेट्रोल

    टर्बो-पेट्रोल टी-जीडीआई

    डीजल

    एमटी

    डीसीए

    डीसीए

    एमटी

    डीसीए

    स्मार्ट एक्स

    10 लाख रुपये

    -

    -

    -

    -

    प्योर एक्स

    11 लाख रुपये

    12.30 लाख रुपये

    -

    12.30 लाख रुपये

    -

    प्योर एक्स प्लस*

    11.80 लाख रुपये

    13.10 लाख रुपये

    -

    13.10 लाख रुपये

    -

    क्रिएटिव एक्स प्लस*

    12.91 लाख रुपये

    14.21 लाख रुपये

    -

    14.21 लाख रुपये

    -

    अकंप्लिश्ड एक्स*

    14 लाख रुपये

    15.30 लाख रुपये

    -

    15.30 लाख रुपये

    -

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस*

    -

    -

    Rs 18.50 लाख रुपये

    -

    18.75 लाख रुपये

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं

    Tata ने Curvv Series X के साथ अपने वेरिएंट लाइनअप को 8 से घटाकर 6 कर दिया है, जिससे ग्राहकों के लिए सही विकल्प चुनना आसान हो गया है। हर वेरिएंट के नाम के आगे अब "X" जोड़ा गया है। कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इसकी भरपाई लोअर और मिड-वेरिएंट्स में दिए गए अतिरिक्त फीचर्स से होती है। जो लोग स्पोर्टी लुक पसंद करते हैं, उनके लिए Pure X Plus वेरिएंट से ऊपर के सभी मॉडल्स पर #DARK एडिशन का भी ऑप्शन है। इसमें पूरी तरह से ब्लैक्ड-आउट एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलता है जो कार को एक दमदार मौजूदगी देता है।

    डिज़ाइन

    Tata Curvv SeriesX

    बाहर से देखने पर Curvv Series X अपने पुराने मॉडल जैसी ही लगती है। आगे की तरफ Tata ने इसके फ्यूचरिस्टिक लुक को बरकरार रखा है। इसमें एक पार्शियली ब्लॉक्ड ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है जो इसे एक मॉडर्न और EV जैसा फील देती है। ग्रिल के ऊपर पतली LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) की एक पट्टी है जो कार की पूरी चौड़ाई तक फैली हुई है, जिससे यह सड़क पर काफी चौड़ी और आकर्षक दिखती है। हेडलैंप्स को बंपर पर नीचे की ओर वर्टिकली लगाया गया है, जो आजकल Tata की नई SUV का सिग्नेचर स्टाइल बन गया है। कुल मिलाकर, फ्रंट से Curvv Series X का लुक बोल्ड, आधुनिक और सेगमेंट में सबसे अलग है।

    Tata Curvv SeriesX
    Tata Curvv SeriesX

    साइड से देखने पर Curvv का कूपे-SUV वाला कैरेक्टर साफ नज़र आता है। इसका अपराइट स्टांस इसे SUV वाली मौजूदगी देता है, जबकि पीछे की तरफ़ ढलान वाली रूफलाइन इसे एक स्पोर्ट्स कार जैसा एलिगेंट लुक देती है। यह डिज़ाइन प्रैक्टिकैलिटी और स्टाइल का एक बेहतरीन मिश्रण है। बेस वेरिएंट में अब 17-इंच के स्टील व्हील्स स्टाइलाइज्ड 'हाइपरस्टाइल' व्हील कवर्स के साथ स्टैंडर्ड दिए गए हैं। यह पुराने मॉडल के 16-इंच के सादे स्टील व्हील्स से एक बड़ा अपग्रेड है और कार के बेस मॉडल को भी प्रीमियम दिखाता है। टॉप वेरिएंट्स में 18-इंच तक के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स, दरवाज़ों के निचले हिस्से पर मोटी पियानो-ब्लैक क्लैडिंग और क्रोम विंडोलाइन एक्सेंट जैसे एलिमेंट्स इसके प्रीमियम फील को और बढ़ाते हैं। शार्कफिन एंटीना इसके स्पोर्टी लुक को पूरा करता है।

    Tata Curvv SeriesX

    पीछे की तरफ Curvv Series X में कोई बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि इसका मौजूदा डिज़ाइन ही काफी आकर्षक है। ऊंची बूटलिड और इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं। सबसे खास फीचर इसकी कनेक्टेड LED टेललैंप्स हैं, जो रात में एक शानदार सिग्नेचर लाइट पैटर्न बनाती हैं। बंपर पर भी पियानो-ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है जो कार के प्रीमियम और स्पोर्टी थीम को जारी रखता है।

    कलर ऑप्शंस

    इस अपडेट के साथ Tata ने Curvv के कलर को भी रिफ्रेश किया है। कंपनी ने तीन पुराने शेड्स: Gold Essence, Daytona Grey और Flame Red को बंद कर दिया है। अब यह कूपे-SUV पांच रंग: Carbon Black, Nitro Crimson, Opera Blue, Pure Grey और Pristine White में उपलब्ध है। हमें नाइट्रो क्रिमसन शेड अच्छा लगा, जो अपने सोफिस्टिकेटेड लेकिन यूनिक लुक के लिए जाना जाता है।

    केबिन

    Tata Curvv SeriesX

    Curvv Series X के केबिन का लेआउट पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं जो कंफर्ट और फील को बेहतर बनाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है नई Oyster White लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, जो Pure X Plus वेरिएंट से मिलनी शुरू होती है। यह लाइट कलर केबिन को ज़्यादा हवादार और बड़ा महसूस कराता है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन स्लीक और मिनिमलिस्टिक है, जिसमें 'फ्लोटिंग' इंफोटेनमेंट स्क्रीन सेंटर स्टेज पर है। Creative X Plus वेरिएंट से आपको एक फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल भी मिलता है, जो केबिन को एक हाई-टेक फील देता है। Tata ने पिछली सीट के पैसेंजर्स के कंफर्ट का भी ध्यान रखा है। आगे की सीटों के पिछले हिस्से को थोड़ा और अंदर की तरफ़ डिज़ाइन किया गया है, जिससे पीछे बैठे यात्रियों को 10mm का अतिरिक्त लेगरूम मिलता है। इसके अलावा, रियर बेंच को 20mm पीछे और 10mm नीचे खिसकाया गया है, जिससे हेडरूम और ओवरऑल स्पेस में सुधार हुआ है।

    Tata Curvv SeriesX

    फीचर्स

    Tata Curvv SeriesX
    Tata Curvv SeriesX

    फीचर्स के मामले में Tata ने Curvv Series X के लोअर और मिड-वेरिएंट्स में एक बड़ा अपग्रेड दिया है। टॉप-स्पेक वेरिएंट्स में तो पहले से ही सभी फीचर्स थे, लेकिन अब कम बजट वाले ग्राहकों को भी शानदार वैल्यू मिलेगी। Pure X (बेस से एक ऊपर) वेरिएंट में अब ये फीचर्स शामिल हैं:

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

    • क्रूज़ कंट्रोल

    • 6-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    • ड्राइव मोड्स

    Creative X Plus (मिड-स्पेक) वेरिएंट में इनके अलावा ये फीचर्स भी मिलते हैं:

    • 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

    • रेन-सेंसिंग वाइपर्स

    • ऑटोमैटिक हेडलैंप्स

    टॉप Accomplished X Plus वेरिएंट में पावर्ड टेलगेट, 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटो-डिमिंग IRVM और एक बड़ा 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं।

    सेफ्टी

    Tata Curvv SeriesX

    Tata की कारें अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती हैं, और Curvv Series X भी इससे अलग नहीं है। इसे Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड कंट्रोल (HHC), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स शामिल हैं। Pure X वेरिएंट से ऊपर, इसमें एक रियर-व्यू कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी जुड़ जाता है। Creative X Plus वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और एक रियर डिफॉगर जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। हालांकि, Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी अभी भी सिर्फ टॉप Accomplished X Plus ट्रिम तक ही सीमित है।

    Tata Curvv SeriesX

    पावरट्रेन ऑप्शन

    Curvv Series X में दो टर्बो-पेट्रोल और एक डीज़ल इंजन का ऑप्शन है, हालांकि T-GDI पावरट्रेन से मैनुअल ऑप्शन हटा दिया गया है। इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स ये हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल टी-जीडीआई

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    120 पीएस

    125 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    170 एनएम

    225 एनएम

    260 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीए

    7-स्पीड डीसीए

    6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीए

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीए- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    Tata Curvv SeriesX

    मुकाबला

    Curvv का सीधा मुकाबला इस प्राइस रेंज की दूसरी कूपे-एसयूवी Citroen Basalt X से है। यह Skoda Kushaq, Renault Duster, Kia Seltos, Volkswagen Taigun, Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara और Victoris, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Tata Sierra, Honda Elevate, Nissan Tekton और MG Astor जैसी पारंपरिक स्टाइल वाली SUV का भी विकल्प हो सकती है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    टाटा ने 2022 में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कदम रखने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। हालांकि इसने हाइप तो बनाई, लेकिन यह बहुत ज़्यादा सेल्स में सफल नहीं रही, खासकर सिएरा के आने के बाद। नई Series X के साथ, अब इसकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, नए और कड़े कॉम्पिटिशन को देखते हुए, हम चाहते हैं कि टाटा एक और बड़ा फेसलिफ्ट दे, जो कूपे-SUV के लिए ज़रूरी है।

    Tata Curvv SeriesX

    आप अपडेट Curvv के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!

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    सोनू
    सोनू

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