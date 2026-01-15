2026 टाटा पंच डीलरशिप पर पहुंची: नई माइक्रो एसयूवी कार की बुकिंग शुरू, जानिए कैसे बुक करें

संशोधित: जनवरी 15, 2026 08:24 pm | सोनू

हाल ही मे 2026 टाटा पंच को भारत के कार बाजार में पेश किया गया है। टाटा ने लॉन्च के बाद ही इस माइक्रो एसयूवी कार की बुकिंग लेना शुरू कर दी थी और अब नई पंच गाड़ी डीलरशिप पर पहुंच गई है। टाटा पंच न्यू मॉडल के बारे में आपको जो कुछ जानने की जरूरत है वो सभी जानकारी यहां दी गई है:

कीमत

2026 टाटा पंच की कीमत 5.59 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम नई दिल्ली) के बीच है। यहां हमने नई पंच की वेरिएंट अनुसार प्राइस के बारे में विस्तार से बताया है।

कैसे बुक करें?

अगर आप नई टाटा पंच खरीदना चाहते हैं तो आप टाटा की वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप पर विजिट कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो, कार बुक करने के स्टेप्स लगभग एक जैसे ही हैं। कार बुक करने की प्रोसेस फ्यूल टाइप, गियरबॉक्स और कलर के साथ अपना पसंदीदा वेरिएंट चुनने से शुरू होती है। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स लॉक करने के लिए बुकिंग राशि देनी होगी, जिसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव आपकी बुकिंग कंफर्म करेगा। इसके बाद आप अपने ऑर्डर का स्टेटस चेक करने और एसयूवी की टेस्ट ड्राइव के लिए अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से फॉलो-अप ले सकते हैं।

कलर

2026 टाटा पंच छह कलर में उपलब्ध है और इसमें ड्यूल-टोन कलर भी दिए गए हैं। आपके कार खरीदने के फैसले को आसान बनाने के लिए हमने 2026 टाटा पंच के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में विस्तार से बताया है।

नई टाटा पंच कैसी दिखती है?

माइक्रो एसयूवी कार के एक्सटीरियर में काफी बदलाव किए गए हैं, जिनमें नई लाइटिंग, नए 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और आगे की तरफ कुछ अन्य बदलाव शामिल है, साथ ही इसमें पंच ईवी वाले कुछ डिजाइन एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। इसमें क्या बदलाव हुए हैं इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए नई टाटा पंच और पुरानी टाटा पंच का कंपेरिजन देखें।

वेरिएंट

इस अपडेट के साथ एसयूवी कार के वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया गया है। टाटा ने नई पंच गाड़ी को छह वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड प्लस एस में पेश किया है। कई सारे वेरिएंट, फ्यूल और पावरट्रेन ऑप्शन और लंबी फीचर लिस्ट को देखते हुए आपको अपने लिए सही वेरिएंट का चयन करने में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं:

फीचर

इस माइक्रो एसयूवी कार में काफी सारे फीचर दिए गए हैं जिनमें 7.इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, और ऑटो डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर (आईआरवीएम) शामिल है। अन्य फीचर में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल और एक सिंगल-पैन सनरूफ शामिल है।

सेफ्टी

टाटा पंच न्यू मॉडल में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 360 डिग्री कैमरा और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

2026 टाटा पंच इंजन

यह कई इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोलl+सीएनजी पावर 88 पीएस 120 पीएस 73.4 पीएस टॉर्क 115 एनएम 170 एनएम 103 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* 6-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

*एएमटी . ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

इस अपडेट के साथ अब टाटा एसयूवी कार में नेक्सन वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी शामिल हो गया है। यह भारत की पहली एसयूवी कार भी है जिसमें सीएनजी-ऑटोमैटिक ऑप्शन दिया गया है।

2026 टाटा पंच कंपरिजन

2026 टाटा पंच कार का मुकाबला हुंडई एक्सटर और सिट्रोएन सी3 के साथ-साथ मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसी सब-4 मीटर क्रॉसओवर से भी है। इसे निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू और स्कोडा कायलाक जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

