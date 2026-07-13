ये हैं भारत की टॉप 5 सबसे सुरक्षित कारें, कीमत 10 लाख रुपये से कम

Published On जुलाई 13, 2026 19:08 ist

Jul 13, 2026 19:08 IST

last updated on Jul 13, 2026 19:08 IST

Jul 13, 2026 19:06 IST

published on Jul 13, 2026 19:06 IST

अगर आप पिछले कुछ सालों से भारत के कार बाजार पर नजर रखे हुए हैं, तो आप जानते होंगे कि पिछले कई सालों की तुलना में आज कारें कितनी सुरक्षित हो गई हैं। अपने सेगमेंट में सबसे अच्छे सेफ्टी फीचर्स वाली कार का होना अब सिर्फ एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गई है। आज ज्यादातर कार कंपनियां अपनी सस्ती कारों में भी प्रीमियम सेफ्टी टेक्नोलॉजी दे रही हैं। यहां हमनें भारत एनकैप के मुताबिक भारत में उपलब्ध उन टॉप पांच सबसे सुरक्षित कारों का जिक्र किया है जिनकी शुरूआती कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम है तो आइए इस पर डालते हैं एक नजर :-

हुंडई वेन्यू (8 लाख रुपये से शुरू)

सेफ्टी टेस्ट सेफ्टी रेटिंग सेफ्टी स्कोर वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 31.15/32 पॉइंट चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 44.46/49 पॉइंट

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट - 15.15/16 पॉइंट

साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट - 16/16 पॉइंट

वयस्क पसेंजर टेस्ट में नई हुंडई वेन्यू को 32 में से 31.15 पॉइंट्स मिले हैं। फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में इसे 16 में से 15.15 पॉइंट्स मिले, जिसमें ड्राइवर के अलग-अलग बॉडी के हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली, जबकि पैर के निचले हिस्से और ड्राइवर के छाती के हिस्से को 'पर्याप्त' करार दिया गया। साइड इम्पेक्ट टेस्ट में हुंडई वेन्यू को 16 में से 16 पॉइंट्स मिले। इस टेस्ट में ड्राइवर के सिर और छाती के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला।

चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन

डायनामिक स्कोर - 23.46/24 पॉइंट्स

सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर - 12/12 पॉइंट्स

व्हीकल असेसमेंट स्कोर - 9/13 पॉइंट्स

चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट में सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू को 49 में 44.46 पॉइंट्स मिले। डायनामिक क्रैश टेस्ट में इसे 24 में से 23.46 पॉइंट्स मिले, जो यह दिखाते हैं कि टक्कर के दौरान बच्चों को सही सुरक्षा और स्थिरता मिली। इस गाड़ी को चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम (सीआरएस) इंस्टॉलेशन चेक में भी 12 में से पूरे 12 पॉइंट हासिल हुए, जिससे यह साबित होता है कि यह सुझाई गई चाइल्ड सीटों के साथ अच्छी तरह काम करती है। 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सुरक्षित रही, जो छोटे पैसेंजर के लिए बेहतरीन सुरक्षा को दर्शाते हैं।

स्कोडा कायलाक (7.59 लाख रुपये से शुरू)

सेफ्टी टेस्ट सेफ्टी रेटिंग सेफ्टी स्कोर वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 30.88/32 पॉइंट चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 45/49 पॉइंट

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट - 15.04/16 पॉइंट

साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट - 15.84 /16 पॉइंट

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन टेस्ट में स्कोडा कायलाक को ड्राइवर और को-ड्राइवर के सभी हिस्सों के लिए 'अच्छी' सुरक्षा मिली, जबकि फ्रंटल इम्पेक्ट टेस्ट में ड्राइवर के छाती और बाएं टिबिया के हिस्से की सुरक्षा 'पर्याप्त' पाई गई।

साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में वयस्क डमी के छाती के हिस्से को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, जबकि सिर, पेट और पेल्विस के हिस्से को 'अच्छा' करार दिया गया। साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में ड्राइवर के सभी हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन

डायनामिक स्कोर - 24/24 पॉइंट

सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर - 12/12 पॉइंट

व्हीकल असेसमेंट स्कोर - 9/13 पॉइंट

चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन टेस्ट की बात करें तो डायनामिक टेस्ट में चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम के जरिए कायलाक को 24 में से 24 पॉइंट मिले। 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी को फ्रंट और साइड प्रोटेक्शन के लिए क्रमशः 8 में से 8 पॉइंट और 4 में से 4 पॉइंट मिले। इन दोनों चाइल्ड सीटों को पीछे की तरफ फेसिंग करके इंस्टॉल किया गया था।

टाटा पंच (5.70 लाख रुपये से शुरू)

सेफ्टी टेस्ट सेफ्टी रेटिंग सेफ्टी स्कोर वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 30.58/32 पॉइंट चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 45/49 पॉइंट

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट - 14.71/16 पॉइंट

साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट - 15.87/16 पॉइंट

फेसलिफ्ट टाटा पंच का लॉन्चिंग के तुरंत बाद भारत एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया था। वयस्क पैसेंजर टेस्ट में इसे 32 में से 30.58 पॉइंट मिले हैं। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में इसे दोनों फ्रंट पैसेंजर के सिर और गर्दन के हिस्से के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। ड्राइवर के छाती के हिस्से और दोनों फ्रंट पैसेंजर के घुटनों के हिस्से की बात करें तो नई पंच को 'पर्याप्त' प्रोटेक्शन (को-ड्राइवर के बाएं घुटने को 'अच्छा' प्रोटेक्शन) मिला। इस टेस्ट में दोनों फ्रंट पैसेंजर के जांघ और पैर के निचले हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला।

साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के सिर, पेट और पेल्विस के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि ड्राइवर के छाती के हिस्से की सुरक्षा 'पर्याप्त' पाई गई। साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में इसे ‘ठीक’ रेटिंग मिली।

चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन

डायनामिक स्कोर - 24/24 पॉइंट

सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर -12/12 पॉइंट

व्हीकल असेसमेंट स्कोर - 9/13 पॉइंट

चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन टेस्ट में टाटा पंच को 49 में से 45 पॉइंट्स मिले। डायनामिक टेस्ट में इसका स्कोर 24 में 24 रहा। 18 महीने और 3 साल की डमी का टेस्ट आइएसोफिक्स एंकरेज के जरिए पीछे की तरफ चाइल्ड सीटों को इंस्टॉल करके किया गया था। फेसलिफ्ट टाटा पंच को फ्रंटल इम्पेक्ट टेस्ट में 8 पॉइंट्स और साइड इम्पेक्ट टेस्ट में 4 पॉइंट्स मिले।

किआ सिरोस (8.42 लाख रुपये से शुरू)

सेफ्टी टेस्ट सेफ्टी रेटिंग सेफ्टी स्कोर वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 30.21/32 पॉइंट चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 44.42/49 पॉइंट

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट - 14.21/16 पॉइंट

साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट - 16/16 पॉइंट

फ्रंटल इम्पेक्ट टेस्ट में किआ सिरोस को ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन के हिस्से के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। जबकि, ड्राइवर के छाती के हिस्से को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, वहीं पैसेंजर के छाती की सुरक्षा 'अच्छी' पाई गई। इस टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के जांघ और पेल्विस के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि ड्राइवर के दोनों टिबिया और पैसेंजर के दाएं टिबिया को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली। ड्राइवर के पैर के हिस्से को 'अच्छी' रेटिंग दी गई।

साइड डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के सभी हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। साइड पोल टेस्ट के नतीजे साइड इम्पेक्ट टेस्ट जैसे ही रहे जिसमें शरीर के सभी हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला।

चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन

डायनामिक स्कोर - 23.42/24 पॉइंट

सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर -12/12 पॉइंट

व्हीकल असेसमेंट स्कोर - 9/13 पॉइंट

किआ सिरोस को 18 महीने की बच्ची की सुरक्षा के लिए 12 में से 11.58 पॉइंट्स मिले, जबकि 3 साल की बच्ची की डमी के प्रोटेक्शन के लिए इसे 12 में से 11.84 पॉइंट्स मिले। दोनों डमी के लिए चाइल्ड सीट को पीछे की ओर फेसिंग करके इंस्टॉल किया गया था।

टाटा अल्ट्रोज (6 लाख रुपये से शुरू)

सेफ्टी टेस्ट सेफ्टी रेटिंग सेफ्टी स्कोर वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 29.65/32 पॉइंट चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन ⭐⭐⭐⭐⭐ 44.90/49 पॉइंट

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट - 15.55/16 पॉइंट

साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट - 14.11/16 पॉइंट

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल टेस्ट में फेसलिफ्ट टाटा अल्ट्रोज को ड्राइवर के सिर, गर्दन, छाती, पेल्विस, जांघ और फीट के हिस्से के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। ड्राइवर के टिबिया के हिस्से को 'पर्याप्त' प्रोटेक्शन मिला। को-ड्राइवर के दाएं टिबिया (पर्याप्त सुरक्षा) को छोड़कर बाकी सभी जरूरी हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में पैसेंजर के सभी हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में पैसेंजर के छाती और पेट के हिस्से को क्रमशः 'मार्जिनल' और 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, जबकि सिर और गर्दन के हिस्से की सुरक्षा 'अच्छी' पाई गई।

चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन

डायनामिक स्कोर - 23.90/24 पॉइंट

सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर -12/12 पॉइंट

व्हीकल असेसमेंट स्कोर - 9/13 पॉइंट

चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन टेस्ट में 18-महीने के बच्चे की डमी को फ्रंटल क्रैश टेस्ट 8 में से 7.90 पॉइंट्स मिले, जबकि साइड क्रैश टेस्ट में इसे 4 में से 4 पॉइंट्स मिले। जबकि, 3 साल के बच्चे की डमी को फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में क्रमशः 8 में से 8 पॉइंट और 4 में से 4 पॉइंट्स मिले।

भारत एनकैप असेसमेंट बॉडी के टेस्ट नतीजों के अनुसार, यह हमारे मार्केट में बिकने वाली टॉप 5 सबसे सुरक्षित कारें हैं जिनकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम है। क्रैश टेस्ट में इनकी सेफ्टी रेटिंग और परफॉर्मेंस को देखते हुए आप इनमें से कौनसी कार को खरीदने का प्लान बनाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।