    2026 किआ सेल्टोस : इन असल 15 तस्वीरों के जरिए इसके एचटीएक्स वेरिएंट पर डालिए एक नजर

    प्रकाशित: जनवरी 14, 2026 10:01 am । भानु

    72 Views
    • Write a कमेंट

    Kia Seltos HTX

    2019 में पहली बार लॉन्च हुई किआ सेल्टोस के जनरेशन 2 मॉडल को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। हमनें सात साल पहले इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को एक्सपीरियंस किया था। यह 8 मुख्य वेरिएंट : एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, जीटीएक्स (ए) में उपलब्ध है।

    इसके अलावा ये एक्स-लाइन स्टाइलिंग पैक भी उपलब्ध है। हमें ऑरोरा ब्लैक पर्ल कलर में सेल्टोस के टॉप-वेरिएंट एचटीएक्स की कुछ असल तस्वीरें मिली हैं जिनपर आप भी डालिए एक नजर:

    एक्सटीरियर

    आगे की डिजाइन 

    Kia Seltos HTX

    नई सेल्टोस एचटीएक्स में लोअर वेरिएंट्स की तरह ही एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स दिए गए हैं।

    ग्रिल पर ग्लॉस फिनिश और सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट आप देख सकते हैं।

    Kia Seltos HTX

    छोटी डीटेल्स:

    • सेल्टोस के इस वेरिएंट से आगे के सभी वेरिएंट में आपको  फ्रंट बंपर के कॉर्नर्स में बड़े करीने से लगे एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स मिलेंगे।

    • ध्यान से देखने पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी नज़र आएंगे, जो इससे पहले वाले एचटीके (ओ) वेरिएंट से ही दिए गए हैं।

    साइड

    साइड से देखने पर सेल्टोस एचटीएक्स निचले वेरिएंट के बिल्कुल समान दिखती है। इसमें रूफ रेल्स पर ग्लॉस-ब्लैक फिनिश, ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

    Kia Seltos HTX

    छोटी जानकारियां:

    • एचटीएक्स वेरिएंट में टर्न इंडिकेटर्स के साथ डुअल-टोन फिनिश वाले ओआरवीएम्स मिलते हैं।

    • किआ द्वारा मिड-स्पेक एचटीके ट्रिम से दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रूप से खुलने वाले फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स एचटीएक्स वेरिएंट में भी मौजूद हैं।

    पीछे का डिजाइन

    किआ ने नई सेल्टोस में लोअर वेरिएंट से ही रियर स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और एलईडी टेललाइट्स दी हैं।

    आप सिल्वर फिनिश वाले 'सेल्टोस' बैज और स्किड प्लेट को भी नोटिस कर सकते हैं।

    Kia Seltos HTX

    छोटी डीटेल्स:

    • अच्छी बात यह है कि इस वेरिएंट में भी वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर उपलब्ध है, क्योंकि किआ इसे मिड-वेरिएंट एचटीके वेरिएंट से आगे के वेरिएंट में देती है।.

    अगर आप देखना चाहते हैं कि सेल्टोस अपने पहले मॉडल से लेकर मौजूदा जेनरेशन तक कैसे डेवलप हुई है, तो हमने इस पर एक अलग से विस्तार से आर्टिकल लिखा है। अपने लिए सही कलर चुनने के लिए, इस एसयूवी के कलर ऑप्शन पर हमारा आर्टिकल जरूर देखें।

    इंटीरियर

    2026 किआ सेल्टोस एचटीएक्स में ब्राउन और ऑफ-व्हाइट कलर की ड्युअल-टोन केबिन थीम दी गई है, साथ ही डैशबोर्ड और डोर पैड्स पर सॉफ्ट-टच मेटेरियल का इस्तेमाल किया गया है।

    Kia Seltos HTX

    सेल्टोस एचटीएक्स में टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ नया लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है।

    Kia Seltos HTX

    एचटीएक्स वेरिएंट में सभी पांचों पैसेंजर्स को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है।

    Kia Seltos HTX

    Kia Seltos HTX

    एसयूवी के केबिन के प्रीमियम अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए आगे (स्टोरेज के साथ) और पीछे (कप होल्डर के साथ) सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है।

    Kia Seltos HTX

    छोटी डीटेल्स:

    • सेल्टोस एचटीएक्स वेरिएंट में लेदरेट सीटों पर हल्के नियॉन ग्रीन कलर के छोटे-छोटे एक्सेंट दिए गए हैं, जो ड्युअल-टोन केबिन थीम को और भी आकर्षक बनाते हैं।

    • इस वेरिएंट में आपको आगे और पीछे दोनों तरफ यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जो स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर उपलब्ध हैं।

    • हमारी राय में, सेल्टोस एचटीएक्स में आगे और पीछे की 3-पॉइंट सीट बेल्ट का कलर मैचिंग के हैं, जो इसे एक बेहतरीन फीचर बनाते हैं।

    फीचर्स

    2026 किआ सेल्टोस का एचटीएक्स वेरिएंट उन लोगों के लिए एंट्री-लेवल वेरिएंट है जो 12.3 इंच के बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5 इंच के टच पैनल वाली एसयूवी चाहते हैं।

    Kia Seltos HTX

    Kia Seltos HTX

    हालांकि, ड्राइवर का डिजिटल डिस्प्ले वही एलसीडी यूनिट है जो लोअर वेरिएंट में भी दिए गए हैं।

    Kia Seltos HTX

    Kia Seltos HTX

    एचटीएक्स में अन्य अतिरिक्त फीचर्स में 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम शामिल हैं।

    Kia Seltos HTX

    रोचक फीचर्स:

    • एचटीएक्स वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस फोन चार्जर भी मिलता है, जो एचटीके (ओ) वेरिएंट में उपलब्ध है।

    • इसी वेरिएंट से आगे के वेरिएंट में नई सेल्टोस में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है।

    Kia Seltos HTX

    सेफ्टी फीचर्स

    3-पॉइंट सीट बेल्ट और वॉशर व डिफॉगर के साथ रियर वाइपर के अलावा, सेल्टोस एचटीएक्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है।

    रोचक फीचर्स:

    किआ पहले से ही लोअर वेरिएंट में ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स दे रही है।

    हालांकि, इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध सेकंड जनरेशन सेल्टोस में भारत में उपलब्ध मॉडल की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी मिलते हैं, जिनमें पावर्ड टेलगेट और हाइब्रिड इंजन का विकल्प शामिल है।

    इंजन ऑप्शन :

    नई किआ सेल्टोस कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    स्पेसिफिकेशन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर 

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क 

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)

    * सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी  - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    एचटीएक्स वेरिएंट मैनुअल गियरबॉक्स वाला सबसे टॉप वेरिएंट है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि इसके टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आईएमटी गियरबॉक्स नहीं मिलता है। हमने वेरिएंट के अनुसार उपलब्ध पावरट्रेन विकल्प की विस्तार से जानकारी दी है ताकि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही इंजन और गियरबॉक्स का चुनाव कर सकें।

    कीमत एवं कंपेरिजन

    2026 किआ सेल्टोस एचटीएक्स वेरिएंट की कीमत 15.59 लाख रुपये से लेकर 19.59 लाख रुपये तक है, जबकि एसयूवी के अन्य वेरिएंट की कीमत 10.99 लाख रुपये से लेकर 19.99 लाख रुपये तक है (सभी कीमतें पैन इंडिया एक्स-शोरूम इंट्रोडक्ट्री है)। न्यू जनरेशन सेल्टोस का मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से है।

