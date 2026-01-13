2026 टाटा पंच का ट्रक के साथ हुआ क्रैश टेस्ट, देखिए फुटेज

प्रकाशित: जनवरी 13, 2026 06:22 pm । सोनू

टाटा सुरक्षा साबित करने के नए-नए तरीके ढूंढ रही है!

हमें उम्मीद है कि टाटा मोटर्स सेफ्टी के मामले में वास्तव में बहुत कुछ करेगी। यह 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कार कंपनी थी, और वर्तमान में यह कंपनी मजबूत कार और एसयूवी बनाने के लिए जानी जाती है, जो हमारी खराब सड़कों और ट्रैफिक में भी टिकी रहती है।

नई टाटा पंच (जो हाल ही में 5.59 लाख रुपये में लॉन्च हुई) के साथ, कंपनी ने अपनी कार की सेफ्टी को एक शानदार लेकिन अजीब तरीके से दिखाने की कोशिश की है। टाटा ने नई पंच और टाटा ट्रक के बीच किए गए क्रैश टेस्ट का फुटेज जारी किया है। यह क्रैश टेस्ट टाटा की पुणे की एडवांस्ड क्रैश टेस्ट फैसिलिटी में किया गया था।

कंडिशन:

खड़ा ट्रक

गाड़ी की स्पीड: 50 किलोमीटर प्रति घंटा

क्रैश टेस्ट टाइप: आगे से

इस वीडियो में देखें 2026 टाटा पंच ने कैसा परफॉर्म किया:

आप देख सकते हैं कि टकराव के बाद पंच के एयरबैग एक सेकंड के अंदर खुल गए। केबिन के ए पिलर के आसपास कोई साफ तौर पर डिफॉर्मेशन नहीं दिखता है। हालांकि इस खास टेस्ट का डाटा पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जा सकता है कि पंच आगे से टक्कर में अच्छा परफॉर्म करती है।

2026 टाटा पंच क्रैश टेस्ट सेफ्टी

टाटा मोटर्स ने बड़ों और बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिग हासिल की है।

इसे अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील के ज्यादा इस्तेमाल से बनाया गया है, जिससे यह टक्कर की स्थिति में मजबूत साबित होती है। इसके अलावा पंच ने पहले भी सेफ्टी के मामले में अपनी अच्छी पहचान बनाई हुई है क्योंकि इसे 2021 में ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी।

नई पंच में सेफ्टी फीचर में शामिल हैं:

6 एयरबैग

ईबीडी के साथ एबीएस

आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

360 डिग्री कैमरा

पंच में 6 एयरबैग शामिल होना एक बड़ा बदलाव है। यहां नई टाटा पंच और पुरानी टाटा पंच का कंपेरिजन देखिए और जानिए इसमें क्या बदलाव हुए हैं।

