    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज : टोयोटा एबेला और स्कोडा फेसलिफ्ट से उठा पर्दा, महिंद्रा थार रॉक्स स्पेशल एडिशन हुआ पेश और बहुत कुछ

    प्रकाशित: जनवरी 27, 2026 10:50 am । स्तुति

    214 Views
    • Write a कमेंट

    नई टोयोटा ईवी, स्कोडा फेसलिफ्ट से लेकर सेफ्टी रेटिंग और थार रॉक्स स्पेशल एडिशन तक, पिछले हफ्ते इन गाड़ियों ने सुर्खियां बटोरीं

    Weekly Wrap Up

    भारत के कार बाजार में पिछले हफ्ते काफी कुछ नए एक्शन देखने को मिले, जिसमें टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार और स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट से पर्दा उठा, साथ ही पॉपुलर एसयूवी कार महिंद्रा थार रॉक्स का स्पेशल एडिशन मॉडल भी पेश किया गया। इसके अलावा टाटा और विनफास्ट की एसयूवी कारों को भारत एनकैप से अच्छी सेफ्टी रेटिंग भी मिली। अगर आपने बीते सप्ताह कुछ मिस कर दिया तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज :

    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला भारत में हुई शोकेस 

    टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर एबेला से भारत में पर्दा उठा दिया है। यह मारुति ई विटारा का रिबैज्ड वर्जन है। एबेला में क्लीन और स्लीक एक्सटीरियर डिजाइन दी गई है। इस गाड़ी में ई विटारा वाला इंटीरियर और पावरट्रेन दी गई है। इस एसयूवी कार की कीमत फिलहाल सामने आनी बाकी है, लेकिन टोयोटा ने यह जरूर कंफर्म कर दिया है कि एबेला कार को बैटरी रेंटल स्कीम के साथ पेश किया जाएगा। 

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट से उठा पर्दा 

    स्कोडा ने 2026 कुशाक फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में कई हल्के-फुल्के और प्रेक्टिकल अपडेट दिए गए हैं। नई स्कोडा कुशाक गाड़ी में नई डिजाइन, नए कलर ऑप्शन और नई केबिन थीम दी गई है। कंपनी ने कुशाक फेसलिफ्ट में कई सारे नए फीचर भी दिए गए हैं, जिससे इसका बेस वेरिएंट अब पहले से ज्यादा फीचर लोडेड हो गया है।

    Skoda Kushaq Facelift

    महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन भारत में हुआ लॉन्च  

    महिंद्रा ने थार रॉक्स स्टार एडिशन को 16.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस पर लॉन्च किया है। इस स्पेशल एडिशन मॉडल के एक्सटीरियर में ग्रिल और अलॉय व्हील्स पर कई विजुअल अपडेट दिए गए हैं। इसमें नया येलो कलर दिया गया है जो दिखने में काफी कूल लगता है। थार रॉक्स स्टार एडिशन में ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर कलर थीम दी गई है। इसका नया लुक आपको जरूर पसंद आएगा, लेकिन फीचर और पावरट्रेन सेटअप के मामले में इसमें काफी कुछ कमियां है। 

    Mahindra Thar Roxx Star Edition

    टाटा पंच फेसलिफ्ट को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिला 5 स्टार स्कोर 

    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार ने वयस्क और चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसकी फ्रंटल और साइड इम्पेक्ट टेस्ट में एक जैसी परफॉर्मेंस रही।

    Tata Punch Facelift

    स्कोडा कोडिएक आरएस की भारत में लॉन्चिंग हुई कंफर्म

    स्कोडा ने कोडिएक आरएस को भारत में लॉन्च करना कंफर्म कर दिया है। यह गाड़ी स्कोडा की फ्लैगशिप एसयूवी कार कोडिएक का परफॉरमेंस वर्जन होगी। अनुमान है कि आरएस वेरिएंट में स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट दिए जा सकते हैं। कोडिएक आरएस में परफॉर्मेंस सेडान ऑक्टाविया आरएस वाला टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। 

    Skoda Kodiaq RS

    स्कोडा कायलाक में नए वेरिएंट हुए शामिल 

    स्कोडा ने कायलाक लाइनअप में दो नए वेरिएंट क्लासिक प्लस और प्रेस्टीज प्लस शामिल किए हैं। इन नए वेरिएंट की कीमत उन वेरिएंट से 66,000 रुपये ज्यादा रखी गई है जिस पर यह बेस्ड है। स्कोडा ने कायलाक के टॉप वेरिएंट सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में नए फीचर भी शामिल किए हैं। कायलाक एसयूवी कार में नए कलर ऑप्शन भी शामिल हुए हैं। 

    Skoda Kylaq

    भारत एनकैप ने विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 का किया क्रैश टेस्ट 

    विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में अच्छा सेफ्टी स्कोर मिला है। नतीजों से इस गाड़ी का मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और पैसेंजर की अच्छी सुरक्षा का पता चलता है, हालांकि टेस्ट में ड्राइवर की छाती की सुरक्षा खराब पाई गई। 

    VinFast

    नई जीप मेरिडियन भारत में हुई लॉन्च  

    जीप ने मेरिडियन को नया मॉडल-ईयर अपडेट दिया है, जिससे इसके टॉप वेरिएंट लिमिटेड और ओवरलैंड वेरिएंट को प्रेक्टिकल अपडेट मिला है। 2026 जीप मेरिडियन की कीमत 1.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक बढ़ गई है। 

    Jeep Meridian

    टोयोटा अर्बन क्रूजर ebella पर अपना कमेंट लिखें

