भारत में मई 2026 में लॉन्च या शोकेस हुईं ये कारें, देखिए पूरी लिस्ट

प्रकाशित: जून 01, 2026 06:57 pm । सोनू

मई 2026 में भारत के कार बाजार में काफी हलचल रही, इस दौरान यहां कई नई कार लॉन्च हुई और एक बड़ा शोकेस भी हुआ। लॉन्च हुई कारों में एमजी मैजेस्टर और टोयोटा ईबेला जैसे नए नाम के अलावा होंडा सिटी और टाटा टियागो जैसे कुछ मौजूदा मॉडल के अपडेट वर्जन शामिल थे। अगर आपने किसी वजह से ये सभी अपडेट मिस कर दिए, तो यहां हमने आपकी जानकारी के लिए मई 2026 में लॉन्च या शोकेस हुई कारों की जानकारी दी है:

2026 होंडा सिटी

कीमत: 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)

पांचवी जनरेशन होंडा सिटी को भारत में 2020 में लॉन्च किया गया था और 2023 में इसे एक मिडलाइफ अपडेट मिला था। हाल ही में होंडा ने कॉम्पैक्ट सेडान कार को दूसरी बार अपडेट किया गया है, और इसे अंदर व बाहर से नए डिजाइन, और कुछ नए फीचर के साथ पेश किया गया है। इसके प्रमुख बदलाव में अपडेट एलईडी लाइटिंग सेटअप, अलग डिजाइन के अलॉय व्हील, और नई अपहोल्स्ट्री शामिल है। नए फीचर में आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एक 360 डिग्री कैमरा शामिल है।

होंडा ने इसमें पहले वाले ही इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए हैं। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस टॉर्क 145 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 7-स्टेप सीवीटी*

*सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

सिटी में सेल्फ-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसका संयुक्त पावर आउटपुट 126 पीएस और 253 एनएम है। सिटी हाइब्रिड में ई-सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है।

2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी

कीमत: 4.69 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये (नई टियागो), 6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (नई टियागो ईवी)

टाटा ने टियागो और टियागो ईवी हैचबैक कार को मई 2026 में नया अपडेट दिया। इस अपडेट के साथ, दोनों टाटा कार में शार्प एक्सटीरियर डिजाइन और केबिन में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं, ताकि ये ज्यादा प्रीमियम दिखें। मुख्य बदलावों में ऑल-एलईडी लाइटिंग, अलॉय व्हील, और नए बंपर शामिल हैं। दोनों में नई टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसमें एक अपडेट ड्राइवर डिस्प्ले, नई अपहोल्स्ट्री, और ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम शामिल हैं। सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रेन-सेंसिंग वाइपर, और एक 360 डिग्री कैमरा शामिल है।

न्यू टियागो में 86 पीएस 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। इसमें सीएनजी किट का विकल्प भी दिया गया है। टियागो सीएनजी का पावर आउटपुट 73.4 पीएस और 95 एनएम है। वहीं, टियागो ईवी में एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ दो बैटरी पैक (19.2 केडब्ल्यूएच और 24 केडब्ल्यूएच) का विकल्प दिया गया है, जिनकी फुल चार्ज में रेंज क्रमश: 226 किलोमीटर और 285 किलोमीटर बताई गई है।

टोयोटा ईबेला

कीमत: 23.60 लाख रुपये

मारुति सुजुकी ई विटारा की बिक्री शुरू होने के एक महीने बाद, इसका टोयोटा वर्जन ‘ईबेला’ को लॉन्च किया गया जो भारत में पहली टोयोटा इलेक्ट्रिक कार है। जापानी कंपनी ने अभी केवल टॉप मॉडल ई3 की प्राइस की घोषणा की है। इसमें ई विटारा वाला ही प्लेटफॉर्म, ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप है, लेकिन दोनों में कुछ विजुअल अपडेट किए गए हैं। डिजाइन की मुख्य खासियतों में एलईडी डीआरएल के साथ ऑल-एलईडी हेडलाइटें, 18-इंच एयरोडायनामिकली डिजाइन अलॉय व्हील, सी-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल, और पीछे की तरफ एक कनेक्टेड लाइट बार शामिल है। इसमें एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक फिक्सड ग्लास रूफ, सात एयरबैग, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

टोयोटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी में दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है:

स्पेसिफिकेशन 49 केडब्ल्यूएच 61 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 144 पीएस 174 पीएस टॉर्क 193 एनएम 193 एनएम फुल चार्ज में रेंज 440 किलोमीटर 543 किलोमीटर

यह एक इलेक्ट्रिक मोटर और फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है।

एमजी मैजेस्टर

कीमत: 40.99 लाख रुपये से 44.99 लाख रुपये

एमजी मैजेस्टर को पहली बार 2025 की शुरुआत में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस किया गया था। यह भारत में एमजी के लाइनअप में ग्लॉस्टर एसयूवी का ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा दमदार विकल्प है। एमजी ने मैजेस्टर कार को दो वेरिएंट: शार्प और सेव्वी में पेश किया है, हालांकि अभी इसके केवल टॉप मॉडल सेव्वी की प्राइस की घोषणा हुई है। एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें एक बड़ी ग्रिल, एक स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, एक कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप, बोल्ड ‘मैजेस्टर’ बैजिंग और ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स दिए गए हैं। एमजी ने इसे 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में पेश किया है। एमजी मैजेस्टर की फीचर लिस्ट में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और एक पावर टेलगेट शामिल है। सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, और एडीएएस शामिल हैं।

एमजी मैजेस्टर में एक डीजल इंजन का विकल्प दिया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

स्पेसिफिकेशन 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल पावर 215 पीएस टॉर्क 478 एनएम गियरबॉक्स 8-स्पीड एटी* ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

4-व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ, इसमें 10 ऑफ-रोड मोड, 810 मिलीमीटर पानी में चलने की क्षमता और ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक दिए गए हैं।

2026 स्कोडा कोडिएक

कीमत: 36.99 लाख रुपये से 46.99 लाख रुपये

हाल ही में स्कोडा कोडिएक को कुछ नए फीचर अपडेट मिले हैं, और इसकी पूरी प्राइस में भी बदलाव किया गया है। इसका बेस मॉडल 3 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है जबकि मिड वेरिएंट स्पोर्टलाइन की कीमत एक लाख रुपये तक बढ़ी है। अब स्कोडा मिड वेरिएंट और टॉप मॉडल स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन में लेवल-2 एडीएएस फीचर जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेनल कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और पीछे क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट मिलते हैं। स्पोर्टलाइन वेरिएंट में कुछ नए फीचर भी जोड़े गए हैं जो पहले केवल सिलेक्शन वेरिएंट तक सीमित थे, इनमें एक चमकीली ग्रिल और एक 360 डिग्री कैमरा शामिल है।

स्कोडा इस फुल साइज एसयूवी कार में ये इंजन ऑप्शन दे रही है:

स्पेसिफिकेशन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 204 पीएस टॉर्क 320 एनएम गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

निसान ग्रेवाइट सीएनजी

कीमत - कार प्राइस + 82,999 रुपये

मई 2026 की शुरूआत में, निसान ने ग्रेवाइट सब-4 मीटर एमपीवी का सीएनजी लॉन्च किया। हालांकि, इसे सीधे फैक्ट्री से तैयार से देने के बजाय, कंपनी इसे एक रेट्रो-फिटेड किट के तौर पर उपलब्ध करा रही है। सीएनजी किट सभी मैनुअल वेरिएंट के साथ उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं। हालांकि, ग्रेवाइट सीएनजी के पावर आउटपुट का कंपनी ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। दोनों सिलेंडर में प्रत्येक की क्षमता 25 लीटर है। निसान इस किट के कंपोनेंट पर 3 साल या एक लाख किलोमीटर की थर्ड-पार्टी वारंटी भी दे रही है।

ग्रेवाइट के स्टैंडर्ड वर्जन में ये इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं:

स्पेसिफिकेशन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी माइलेज 19.3 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

बीएमडब्ल्यू एम440आई

कीमत: 1.09 करोड़ रुपये

बीएमडब्ल्यू ने एम440आई एक्सड्राइव कन्वर्टिबल को भारत में एक वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1.09 करोड़ रुपये है। यह 4770 मिलीमीटर लंबी है और इसका व्हीलबेस 2851 मिलीमीटर है। इसके मुख्य डिजाइन एलिमेंट्स में अडेप्टिव एलईडी हेडलाइटें, बड़ी किडनी ग्रिल, 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, नीले ब्रेक कैलिपर्स, और एक ग्लॉस ब्लैक डिफ्यूजर शामिल है। एक कन्वर्टिबल कार होने के कारण, इसमें 4-सीटर लेआउट दिया गया है। बीएमडब्ल्यू ने इसमें एक 14.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक हेड्स-अप डिस्प्ले, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और वायरलेस फोन चार्जर दिया है। एम440आई में छह एयरबैग, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा और एडीएएस टेक्नोलॉजी भी दी है।

इसमें एक टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन 3-लीटर इनलाइन 6 टर्बो-पेट्रोल पावर 374 पीएस टॉर्क 500 एनएम गियरबॉक्स 8-स्पीड एटी

इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप और 48वॉट माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप भी दिया गया है। यह 4.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे है।

होंडा जेडआर-वी

लॉन्च तारीख: घोषणा होनी बाकी

संभावित प्राइस: 40 लाख रुपये

फेसलिफ्ट सिटी सेडान के साथ, होंडा ने जेडआर-वी एसयूवी को भी शोकेस किया, इसे जल्द भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। यह भारत में होंडा की सबसे महंगी कार होगी और इसे कंपनी के एसयूवी लाइनअप में एलिवेट के ऊपर पोजिशन किया जाएगा। होंडा जेडआर-वी में सिंपल और साफ-सुथरा डिजाइन है। इसमें एल-शेप एलईडी डीआरएल के साथ पतला एलईडी हेडलाइट क्लस्टर, हैक्सागोनल ग्रिल, 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और रैपअराउंड एलईडी टेल लाइट दी गई है। इस 5 सीटर एसयूवी कार में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और एडीएएस टेक्नोलॉजी भी मिलती है।

भारत में होंडा जेडआर-वी में ये इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेंगे:

स्पेसिफिकेशन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेटरोल के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप पावर 184 पीएस टॉर्क 315 एनएम गियरबॉक्स ई-सीवीटी*

*ई-सीवीटी - इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

इसे एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें एक ड्यूल-मोटर सेटअप होगा।

ये सभी कार मई 2026 में लॉन्च या शोकेस हुई। आप इनमें से कौनसी कार खरीदना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।