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    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2026 टाटा टियागो, टियागो ईवी, एमजी मैजेस्टर और टोयोटा ईबेला लॉन्च, टेस्ला मॉडल वाई की कीमत में कटौती, और बहुत कुछ

    आगामी एसयूवी कार टेस्टिंग करते दिखी, टाटा ने अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक कार को अपडेट किया और एमजी ने नई एसयूवी कार उतारी

    प्रकाशित: जून 01, 2026 02:31 pm । सोनू

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    Wrap Up

    भारत के कार बाजार में पिछले सप्ताह अलग-अलग सेगमेंट में कई अपडेट देखने को मिले, टाटा ने अपडेट टियागो और टियागो ईवी लॉन्च की। एमजी ने एक नई प्रीमियम थ्री-रो एसयूवी कार उतारी, जबकि जेएसडब्ल्यू मोटर्स की आगामी कार को भारत की सड़कों पर टेस्ट करते देखा गया। अगर आप ये सब मिस कर गए, तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

    2026 टाटा टियागो लॉन्च

    टाटा मोटर्स ने 2026 टियागो फेसलिफ्ट को लॉन्च किया, इसकी कीमत 4.69 लाख रुपये से शुरू होती है। इसे अपडेट स्टाइल और कुछ अतिरिक्त फीचर के साथ पेश किया गया है। हैचबैक कार के बाहरी डिजाइन में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं। टियागो कार की केबिन थीम को ज्यादा सिंपल बनाया गया है ताकि ओवरऑल केबिन अनुभव ज्यादा बेहतर हो सके। इसमें पहले वाले पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

    Tata Tiago

    2026 टाटा टियागो ईवी लॉन्च

    टाटा ने अपडेट टियागो ईवी को भी लॉन्च किया है, इसकी कीमत 5.79 लाख रुपये से शुरू होती है। इसे नए स्टाइल और फीचर अपग्रेड के साथ पेश किया गया है। रेगुलर टियागो की तरह, इलेक्ट्रिक हैचबैक का एक्सटीरियर और केबिन लेआउट अपडेट किया गया है। टियागो इलेक्ट्रिक कार में पहले वाले बैटरी पैक ऑप्शन और इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया गया है। नई टियागो ईवी बैटरी-ऐज-ए-सर्विस ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है।

    Tata Tiago EV

    एमजी मैजेस्टर लॉन्च

    एमजी ने मैजेस्टर एसयूवी कार को भारत में लॉन्च कर दिया है, इसकी कीमत 40.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसे एमजी कार लाइनअप में ग्लोस्टर के ऊपर प्रीमियम थ्री-रो एसयूवी कार के तौर पर पोजिशन किया गया है। इसमें बोल्ड एक्सटीरियर डिजाइन के साथ एक बड़ी ग्रिल, कनेक्टेड लाइटिंग एलिमेंट्स और ज्यादा अपराइट रोड प्रजेंस मिलता है। इसमें 2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

    MG Majestor

    टोयोटा ईबेला लॉन्च

    टोयोटा ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर ईबेला को लॉन्च किया है। हालांकि, कंपनी ने इसके केवल टॉप मॉडल की कीमत का खुलासा किया है, जो मारुति ई विटारा के टॉप मॉडल से 3 लाख रुपये ज्यादा है। ईबेला बैटरी-ऐज-ए-सर्विस स्कीम के साथ भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 15.25 लाख रुपये से शुरू होती है।

    Toyota Ebella

    टेस्ला मॉडल वाई की कीमत में कटौती

    टेस्ला ने मॉडल वाई की वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया है। कंपनी ने मॉडल वाई के टॉप मॉडल लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव को बंद कर दिया है, ऐसे में अब ये इलेक्ट्रिक एसयूवी कार केवल दो वेरिएंट में उपलब्ध है। साथ ही, इसका बेस मॉडल 9 लाख रुपये से ज्यादा सस्ता हो गया है।

    Tesla Model Y Price Cut

    जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी

    जेएसडब्ल्यू मोटर्स के डेब्यू से पहले, कंपनी के आगामी प्रोडक्ट जेटूर टी2 प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी को भारत में टेस्ट करते देखा गया है। कवर से ढके होने के बावजूद, टेस्ट मॉडल के बॉक्सी सिल्हूट, अपराइट स्टांस और रग्ड स्टाइल के संकेत मिले हैं, जो इसकी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड पोजिशनिंग की तरफ इशारा करते हैं।

    Jetour T2

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