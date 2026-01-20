सभी
    स्कोडा कायलाक में दो नए वेरिएंट क्लासिक प्लस और प्रेस्टीज प्लस हुए शामिल

    प्रकाशित: जनवरी 20, 2026 06:32 pm । स्तुति

    78 Views
    • Write a कमेंट

    Skoda Kylaq

    स्कोडा इंडिया ने अपनी एंट्री लेवल कार कायलाक के वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया है। इस गाड़ी में दो नए वेरिएंट : क्लासिक प्लस और प्रेस्टीज प्लस जोड़े गए हैं। इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस में कई नए फीचर शामिल किए गए हैं, साथ ही इसके कलर पेलेट को भी अपडेट किया गया है। यहां देखें स्कोडा कायलाक एसयूवी में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं :- 

    स्कोडा कायलाक : कीमत 

    स्कोडा कायलाक की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह गाड़ी अभी भी 7.59 लाख रुपये से 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस पर उपलब्ध है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमतें :- 

     

    स्कोडा कायलाक मैनुअल 

    स्कोडा कायलाक ऑटोमेटिक 

    क्लासिक 

    7.59 लाख रुपये

    -----

    क्लासिक प्लस (नया)

    8.25 लाख रुपये

    9.25 लाख रुपये

    सिग्नेचर (अपडेटेड)

    9.43 लाख रुपये 

    10.43 लाख रुपये 

    सिग्नेचर प्लस (अपडेटेड)

    10.77 लाख रुपये 

    11.77 लाख रुपये 

    प्रेस्टीज

    11.75 लाख रुपये 

    12.75 लाख रुपये 

    प्रेस्टीज प्लस ( नया)

    11.99 लाख रुपये 

    12.99 लाख रुपये 

    Skoda Kylaq Side Profile

    • क्लासिक प्लस वेरिएंट की कीमत बेस वेरिएंट क्लासिक के मुकाबले 66,000 रुपये ज्यादा है। 

    • प्रेस्टीज वेरिएंट की कीमत नया प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट जुड़ने से 24,000 रुपये कम हो गई है। 

    • क्लासिक प्लस वेरिएंट उन लोगों के लिए नया एंट्री पॉइंट है जिन्हें कायलाक एसयूवी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ चाहिए।

    स्कोडा कायलाक : इन नए वेरिएंट में कौनसे टॉप फीचर दिए गए हैं?

    सबसे खास बात यह है कि स्कोडा ने कायलाक में कई काम के फीचर निचले वेरिएंट में भी दिए हैं, जिससे यह गाड़ी और भी ज्यादा आकर्षक ऑप्शन बन गई है। यहां देखें कायलाक के नए वेरिएंट में कौन-कौनसे नए फीचर शामिल हुए हैं :- 

    क्लासिक प्लस (नया)

    सिग्नेचर/सिग्नेचर प्लस (अपडेटेड)

    प्रेस्टीज प्लस (नया)

     

    • सिंगल-पेन सनरूफ

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • रेन सेंसिंग वाइपर

    • क्रूज कंट्रोल

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स

    • 4 स्पीकर

    • कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील्स

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • पैडल शिफ्टर्स (सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए)

    • 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    2026 Skoda Kylaq Sunroof

    • यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें इसके टॉप से नीचे वाले प्रेस्टीज वेरिएंट में से हट गई हैं। 

    • चूंकि कायलाक एसयूवी के वेरिएंट अपडेट हुए हैं, ऐसे में हम आपसे अनुरोध करेंगे की आप हमारी अपडेटेड वेरिएंट एक्सप्लेनेशन स्टोरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। 

    स्कोडा कायलाक : कलर पेलेट में क्या कुछ हुए हैं बदलाव?

    स्कोडा ने जब कायलाक में से टॉर्नेडो रेड कलर ऑप्शन हटाया था तो हम काफी दुखी हुए थे। लेकिन, अब अच्छी खबर यह है कि जो लोग कायलाक में रेड कलर चाहते हैं, वह इसे नए चेरी रेड कलर में चुन सकते हैं। बुरी खबर यह है कि कायलाक में से सिग्नेचर ऑलिव ग्रीन कलर को अब हटा दिया गया है।

    Skoda Kylaq Rear Shot

    स्कोडा कायलाक एसयूवी कार में लावा ब्लू, डीप ब्लैक, कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील और ब्रिलिएंट सिल्वर कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं। 

    स्कोडा कायलाक : इंजन ऑप्शन 

    इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलना जारी है जो फन-2-ड्राइव एक्सपीरिएंस देता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    पैरामीटर 

    स्पेसिफिकेशन 

    इंजन 

    1-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    टॉर्क 

    178 एनएम

    ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी (टॉर्क कन्वर्टर)

    सर्टिफाइड माइलेज 

    19.68 किमी/लीटर (एमटी) / 19.05 किमी/लीटर (एटी)

    स्कोडा कायलाक : मुकाबला 

    स्कोडा कायलाक का मुकाबला टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ से है। यदि आपको कोई बड़ी स्कोडा एसयूवी कार चाहिए जिसे कायलाक के ऊपर पोजिशन किया गया हो तो आप कुशाक को चुन सकते हैं जिसे हाल ही में फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। 

    स्कोडा कायलाक पर अपना कमेंट लिखें

