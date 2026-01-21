2026 जीप मेरिडियन लॉन्च: एसयूवी कार में एक खास फीचर हुआ शामिल, कीमत 23.33 लाख रुपये से शुरू

प्रकाशित: जनवरी 21, 2026 05:19 pm । सोनू

Write a कमेंट

इस अपडेट के साथ मेरिडियन एसयूवी कार की कीमत 1.27 लाख रुपये तक बढ़ी है

2026 जीप मेरिडियन प्रीमियम एसयूवी कार के टॉप मॉडल्स लिमिटेड और ओवरलैंड को मॉडल-ईयर अपडेट मिला है। दोनों वेरिएंट्स में बीच वाली पंक्ति की सीटों पर एक प्रैक्टिकल एलिमेंट जोड़ा गया है। इस अपडेट के साथ मेरिडियन की कीमत अब 1.27 लाख रुपये तक बढ़ गई है। यहां हम जीप मेरिडियन के अपडेट और नई प्राइस लिस्ट के बारे में जानेंगे:

2026 जीप मेरिडियन: नई प्राइस लिस्ट

वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर लॉन्गिट्यूड एमटी 23.33 लाख रुपये 23.33 लाख रुपये बदलाव नहीं लॉन्गिट्यूड एटी 26.88 लाख रुपये 27.18 लाख रुपये +30,000 रुपये लॉन्गिट्यूड प्लस एमटी 25.95 लाख रुपये 25.95 लाख रुपये बदलाव नहीं लॉन्गिट्यूड प्लस एटी 28.74 लाख रुपये 29.04 लाख रुपये +30,000 रुपये लिमिटेड (ओ) 4x2 एमटी 28.74 लाख रुपये 30.01 लाख रुपये +1.27 लाख रुपये लिमिटेड (ओ) 4x2 एटी 32.48 लाख रुपये 33.75 लाख रुपये +1.27 लाख रुपये लिमिटेड (ओ) 4x4 एटी 34.34 लाख रुपये 35.61 लाख रुपये +1.27 लाख रुपये ट्रेल एडिशन एमटी 29.12 लाख रुपये 29.12 लाख रुपये बदलाव नहीं ट्रेल एडिशन एटी 32.86 लाख रुपये 32.86 लाख रुपये बदलाव नहीं ओवरलैंड 4x2 एटी 34.34 लाख रुपये 35.61 लाख रुपये +1.27 लाख रुपये ओवरलैंड 4x4 एटी 36.21 लाख रुपये 37.48 लाख रुपये +1.27 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, लिमिटेड (ओ) और ओवरलैंड वेरिएंट की कीमत 1.27 लाख रुपये बढ़ी है।

लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्लस ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत अब 30,000 रुपये बढ़ गई है। मैनुअल वेरिएंट की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है।

स्पेशल जीप ट्रेल एडिशन की कीमत भी पहले वाली ही है।

2026 जीप मेरिडियन: नया क्या है?

इस अपडेट से लिमिटेड और ओवरलैंड वेरिएंट की दूसरी पंक्ति की सीटों में एक बड़ा प्रैक्टिकल बदलाव हुआ है। अब एसयूवी कार में दूसरी पंक्ति में स्लाइडिंग सीटें हैं, जिनका मकसद फ्लेक्सिबिलिटी और पैसेंजर कंफर्ट को बेहतर बनाना है, खासकर तीसरी पंक्ति में बैठने वालों के लिए। रिक्लाइनिंग एडजस्टमेंट में भी बदलाव किया गया है, ताकि एसयूवी कार को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल विकल्प बनाया जा सके।

जीप का कहना है कि ये सुधार बेहतर लेगरूम के लिए किए गए हैं, साथ ही तीसरी पंक्ति के पैसेंजर के लिए आना-जाना भी आसान हो गया है।

इसके अलावा प्रीमियम एसयूवी कार के डिजाइन और फीचर में बदलाव नहीं हुआ है। इसमें अभी भी एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, 9-स्पीकर अल्पाइन साउंड सिस्टम, 8 पावर एडजस्टमेंट के साथ आगे वेंटिलेटेड सीटें (ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन भी), एक पावर्ड टेलगेट, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है।

सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, ट्रेक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर, और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) शामिल है।

इंजन

जीप मेरिडियन में एक डीजल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर डीजल इंजन पावर 170 पीएस टॉर्क 350 एनएम गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 9-स्पीड एटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

जीप मेरिडियन का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडिएक और एमजी ग्लोस्टर से है। इसे आगामी एमजी मेजेस्टर के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकता है।