    नई टाटा पंच 2026 फेसलिफ्ट को भारत एनकैप से मिली पूरी 5 स्टार रेटिंग, जानिए क्रैश टेस्ट में इसका कैसा रहा प्रदर्शन

    प्रकाशित: जनवरी 20, 2026 07:04 pm । अनिरुथन

    Tata Punch Facelift Bharat NCAP

    टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 मॉडल भारत एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट किए जाने वाली टाटा की लेेटेस्ट कार है। टाटा की महारत के अनुसार, पंच फेसलिफ्ट ने वयस्क और बच्चों की सुरक्षा दोनों के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। आगे देखिए, क्रैश टेस्ट रिपोर्ट को विस्तार से देखें और जानें कि सभी तरह के टेस्ट में इसका कैसा रहा प्रदर्शन ।

    वयस्क सुरक्षा (एओपी) - 30.58/32 अंक

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट - 14.71/16 अंक

    साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट - 15.87/16 अंक

    टाटा पंच ने 32 में से 30.58 का एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर हासिल किया। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, इसने ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों के सिर और गर्दन के लिए अच्छी सुरक्षा, ड्राइवर की छाती और दोनों यात्रियों के घुटनों के लिए पर्याप्त सुरक्षा (बाएं सह-चालक के घुटने को अच्छी सुरक्षा मिली), और जांघों और निचले पैरों के लिए अच्छी सुरक्षा प्रदान की। साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, इसने सिर, पेट और पेल्विस को अच्छी सुरक्षा प्रदान की। ड्राइवर की छाती को 'पर्याप्त' रेटिंग दी गई। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट को ओके रेटिंग मिली, जो इस स्थिति में अच्छी सुरक्षा का संकेत देती है।

    Tata Punch Bharat NCAP

    बच्चों की सुरक्षा (सीओपी) - 45/49 अंक

    डायनैमिक स्कोर - 24/24 अंक

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर - 12/12 अंक

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर - 9/13 अंक

    टाटा पंच ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 अंक प्राप्त किए। डायनैमिक टेस्ट में इसने पूरे अंक हासिल किए। 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी को आईएसओफिक्स का उपयोग करके पीछे की ओर मुंह करके लगाई गई चाइल्ड सीट में टेस्ट किया गया। पंच ने हर बच्चे के लिए फ्रंटल इम्पैक्ट में अधिकतम 8 अंक और साइड इम्पैक्ट में 4 अंक प्राप्त किए।

    Tata Punch Bharat NCAP
     

    सेफ्टी फीचर्स

    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट सुरक्षा के मामले में हर तरह से खरी उतरती है। इसमें आपको 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) मिलते हैं।

    टाटा पंच फेसलिफ्ट को और करीब से देखने के लिए हमारी इमेज गैलरी देखें

    कीमत और कंपेरिजन

    नई टाटा पंच फेसलिफ्ट की कीमतें 5.59 लाख रुपये से शुरू होकर 10.54 लाख रुपये तक जाती हैं (पूरी कीमतें यहां देखें)। 2026 टाटा पंच कार का मुकाबला हुंडई एक्सटर और सिट्रोएन सी3 के साथ-साथ मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसी सब-4 मीटर क्रॉसओवर से भी है। इसे निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू और स्कोडा कायलाक जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

