2026 टाटा सिएरा ईवी Vs टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला: फीचर लोडेड या एक भरोसेमंद ब्रांड, किसे चुनेंगे आप?
सच कहें तो, अपने सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले अर्बन क्रूज़र ईबेला कागज़ पर काफी कमज़ोर लगती है।
प्रकाशित: जुलाई 06, 2026 04:32 pm । भानु
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टाटा सिएरा ईवी को इस हफ़्ते की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इसमें कई फ़ीचर्स, बेहतरीन सेफ़्टी इक्विपमेंट और कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं। यह इस सेगमेंट की उन गाड़ियों में से एक है जिनमें ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्ल्यूडी) का ऑप्शन भी मिलता है, जो ऑफ़-रोड ड्राइविंग में काफ़ी काम आ सकता है।
टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला काफ़ी समय से मार्केट में है और इसमें प्रीमियम केबिन और शानदार स्टाइलिंग मिलती है। ईबेला सिर्फ़ एक ही पूरी तरह से लोडेड वेरिएंट में आती है, तो आइए देखते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी एक-दूसरे के मुक़ाबले कैसी हैं:
कीमत
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मॉडल
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टाटा सिएरा ईवी
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टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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18.79 लाख रुपये से लेकर 26 लाख रुपये
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23.60 लाख रुपये
- टाटा सिएरा ईवी की शुरुआती कीमत काफी कम, यानी 18.79 लाख रुपये है, जो अर्बन क्रूज़र ईबेला से 4.81 लाख रुपये कम है।
- ईबेला अब सिर्फ़ एक टॉप-स्पेक वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 23.60 लाख रुपये है।
- हालांकि सिएरा ईवी की शुरुआती कीमत कम है, लेकिन इसके टॉप-स्पेक मॉडल की कीमत 26 लाख रुपये है, जो ईबेला से 2.4 लाख रुपये ज़्यादा है।
बीएएएस ऑप्शन: ईबेला का एक फ़ायदा यह है कि इसे BaaS (बैटरी-एज़-ए-सर्विस) ऑप्शन के साथ भी लिया जा सकता है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत 15.25 लाख रुपये हो जाती है और साथ ही 4.99 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है।
आइए, अब देखते हैं कि साइज के मामले में दोनों एसयूवी एकदूसरे के सामने कैसी है:
साइज
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साइज
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टाटा सिएरा ईवी
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टोयोटा ईबेला
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अंतर
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लंबाई
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4340 मिलीमीटर
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4285 मिलीमीटर
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+55 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1841 मिलीमीटर
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1800 मिलीमीटर
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+41 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1750 मिलीमीटर
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1640 मिलीमीटर
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+110 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2730 मिलीमीटर
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2700 मिलीमीटर
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+30 मिलीमीटर
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बूट स्पेस
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622 litres
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- टाटा सिएरा ईवी, टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला के मुकाबले ज़्यादा ऊंची, चौड़ी और लंबी है।
- सिएरा ईवी की तुलना में ईबेला का साइज़ छोटा है, जिससे शहर में चलाने और तंग पार्किंग जगहों में गाड़ी खड़ी करने में आसानी हो सकती है।
- ईबेला से ज़्यादा ऊंची होने के कारण, टाटा सिएरा ईवी सड़क पर भी दमदार दिखेगी।
टाटा सिएरा ईवी असल में कितनी बड़ी है, यह जानने के लिए हमारा आर्टिकल पढ़ें, जिसमें एक डिटेल्ड इमेज गैलरी दी गई है।
अब, आइए दोनों कारों के कलर ऑप्शन पर एक नज़र डालते हैं:
कलर विकल्प
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टाटा सिएरा ईवी
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टोयोटा ईबेला
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प्रिस्टीन व्हाइट
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स्पोर्टिंग रेड**
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प्योर ग्रे
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कैफ़े व्हाइट**
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कूर्ग क्लाउड्स
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एंटाइसिंग सिल्वर**
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बंगाल रूग
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गेमिंग ग्रे
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अंडमान एडवेंचर
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ब्लुइश ब्लैक
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ऋषिकेश रैपिड्स (नया)
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लैंड ब्रीज़ ग्रीन***
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नैनीताल नॉक्टर्न*
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*सिर्फ़ 'एम्पावर्ड ए ओडब्ल्यूडी' के लिए रिज़र्व्ड, **ब्लैक रूफ़ के साथ डुअल-टोन में उपलब्ध, ***सिर्फ़ ब्लैक रूफ़ के साथ डुअल-टोन में
- टाटा सिएरा ईवी 7 अलग-अलग शेड्स में आती है, जिसमें कुछ शानदार रंग भी शामिल हैं।
- ईबेला 6 कलर के ऑप्शन में उपलब्ध है; इसमें 'लैंड ब्रीज ग्रीन' सिर्फ़ डुअल-टोन पेंट में मिलता है, जबकि बाकी कलर्स को मोनो-टोन या डुअल-टोन शेड्स में लिया जा सकता है।
- टाटा सिएरा ईवी में कुछ खास कलर्स मौजूद जैसे 'ऋषिकेश रैपिड्स' (जो Tata की लाइनअप में नया कलर है), 'बंगाल रूग' और 'नैनीताल नॉक्टर्न', जो इस एसयूवी को भीड़ से अलग दिखाते हैं।
- टाटा सिएरा ईवी का 'नैनीताल नॉक्टर्न' कलर सिर्फ़ एडब्ल्यूडी कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है।
फीचर्स और सेफ्टी
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फीचर्स
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टाटा सिएरा ईवी
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टोयोटा ईबेला
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ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
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एलईडी फॉगलैंप्स
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एलईडी टेललैंप्स
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✅(कनेक्टेड)
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व्हील्स
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19-इंच अलॉय व्हील्स
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18-इंच अलॉय व्हील्स
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रूफ रेल्स
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एंबिएंट लाइटिंग
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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12.3-इंच टचस्क्रीन
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10.1-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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10.25-इंच
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10.25-इंच
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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डॉल्बी एटमॉस के साथ 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक
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10-स्पीकर जेबीएल
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पावर्ड टेलगेट
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ऑटो डिमिंग आईआरवीएम
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अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल
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ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅(ड्युअल जोन)
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कीलेस एंट्री
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वेंटिलेटेड सीटें
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✅(आगे)
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✅(आगे)
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पावर एडजस्टेबल सीट्स
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✅(6-वे ड्राइवर, 4-way को-ड्राइवर)
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✅(10-वे ड्राइवर)
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पैनोरमिक सनरूफ
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ग्लास रूफ (फिक्स्ड)
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आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
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✅
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केवल आगे
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पैडल शिफ्टर्स
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❌
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ड्राइव मोड्स
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❌
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग
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6
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7
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सराउंड व्यू कैमरा
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✅(540-डिग्री)
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✅(360-डिग्री)
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)+
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रेन सेंसिंग वाइपर
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पार्किंग सेंसर
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✅(आगे और पीछे)
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✅(आगे और पीछे)
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रियर डिफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
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✅(Lईवीel 2)
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एवीएएएस (अकूस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम)
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- फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट के मामले में सिएरा ईवी में सभी तरह की खूबियां मौजूद हैं, लेकिन अर्बन क्रूज़र ईबेला भी इससे पीछे नहीं है।
- दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी में आगे और पीछे ऑल-एलईडी लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फ़ोन चार्जर और भी बहुत कुछ है।
- सिएरा ईवी में ड्राइवर के लिए 6-वे एडजस्टेबल और को-ड्राइवर के लिए 4-वे एडजस्टेबल पावर्ड फ्रंट सीटें मिलती हैं।
- सिएरा ईवी का पैनोरमिक सनरूफ इस सेगमेंट में सबसे बड़े सनरूफ में से एक है, जो पिछली सीटों के पीछे तक फैला हुआ है, जबकि ईबेला में आपको फिक्स्ड ग्लास रूफ मिलती है।
- दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी में प्रीमियम जेबीएल सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, लेकिन सिएरा ईवी में 10-स्पीकर सेटअप के मुकाबले 12 स्पीकर दिए गए हैं, जो इसे बेहतर बनाते हैं।
- सिएरा ईवी और ईबेला में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), एवीएएएस (अकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और आगे-पीछे पार्किंग सेंसर जैसे कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
- ईबेला में 360-डिग्री कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन सिएरा ईवी के 540-डिग्री कैमरे की तुलना में इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है; सिएरा ईवी में ऑफ-रोड स्थितियों से निपटने के लिए नीचे की तरफ एक अतिरिक्त कैमरा भी लगा है।
- इसके अलावा, टाटा सिएरा ईवी में 6 एयरबैग्स हैं, जबकि ईबेला में 7 एयरबैग्स दिए गए हैं।
पावरट्रेन
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पैरामीटर
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टाटा सिएरा ईवी
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टोयोटा ईबेला
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बैटरी
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63 केडब्ल्यूएच
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75 केडब्ल्यूएच
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75 केडब्ल्यूएच
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61 केडब्ल्यूएच
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ड्राइवट्रेन
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आरडब्ल्यूडी
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आरडब्ल्यूडी
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एडब्ल्यूडी
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एफडब्ल्यूडी
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पावर
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238 पीएस
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209 पीएस
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209 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर)
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174 पीएस
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टॉर्क
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315 एनएम
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315 एनएम
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504 एनएम
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193 एनएम
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सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+ पार्ट 2)
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565 किलोमीटर
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665 किलोमीटर
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624 किलोमीटर
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543 किलोमीटर
*आरडब्ल्यूडी-रियर व्हील ड्राइव, एडब्ल्यूडी-ऑल व्हील ड्राइव, एफडब्ल्यूडी- फ्रंट व्हील ड्राइव
- सिएरा ईवी दो बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जो क्रमशः 63 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच के हैं।
- ईबेला सिर्फ़ एक 61 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ आती है।
- सिएरा ईवी में आरडब्ल्यूडी और एडब्ल्यूडी ड्राइवट्रेन का ऑप्शन मिलता है, जबकि अर्बन क्रूज़र ईबेला सिर्फ़ एफडब्ल्यूडी के तौर पर आती है।
- हालांकि बेस बैटरी पैक की क्षमता एक जैसी है, फिर भी सिएरा ईवी में पावर और टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ईबेला का 49 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वाला वर्जन अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।
- अर्बन क्रूज़र ईबेला की रेंज, सिएरा ईवी के बेस 63 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के बराबर है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रेंज के मामले में सिएरा ईवी का 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक आगे है, जो 665 किलोमीटर तक की रेंज देता है।
अन्य विकल्प:
- टाटा कर्व ईवी: उसी शोरूम से बिकने वाली कर्व ईवी ज़्यादा सस्ती है, इसमें कूपे जैसी शानदार स्टाइलिंग है और इसमें सामान रखने के लिए काफ़ी जगह (बूट स्पेस) भी मिलता है। इसका इंटीरियर भी प्रीमियम है और इसमें कई शानदार फ़ीचर्स हैं, जो इसे इस सेगमेंट में एक अनोखा विकल्प बनाते हैं।
- हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक: हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक एक बेहतरीन पैकेज है। अपनी पारंपरिक स्टाइलिंग, अच्छे फ़ीचर्स, शानदार राइड क्वालिटी और असल ज़िंदगी में बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस (एफ़िशिएंसी) के कारण यह एक प्रैक्टिकल विकल्प है।
- एमजी विंडसर ईवी: इसमें काफ़ी जगह वाला केबिन और टैबलेट जैसा बड़ा टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम मिलता है; विंडसर ईवी उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो ड्राइवर से गाड़ी चलवाना पसंद करते हैं। साथ ही, यह जेडएस ईवी की तुलना में काफ़ी सस्ती और परिवार के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है।
- मारुति ई विटारा: इस सेगमेंट में ई विटारा को एक 'सुरक्षित' विकल्प माना जा सकता है। ई विटारा में अच्छे फीचर्स, एक कॉम्पिटिटिव बीएएएस स्कीम और लंबी रेंज के साथ-साथ बिक्री के बाद सर्विस का बड़ा नेटवर्क भी मिलता है।
- विनफास्ट वीएफ6: भारत में नई इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी विनफास्ट की सबसे छोटी कार, वीएफ6 शहर के हिसाब से सही साइज़, लंबी रेंज, शानदार स्टाइलिंग, अच्छी सुविधाओं वाला केबिन और सही कीमत देती है।
- महिंद्रा बीई6: कार के शौकीनों की पसंदीदा बीई 6 में भविष्य जैसी दिखने वाली स्टाइलिंग, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और ड्राइवर पर केंद्रित थीम वाला टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन मिलता है। इसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी और वे सभी फीचर्स मिलते हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं।
- विनफास्ट वीएफ7: जो लोग वीएफ6 जैसा ही पैकेज चाहते हैं, उनके लिए विनफास्ट बड़ी साइज़ वाली वीएफ7 भी पेश करती है, जिसमें ज़्यादा जगह वाला केबिन और रोड प्रजेंस मिलती है। सिएरा ईवी के अलावा, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में यह एकमात्र ऐसी कार है जिसमें डुअल-मोटर एडब्ल्यूडी सेटअप मिलता है।