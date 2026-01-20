स्कोडा कोडिएक आरएस का लॉन्च कंफर्म: हाई परफॉर्मेंस एसयूवी कार 2026 के मध्य तक आएगी, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा

स्कोडा कोडिएक आरएस उन लोगों के लिए है जो प्रैक्टिकैलिटी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते

स्कोडा इंडिया ने पुष्टि की है कि वह स्पोर्टी स्कोडा कोडिएक आरएस एसयूवी कार को 2026 की दूसरी तिमाही तक भारत में लॉन्च करेगी। स्कोडा के लाइनअप में अभी तक केवल ऑक्टाविया सेडान ही ‘आरएस’ बैजिंग के साथ आती थी और कोडिएक इस परफॉर्मेंस बैजिंग वाली अगली कार होगी। यहां देखिए स्कोडा कोडिएक आरएस में क्या कुछ खास मिलेगा:

स्पोर्टी डिजाइन

स्कोडा कोडिएक आरएस में स्टैंडर्ड कोडिएक वाली क्लीन और प्रीमियम डिजाइन है, और इसमें स्पोर्टी व परफॉर्मेंस पर फोकस रखा गया है। हालांकि बेसिक प्रोपोर्शन काफी हद तक स्टैंडर्ड कार जैसे ही हैं, लेकिन आरएस ट्रीटमेंट इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को ज्यादा नीचा और चौड़ा दिखाता है।

कोडिएक आरएस आगे से स्कोडा की सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल के ग्लॉस ब्लैक वर्जन के साथ अलग दिखती है। इसमें ग्रिल पर अलग आरएस बैजिंग दी गई है जिससे यह पता चलता है कि आप स्पोर्टी वर्जन चला रहे हैं। बंपर का डिजाइन नया है और इस पर बड़ा एयर इनटेक और शार्प लाइनें दी गई है। एलईडी हेडलैंप्स में स्टील्थी लुक के साथ डार्क इंटरनल एलिमेंट्स दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो कोडिएक आरएस में 20-इंच आरएस-स्पेसिफिक ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। गौर से देखने पर आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स भी नजर आएंगे। ओआरवीएम और रूफ रेल्स पर स्टैंडर्ड क्रोम एक्सेंट की जगह ब्लैक टच दिया गया है, जबकि बॉडी कलर साइड स्कर्ट को ब्लैक क्लेडिंग के रिप्लेस किया गया है। आगे वाले फेंडर पर आरएस बैजिंग इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग दिखाते हैं।

पीछे से कोडिएक आरएस एसयूवी कार ‘आरएस’ बैजिंग को छोड़कर जानी-पहचानी लगती है। बंपर का डिजाइन भी स्पोर्टी है जिसमें डिफ्यूजर-स्टाइल एलिमेंट्स है। आपको इसमें एग्जॉस्ट आउटलेट और स्मोक्ड एलईडी टेललैंप्स भी मिलते हैं जो ओवरऑल स्टाइल के साथ मेल खाते हैं।

शानदार केबिन

जब आप कोडिएक आरएस के केबिन में प्रवेश करेंगे तो आपको थ्री-रो केबिन और डैशबोर्ड लेआउट जाना-पहचाना लगेगा। हालांकि, यह अपनी खास स्टाइल की वजह से अंदर से अलग दिखती है। इसमें रेड हाइलाइट्स के साथ ब्लैक थीम दी गई है जो इसकी स्पोर्टी पहचान को दिखाती है। लेदरेट सीटें स्पोर्ट वेरायटी की है और अच्छा सपोर्ट मिलता है ताकि ड्राइवर तेज रफ्तार पर भी अपनी जगह पर रहे।

सीटों के हेडरेस्ट पर ‘आरएस’ बैजिंग और किनारों पर कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग दी गई है। आगे वाली सीटों में कंफर्ट के लिए एक्सटेंडबल थाई सपोर्ट भी है।

फीचर और सेफ्टी

कोडिएक आरएस में परफॉर्मेंस पर फोकस किया गया है, इसका मतलब ये है कि फीचर के मामले में यह स्टैंडर्ड मॉडल से अलग नहीं है। आपको इसमें स्टैंडर्ड कोडिएक वाली सभी चीजें मिलेंगी। इसके प्रमुख फीचर में एक 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, एक पैनोरमिक सनरूफ, थ्री-जोन ऑटो एसी, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, आगे वाली पंक्ति में पावर्ड सीटें (वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज फंक्शन के साथ), और 13-स्पीकर केंटन साउंड सिस्टम शामिल है।

सुरक्षा के लिए आपको इसमें 9 एयरबैग स्टैंडर्ड, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट और डिसेंट कंट्रोल, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, पार्क असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे।

रोमांचक परफॉर्मेंस

अब तक कोडिएक अपनी लग्जरी और प्रीमियमनेस के लिए जानी जाती थी, लेकिन आरएस पूरी तरह से परफॉर्मेंस के बारे में है! इसमें ऑक्टाविया आरएस वाला इंजन दिया गया है, लेकिन जहां सेडान कार फ्रंट-व्हील गाड़ी है, वहीं कोडिएक आरएस ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी।

यहां देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

इंजन 2-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी पावर 265 पीएस टॉर्क 400 एनएम टॉप स्पीड 231 किलोमीटर प्रति घंटे एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 6.3 सेकंड

खास बात ये है कि कोडिएक आरएस का इंजन ऑक्टाविया आरएस जितना पावर देता है लेकिन टॉर्क 30 एनएम ज्यादा है। परफॉर्मेंस को रोमांचक बनाने के लिए कोडिएक आरएस में अपग्रेड ब्रेक, मजबूत सस्पेंशन सेटअप और डायनामिक चेसिस कंट्रोल (डीसीसी) भी मिलेगा।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

स्कोडा कोडिएक आरएस की कीमत करीब 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसे भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और इसकी सीमित यूनिट मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टैंडर्ड स्कोडा कोडिएक की कीमत 39.99 लाख रुपये से 45.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसका सीधा मुकाबला किसी से नहीं है, हालांकि इसे स्कोडा ऑक्टाविया आरएस, फॉक्सवैगन गोल्फ जीटीआई और मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू के विकल्प के तौर पर देख सकते हैं।