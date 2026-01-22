2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में पहली बार दिए गए हैं ये 8 फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

नई स्कोडा कुशाक कार में एक ऐसा सेगमेंट-फर्स्ट फीचर दिया गया है जो टॉप लग्जरी कारों में दिया जाता है

2026 स्कोडा कुशाक कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की नई कार है, जिसे हाल ही में नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। कई लोगों को लग सकता है कि इसमें और भी कई फीचर जोड़े जाने चाहिए थे, लेकिन स्कोडा ने इसे नया बनाए रखने के लिए इसमें कई जरूरी अपग्रेड दिए हैं। नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में आठ नए फीचर जोड़े गए है, जो इस कार में पहली बार मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार के टॉप वेरिएंट में फुल डिजिटल 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इस डिस्प्ले में कई कस्टमाइजेबल व्यू और फीचर्स हैं, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन शामिल है। इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट में स्मॉल 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है।

पैनोरमिक सनरूफ

2026 स्कोडा कुशाक कार में सिंगल-पेन सनरूफ को पैनोरमिक यूनिट से रिप्लेस किया गया है, जो कि इस सेगमेंट की कारों में एक जरूरी फीचर बन गया है। स्कोडा ने इस डिमांड को पूरा करते हुए केबिन को ज्यादा हवादार बनाया है और इसे टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस और मारुति विक्टोरिस जैसे टॉप प्रतिद्व्न्दियों के मुकाबले मजबूत दावेदार के रूप में खड़ा किया है।

रियर मसाज सीट

यह एक स्टैंडआउट एडिशन और सेगमेंट फर्स्ट फीचर है जिसे 2026 स्कोडा कुशाक एसयूवी कार में शामिल किया गया है। अब तक हमनें यह फीचर ज्यादातर लग्जरी कारों में देखा है। यह फीचर लंबी दूरी के सफर में पीछे बैठे पैसेंजर के कंफर्ट को ज्यादा बेहतर बनाएगा। यह फीचर उन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएगा जो पीछे वाली सीट पर ज्यादा समय बिताने पसंद करते हैं।

गूगल की एआई कंपेनियन ऐप

इस एसयूवी कार में 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ गूगल जेमिनी की एआई कंपेनियन ऐप दी गई है, जो हमारी भाषा को अच्छी तरह से समझती है। इसमें कई फीचर्स वॉइस-बेस्ड कंट्रोल की मदद से ऑपरेट होते है, जिससे इसे रोजाना इस्तेमाल करना आसान हो जाता है और इससे ड्राइवर का ध्यान भटकने का खतरा भी कम रहता है।

रोचक जानकारी : स्कोडा ने यह फीचर अपने यूरोपियन मॉडल्स में भी दिया है, हालांकि, यह चैटजीपीटी के साथ 'लॉरा' वॉयस असिस्टेंट में इंटीग्रेटेड है।

8-स्पीड ऑटोमेटिक

इस गाड़ी में पुरानी 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट को नई 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट से रिप्लेस किया गया है। यह गियरबॉक्स स्मूद गियर शिफ्ट और बेहतर माइलेज देने में मदद करेगा, जिससे सिटी ड्राइविंग और हाईवे क्रूजिंग ज्यादा आरामदायक हो जाएगी।

फ्रंट पार्किंग सेंसर

यह फीचर इस सेगमेंट में एक बेसिक उम्मीद बनता जा रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर फीचर जुड़ने से कुशाक अपने प्रतिद्व्न्दियों को कड़ी टक्कर दे पाएगी। इस फीचर के जरिए आपको कम स्पेस वाली जगह पर गाड़ी को पार्क करते समय आगे वाली गाड़ी की दूरी का अंदाजा लग सकेगा।

नए लाइटिंग एलिमेंट

नई स्कोडा कुशाक एसयूवी कार में आगे की तरफ प्रीमियम कोडिएक एसयूवी से इंस्पायर्ड चौड़ी बटरफ्लाई ग्रिल दी गई है जिस पर एलईडी डीआरएल्स फैली हुई है। पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो इल्युमिनेट होने वाली स्कोडा लेटरिंग पर जाकर मिलते हैं और इस एसयूवी कार को ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। इसमें डायनामिक टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं जो दिखने में काफी कूल लगते हैं।

नई कलर स्कीम

स्कोडा कुशाक गाड़ी के फेसलिफ्ट वर्जन में तीन नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन (शिमला ग्रीन, चेरी रेड और स्टील ग्रे) के साथ नई लाइट बेज और ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है। इसे प्री-फेसलिफ्ट वर्जन में मिलने वाली डार्क ब्लैक और ग्रे कलर केबिन थीम से रिप्लेस किया गया है जिसके चलते इसका इंटीरियर अब ज्यादा ब्राइट और अपमार्केट लगता है।

उम्मीदों का कोई अंत नहीं होता और आपको लग सकता है कि स्कोडा इसमें एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा, ज्यादा स्पीकर के साथ ब्रांडेड साउंड सिस्टम, पावर्ड टेलगेट और भी बहुत कुछ जोड़ती तो बेहतर रहता। स्कोडा ने इस गाड़ी में प्रैक्टिकैलिटी पर विशेष ध्यान दिया है और इसमें ज्यादातर बेसिक चीजों को सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड दिया है। हम जल्द ही वेरिएंट-वाइज फीचर की पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें।