    2026 टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला से उठा पर्दा: नई इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज में 543 किलोमीटर की रेंज देगी, देखिए डिजाइन, केबिन, फीचर और स्पेसिफिकेशन की जानकारी

    प्रकाशित: जनवरी 20, 2026 01:21 pm । सोनू

    68 Views
    Toyota Ebella

    2026 टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी से पर्दा उठ गया है, जिसके साथ टोयोटा ने मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी एंट्री कर ली है। इसे एमजी विंडसर ईवी की तरह बीएएस (बैटरी एज ए सर्विस) रेंटल स्कीम के साथ पेश किया जाएगा। यह आगामी मारुति ई विटारा का रीबैज वर्जन है, जिसे जल्द पेश किया जा सकता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार में क्या खास है, तो यहां वह सबकुछ है जो आपको जानना चाहिए।

    एक्सटीरियर

    • क्या आपको लगता है कि ई विटारा ज्यादा दमदार दिखती है? ज्यादा स्लीक लुक के लिए इसे चुनें।

    Toyota Ebella

    • इसमें आपको आम इलेक्ट्रिक कार वाली चीजें मिलती है, जिनमें आगे क्लॉज्ड-ऑफ लुक और स्लीक बंपर शामिल है जो इसे साफ-सुथरा लुक देते हैं।

    • लेकिन पिक्सल जैसी डीआरएल के साथ मोनोपोड एलईडी हेडलाइटें आगे से दमदार लुक देती है।

    Toyota Ebella

    • साइड से अर्बन क्रूजर ईवी काफी धुमावदार दिखती है, जिसमें व्हील आर्क और डोर के निचले हिस्से पर मोटी ब्लैक क्लेडिंग है।

    • राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच एयरोडायनामिक डिजाइन वाले ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।

    Toyota Ebella

    • पीछे की तरफ एसयूवी कार में पूरी चौड़ाई तक एलईडी लाइट बार दी गई है जो टेललैंप्स को जोड़ती है, जिसमें क्लस्टर के अंदर पिक्सेल स्टाइल लाइटिंग एलिमेंट्स दिखते हैं।

    छोटी-छोटी बातें:

    • अर्बन क्रूजर मारुति ई विटारा का रीबैज वर्जन है, लेकिन स्टाइल अलग और साफ-सुथरी है और यह 10 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 5 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी भी है।

    • इसमें रूफ रेल्स नहीं है जिससे इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को धुमावदार लुक मिलता है।

    केबिन

    • टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला में ई विटारा जैसा केबिन लेआउट और फीचर मिलते हैं, जिसमें ड्यूल-टोन ब्लैक और टेन केबिन थीम है।

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • इसमें टू-स्पोक, लेदरेट रेप्ड, चौकोर स्टीयरिंग व्हील और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

    • चौकोर एसी वेंट्स पर ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश और डैशबोर्ड पर ड्यूल स्क्रीन सेटअप दिया गया है।

    • डैशबोर्ड पर बहुत सारे सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल हुआ है। टोयोटा का टच पेनल की जगह मजबूत बटन और स्विच देना तारीफ के काबिल है।

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • पीछे की सीट का स्पेस ठीक-ठाक है। सीमित हेडरूम और ऊंचे फ्लोर के कारण अंडरथाई सपोर्ट कम है जिससे दूसरी पंक्ति की सीटों पर थोड़ा तंग महसूस हो सकता है।

    फीचर

    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला में अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं। यहां देखिए इसके कुछ प्रमुख फीचर:

    फीचर

    नोट

    10.1-इंच इंफोटेनमेंट

    सभी जरूरी जानकारी आसानी से देखने को मिलती है।

    10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को इंफोटेनमेंट के साथ एक ही डिस्प्ले पैनल में जोड़ा गया है, जो डैश पर एक फ्लोटिंग सेटअप है।

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    गर्मियों के दिनों में आपकी पीठ को ठंडा रखता है।

    10 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

    ड्राइवर को आरामदायक ड्राइविंग पोजीशन में मदद करता है।

    फिक्स्ड ग्लास सनरूफ

    यह खुलता नहीं है और इसका साइज छोटा है।

    ऊपर बताए गए फीचर के अलावा, अर्बन क्रूजर में और भी सुविधाएं मिलती है।

    सेफ्टी

    • सुरक्षा के लिए टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला में 7 एयरबैग, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसी बेसिक चीजें दी गई है।

    • इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया गया है, जिसके तहत लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फंक्शनल मिलते हैं।

    • इसकी कुछ एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी में एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एवीएएस, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और 360 डिग्री कैमरा शामिल है।

    नोट: अभी तक अर्बन क्रूजर ईवी का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, उम्मीद है कि इसका सेफ्टी लेवल मारुति ई विटारा जैसा ही होगा, ई विटारा को भारत एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

    बैटरी पैक और रेंज

    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला के बैटरी पैक और स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    बैटरी ऑप्शन

    49 केडब्ल्यूएच

    61 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    पावर

    144 पीएस

    174 पीएस

    टॉर्क

    189 एनएम

    189 एनएम

    फुल चार्ज में रेंज

    543 किलोमीटर तक (एआरएआई)

    • अर्बन क्रूजर एबेला में ई विटारा वाले बैटरी पैक विकल्प दिए गए हैं। इसके बड़े बैटरी पैक वर्जन की फुल चार्ज में रेंज 543 किलोमीटर बताई गई है।

    • यह भारत में फ्रंट-व्हील ड्राइव और सिंगल-मोटर सेटअप के साथ भी आती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन का विकल्प भी मिलता है, जिसे भारत में पेश नहीं किया गया है।

    कंपेरिजन

    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला का मुकाबला मारुति ई विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और महिंद्रा बीई 6 से रहेगा।

    टोयोटा अर्बन क्रूजर ebella पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    U
    uthiokandan
    Jan 20, 2026, 12:52:07 PM

    Is have sunroof?

