    महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन लॉन्च: कीमत 16.85 लाख रुपये, जानिए एसयूवी कार के इस मॉडल में क्या खास मिलेगा

    प्रकाशित: जनवरी 23, 2026 07:52 pm । सोनू

    थार रॉक्स स्टार एडिशन में टॉप मॉडल वाले करीब सभी फीचर दिए गए हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं

    Mahindra Thar Roxx Star Edition

    महिंद्रा ने थार रॉक्स स्टार एडिशन को लॉन्च किया है, इसकी कीमत 16.85 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। ऑफ रोडिंग एसयूवी कार के इस स्पेशल एडिशन में विजुअल अपडेट पर फोकस रखा गया है, जिसमें नई एक्सटीरियर और केबिन कलर थीम है जो थार रॉक्स के फैंस को जरूरी पसंद आएगी।

    ऐसा लगता है कि महिंद्रा ने इस वर्जन को फैमिली गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया है, क्योंकि इसमें फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम नहीं दिया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि महिन्द्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन में नया क्या है, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले इसकी कीमत के बारे में बात करते हैं:

    कीमत

    वेरिएंट

    डीजल एमटी

    टर्बो-पेट्रोल एटी

    डीजल एटी

    थार रॉक्स स्टार एडिशन

    16.85 लाख रुपये

    17.85 लाख रुपये

    18.35 लाख रुपये

    थार रॉक्स एएक्स7 एल

    18.86 लाख रुपये

    19.70 लाख रुपये

    20 लाख रुपये

    अंतर

    (-) 2.01 लाख रुपये

    (-) 1.85 लाख रुपये

    (-) 1.65 लाख रुपये

    *स्टार एडिशन की कीमत इंट्रोडक्ट्री (एक्स-शोरूम) है।

    • महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन को टॉप मॉडल एएक्स7 लग्जरी पर तैयार किया गया है, ऐसे में इसमें करीब सभी फीचर मिलते हैं।

    Mahindra Thar Roxx Star Edition

    • स्टार एडिशन की कीमत एएक्स7 एल से 2.01 लाख रुपये तक कम है।

    • इस भारी कीमत कटौती का एक कारण है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।

    महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन: नया क्या है?

    स्टार एडिशन में खास तौर पर विजुअल अपग्रेड हैं। इसमें नया सिट्रिन येलो एक्सटीरियर कलर दिया गया है जो सड़क पर थार रॉक्स को सबसे अलग दिखाता है, जबकि टैंगाो रेड, एवरेस्ट व्हाइट और स्टील्थ ब्लैक पहले की तरह उपलब्ध हैं।

    Mahindra Thar Roxx Star Edition
    Mahindra Thar Roxx Star Edition

    इसकी खास पहचान के लिए एसयूवी में सी-पिलर पर एक ‘स्टार एडिशन’ बैजिंग दी गई है। इसमें पियानो-ब्लैक 19-इंच अलॉय व्हील और पियानो-ब्लैक ग्रिल भी मिलती है, ये दोनों चीजें थार रॉक्स को ज्यादा अग्रेसिव और दमदार लुक देती है।

    Mahindra Thar Roxx Star Edition
    Mahindra Thar Roxx Star Edition

    अंदर की तरफ महिंद्रा ने डार्क ब्लैक और ग्रे केबिन थीम दी है। यह एक अच्छा अपडेट है, क्योंकि लाइट आइवरी व्हाइट इंटीरियर को रोजाना साफ रखना काफी मुश्किल काम है। हालांकि, इससे पहले महिंद्रा ने मोचा ब्राउन केबिन के साथ यह चिंता दूर की थी।

    Mahindra Thar Roxx Star Edition

    इसके अलावा इस एडिशन में कोई खास फीचर अपग्रेड नहीं है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, 9-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, कीलेस एंट्री और एक कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे सभी खास फीचर मिलते हैं।

    सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल है।

    नोट:

    स्टार एडिशन में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) हटा दिया गया है, जो टॉप मॉडल एएक्स7 एल में दिया गया है। इसलिए कीमत में कटौती की गई है!

    इंजन

    थार रॉक्स के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    177 पीएस तक

    175 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम तक

    370 एनएम तक

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी^

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    ड्राइव*

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

    • स्टार एडिशन में टर्बो-पेट्रोल मैनुअल का छोड़कर (जो एएक्स7 एल में उपलब्ध नहीं) सभी इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं।

    • ध्यान दें कि स्टार एडिशन केवल रियर-व्हील ड्राइव में मिलेगा। इसलिए अगर आपको 4x4 चाहिए तो इसमें कोई विकल्प नहीं है और आपके पास रॉक्स के इस वर्जन से मुहं मोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।

    कंपेरिजन

    महिंद्रा थार रॉक्स असल में 3 डोर थार का बड़ा विकल्प है, और इसकी टक्कर 5 डोर फोर्स गुरखामारुति जिम्नी से भी है।

    यह भी देखें: महिंद्रा थार रॉक्स ऑन रोड प्राइस

