    भारत एनकैप ने विनफास्ट वीएफ6 और विनफास्ट वीएफ7 का क्रैश टेस्ट किया, यहां देखें पूरी रेटिंग और स्कोर

    प्रकाशित: जनवरी 21, 2026 04:07 pm । स्तुति

    36 Views
    अच्छी रेटिंग के बावजूद विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 गाड़ी को ड्राइवर की छाती के हिस्से के लिए कमजोर सुरक्षा मिली

    VinFast

    विनफास्ट को अपनी दो नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार वीएफ6 और वीएफ7 के साथ भारतीय बाजार में एंट्री किए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अब इन दोनों गाड़ियों का भारत एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया है जिसमें इन्हें 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। लेकिन, इस रेटिंग का असल में दोनों इलेक्ट्रिक कार की सेफ्टी से क्या मतलब है? इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इनके स्कोर पर डालते हैं एक नजर :- 

    विनफास्ट वीएफ6

    वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन - 27.13/32

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 11.13/16 पॉइंट

    साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 16/16 पॉइंट

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस और जांघ के हिस्से को अच्छी रेटिंग मिली, जबकि ड्राइवर के दाएं टिबिया को मार्जिनल और छाती के हिस्से को कमजोर करार दिया गया। इस टेस्ट में ड्राइवर के बाएं टिबिया के हिस्से को पर्याप्त रेटिंग मिली। जबकि, फ्रंट पैसेंजर के छाती और टिबिया के हिस्से की सुरक्षा पर्याप्त पाई गई, और शरीर के बाकी हिस्सों को अच्छी रेटिंग मिली। 

    VinFast VF6

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में विनफास्ट वीएफ6 कार को 16 में से 16 पॉइंट मिले। इस टेस्ट में ड्राइवर के सिर, छाती, पेट और पेल्विस के हिस्से की सुरक्षा अच्छी पाई गई। वीएफ6 गाड़ी ने साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट भी पास कर लिया, जिसमें इसे शरीर के सभी हिस्सों के लिए अच्छी रेटिंग मिली। 

    चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन - 44.41/49

    डायनामिक स्कोर - 22.41/24

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर - 12/12

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर - 10/13

    चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी के मामले में साइड इम्पेक्ट टेस्ट में इसे पूरा प्रोटेक्शन मिला। फ्रंटल इम्पेक्ट टेस्ट में 18 महीने और 3 साल की बच्ची की डमी को सिर, छाती और लोअर बॉडी के हिस्से के लिए अच्छा प्रोटेक्शन मिला। इस टेस्ट से कंफर्म होता है कि दोनों आयु वर्ग की डमी के लिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट सेटअप और सीटिंग ओरिएंटेशन का इस्तेमाल किया गया था।

    VinFast VF6

    विनफास्ट वीएफ7

    वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन- 28.54/32

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट : 12.54/16 पॉइंट

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट : 16/16 पॉइंट

    फ्रंट ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के सिर, पेल्विस और निचले पैर के हिस्से को अच्छी सुरक्षा मिली, जबकि छाती के हिस्से की सुरक्षा कमजोर और टिबिया की पर्याप्त पाई गई। फ्रंट पैसेंजर डमी को सिर और पेल्विस के हिस्से के लिए अच्छा प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती और टिबिया के हिस्से की सुरक्षा पर्याप्त पाई गई। जबकि, साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में सिर, छाती, पेट और पेल्विस के हिस्से को अच्छी सुरक्षा मिली। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट को 'ओके' दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि पोल-साइड कोलिजन में गाड़ी ने जरूरी सुरक्षा मानदंडों का पालन किया।

    VinFast VF7

    चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन - 45.25/49

    डायनामिक स्कोर - 23.25/24

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर - 12/12

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर - 10/13

    डायनामिक क्रैश टेस्ट में 18 महीने की बच्ची की डमी को फ्रंटल (7.25/8) और साइड इम्पेक्ट टेस्ट (4/4) में अच्छी सुरक्षा मिली, जबकि 3-साल की बच्ची की डमी को फ्रंटल टेस्ट और साइड इम्पेक्ट टेस्ट में पूरा प्रोटेक्शन मिला। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ने सही सीआरएस इंस्टॉलेशन क्षमता भी दिखाई, जिसके चलते इसे इंस्टॉलेशन चेक के लिए पूरे नंबर मिले।

    VinFast VF7

    कुल मिलाकर, चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन के मामले में वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ने दोनों आयु वर्ग के बच्चों की डमी को अच्छी सुरक्षा दी और इसमें रियरवर्ड फेसिंग चाइल्ड सीट पर अच्छा सपोर्ट भी मिला। 

    सेफ्टी फीचर 

    वीएफ6 और वीएफ7 गाड़ी में हाई-रिज़ॉल्यूशन 360-डिग्री कैमरा सेटअप, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के साथ-साथ 7 एयरबैग भी दिए गए हैं। यदि आप इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में दिए गए कंफर्ट फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई स्टोरी देख सकते हैं :-  

    यहां देखें विनफास्ट की दोनों इलेक्ट्रिक कार के बैटरी पैक स्पेसिफिकेशन। 

    कीमत और मुकाबला 

    विनफास्ट वीएफ6 एसयूवी की कीमत 16.49 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये के बीच है, जबकि वीएफ7 इलेक्ट्रिक कार की प्राइस 20.89 लाख रुपये से शुरू होकर 25.49 लाख रुपये तक (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) तक जाती है।

    वीएफ6 का मुकाबला महिंद्रा बीई 6, एमजी विंडसर ईवी, एमजी जेडएस ईवी, टाटा कर्व ईवी और अपकमिंग टोयोटा एबेला ईवी और मारुति ई विटारा जैसी कारों से है।

    वीएफ7 ज्यादा प्रीमियम कार है और इसकी टक्कर हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा एक्सईवी 9ई, एक्सईवी 9एस, बीवाईडी एटो 3 और टाटा हैरियर ईवी से है।

