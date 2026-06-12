2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट प्योर प्लस Vs प्योर प्लस ए : क्या आपको इसके प्योर प्लस ए वेरिएंट पर अपग्रेड करना चाहिए?

टियागो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कारों में से एक है, जिसे हाल ही में नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इसमें नई एक्सटीरियर डिजाइन, नया इंटीरियर और अपग्रेडेड फीचर लिस्ट दी गई है। फेसलिफ्ट टियागो कार में पहले वाले पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार छह वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में आती है।

प्योर प्लस वेरिएंट टियागो लाइनअप के सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट में से एक है क्योंकि इसमें सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं। वहीं, प्योर प्लस ए वेरिएंट को इसके ऊपर पोजिशन किया गया है और इसमें कई अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं। क्या आपको नई टाटा टियागो हैचबैक का फीचर लोडेड प्योर प्लस वेरिएंट चुनना चाहिए या फिर अपना बजट बढ़ाकर प्योर प्लस ए वेरिएंट लेना चाहिए? आइए जानते हैं आगे :-

एक्सटीरियर

नई टाटा टियागो कार में अपडेटेड एक्सटीरियर स्टाइलिंग के साथ नई डिजाइन दी गई है। इन दोनों वेरिएंट के आगे का लुक काफी हद तक एक जैसा है। हालांकि, प्योर प्लस वेरिएंट के मुकाबले प्योर प्लस ए वेरिएंट में कुछ एस्थेटिक अपडेट दिए गए हैं।

आगे की तरफ दोनों वेरिएंट में अपडेटेड बंपर, नई ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और बंपर पर इंटीग्रेटेड बड़ा एयर डैम दिया गया है जो इसे आकर्षक लुक देता है। इन दोनों वेरिएंट में हैलोजन हेडलैंप्स के साथ फॉलो-मी-होम फीचर दिया गया है। जबकि, इसके टॉप वेरिएंट में स्टाइलिश एलईडी डीआरएल्स और एलईडी फ्रंट फॉग लाइट दी गई है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो नई टियागो का लुक पुराने मॉडल जैसा है। इन दोनों वेरिएंट में व्हील आर्क क्लैडिंग, शार्क फिन एंटीना, और ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम्स पर एलईडी टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। राइडिंग के लिए प्योर प्लस वेरिएंट में ब्लैक कवर के साथ 14-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जबकि प्योर प्लस ए वेरिएंट में आकर्षक 14-इंच 'हाइपरस्टाइल' व्हील कवर और क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं।

2026 टाटा टियागो कार में पीछे की तरफ साफ-सुथरी टेलगेट डिजाइन और अपडेटेड रियर बंपर दिया गया है। प्योर प्लस वेरिएंट में एलईडी टेललाइट दी गई है, जबकि इसके ऊपर वाले प्योर प्लस ए वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी लाइटबार और वॉशर के साथ रियर वाइपर दिया गया है जो इसे ज्यादा आकर्षक लुक देता है।

कलर ऑप्शन

नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार में 6 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से सभी कलर ऑप्शन इसके प्योर प्लस और प्योर प्लस ए वेरिएंट के साथ मिलते हैं। यहां देखें 2026 टाटा टियागो के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार में स्लीक और लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है। इन दोनों वेरिएंट में डुअल-टोन ग्रे और व्हाइट कलर केबिन थीम और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। प्योर प्लस ए वेरिएंट में लोअर प्योर प्लस वेरिएंट के मुकाबले कुछ अतिरिक्त कंफर्ट फीचर दिए गए हैं।

नई टियागो फेसलिफ्ट के प्योर प्लस और प्योर प्लस ए वेरिएंट में ब्लैक और ग्रे कलर केबिन थीम के साथ फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इस गाड़ी में अपडेटेड डैशबोर्ड डिजाइन के ऊपरी हिस्से पर फैब्रिक ट्रिम दी गई है जो केबिन को बेहतर लुक देती है। इसकी ड्राइवर साइड सीट को हाइट अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है और इसमें आगे वाली सीट पर एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट भी मिलता है। इसमें इनर डोर हैंडल्स पर साटिन क्रोम फिनिश मिलती है, जो कि सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड दी गई है।

इन दोनों वेरिएंट के केबिन में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है जिसके नीचे की तरफ एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। इन दोनों वेरिएंट में नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके आगे की तरफ फ्री-स्टेंडिंग सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन मिलती है।

प्योर प्लस ए वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, और स्टोरेज के साथ फैब्रिक फिनिश्ड फ्रंट आर्मरेस्ट दिया गया है।

फीचर

फीचर्स की बात करें तो टाटा ने सुनिश्चित किया है कि उसकी सभी गाड़ियां नई टेक्नोलॉजी से लैस रहें। टाटा टियागो न्यू मॉडल के प्योर प्लस वेरिएंट में कई काम के फीचर दिए गए हैं, जबकि प्योर प्लस ए वेरिएंट में एडवांस टेक्नोलॉजी जोड़कर इसे और भी बेहतर बनाया गया है।

प्योर प्लस और प्योर प्लस ए वेरिएंट में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ब्लूटूथ (बीवाईओडी) वाला सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, रोटरी गियर शिफ्टर (केवल एएमटी में), पैडल शिफ्टर्स (केवल एएमटीमें) और आगे की तरफ 65वाट का फास्ट टाइप-सी यूएसबी चार्जर पोर्ट दिया गया है।

प्योर प्लस ए वेरिएंट में कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट, फुली ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग, रियर एसी वेंट्स, ऑटो हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं।

यहां देखें नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी

टाटा ने नई टियागो हैचबैक कार में कई शानदार सेफ्टी फीचर दिए हैं। प्योर प्लस और प्योर प्लस ए दोनों ही वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रिवर्स पार्किंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और सभी पैसेंजर के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

प्योर प्लस ए वेरिएंट में रेन सेंसिंग वाइपर और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन

2026 टाटा टियागो के प्योर प्लस और प्योर प्लस ए वेरिएंट में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ फ़ैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट भी मिलती है। इन दोनों पावरट्रेन के साथ चुनने के लिए 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन भी दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी पावर 86 पीएस 75.5 पीएस टॉर्क 113 एनएम 96.5 पीएस ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन; एएमटी -ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

यहां देखें नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी

कीमत और मुकाबला

टियागो प्योर प्लस वेरिएंट की कीमत 6 लाख रुपये से 7.55 लाख रुपये के बीच है, जबकि प्योर प्लस ए वेरिएंट की प्राइस 6.50 लाख रुपये से शुरू होकर 8.05 लाख रुपये तक (पावरट्रेन कॉम्बिनेशन अनुसार) (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) जाती है। यहां देखें नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट की वेरिएंट वाइज कीमत।

नई टियागो फेसलिफ्ट कार का मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति वैगन आर और मारुति स्विफ्ट से है। यह गाड़ी टाटा पंच के मुकाबले में भी ज्यादा सस्ता ऑप्शन है।

कारदेखो का क्या है कहना…

2026 टाटा टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट में ठीकठाक फीचर मिलते हैं जिसकी उम्मीद एक एंट्री-लेवल हैचबैक कार से की जाती है, और यह अपनी कीमत के हिसाब से अच्छी वैल्यू भी देता है। अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए प्योर प्लस वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। हालांकि, इसमें कई कंफर्ट फीचर्स की कमी हैं, लेकिन यहीं पर प्योर प्लस ए वेरिएंट अपनी कीमत को सही साबित करता है।

50,000 रुपये ज्यादा कीमत देकर आप इसका प्योर प्लस ए वेरिएंट चुन सकते हैं जिसमें कई अतिरिक्त कंफर्ट फीचर मिलते हैं जो इसकी कीमत को सही ठहराते हैं। रियर एसी वेंट्स और स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट जैसे फीचर रोजाना काफी काम आते हैं, जबकि ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग, ऑटो हैडलैंप्स और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर कार को मॉडर्न लुक देते हैं।

यदि आपको रोजाना चलाने के हिसाब से कोई बजट फ्रेंडली कार चाहिए जिसमें सभी बेसिक और ठीकठाक फीचर मिले तो टियागो का प्योर प्लस वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन, थोड़ा बजट बढ़ाकर आप इसका प्योर प्लस ए वेरिएंट ले सकते हैं जिसमें कई अतिरिक्त कंफर्ट फीचर मिलते हैं, जिससे यह एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन जाता है।