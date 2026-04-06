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    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: हुंडई वेन्यू और किआ सेल्टोस को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, नई टाटा और फॉक्सवैगन कार टेस्टिंग के दौरान दिखी, और बहुत कुछ

    नई कोरियन एसयूवी कार ने क्रैश टेस्ट में बाजी मारी, नई इलेक्ट्रिक एमपीवी कार से पर्दा उठा, इसके अलावा कारों की कुछ और रोचक खबरें हैं

    प्रकाशित: अप्रैल 06, 2026 03:23 pm । सोनू

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    Weekly Wrap Up CarDekho

    पिछले सप्ताह भारत के कार बाजार में काफी हलचल रही। बीते सप्ताह दो लोकप्रिय कोरियन एसयूवी कार के क्रैश टेस्ट के परिणाम सामने आए, नई कारों का टीजर जारी हुआ, और एक नई इलेक्ट्रिक एमपीवी कार से पर्दा उठा। अच्छी बात ये है कि बीते सप्ताह कारों की एक विस्तृत रेंज देखने को मिली, जिनमें एक छोटी, आम लोगों के लिए बनी हैचबैक से लेकर एसयूवी और एक एमपीवी तक शामिल है।

    अगर आप किन्हीं कारणों के चलते खबरों से दूर रहे, तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

    हुंडई वेन्यू का भारत एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया

    हाल ही में लॉन्च हुई फेसलिफ्ट हुंडई वेन्यू को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, इसे वयस्क पैसेंजर और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

    Hyundai Venue

    किआ सेल्टोस ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में बड़ा स्कोर बनाया

    भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में नई किआ सेल्टोस को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे वयस्क पैसेंजर और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए पूरा स्कोर मिला।

    Kia Seltos Bharat NCAP

    भारत एनकैप रिपोर्ट के अनुसार किआ मोटर्स सेल्टोस के नए जीटीएक्स (ओ) और एक्स-लाइन (ओ) वेरिएंट पेश कर सकती है। इन वेरिएंट को मौजूदा जीटीएक्स (ए) और एक्स-लाइन (ए) वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किया जा सकता है और कुछ अतिरिक्त फीचर मिल सकते हैं।

    टाटा टियागो फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी

    टाटा की एंट्री-लेवल हैचबैक कार टियागो के फेसलिफ्ट वर्जन को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, यह इसका पहला बड़ा अपडेट है। यह पूरी से कवर से ढ़की हुई थी, इसलिए हम ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए, हालांकि टेस्ट मॉडल से इसके नए डिजाइन का पता चला है। इसमें एक पतली ग्रिल, नए हेडलैंप्स, नए अलॉय व्हील और कुछ अन्य बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसका केबिन भी नया होगा, हालांकि इंजन में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं हैं।

    Tata Tiago

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 की लॉन्च तारीख कंफर्म

    विनफास्ट ने पुष्टि की है कि उसकी इलेक्ट्रिक वीएफ एमपीवी 7 भारत में 15 अप्रैल को लॉन्च होगी, और इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। इस एमपीवी कार को कमर्शियल सेगमेंट में लिमो ग्रीन नाम से भी पेश किया जाएगा, जो भारत के कार बाजार में कंपनी का तीसरा प्रोडक्ट होगी।

    VinFast VF MPV 7

    वीएफ एमपीवी 7 में स्पेशियस केबिन है, जिसका इंटीरियर दूसरी विनफास्ट कार की तरह सिंपल है। इसमें एक बैटरी पैक दिया गया है और इस इलेक्ट्रिक एमपीवी कार की फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज 450 किलोमीटर है।

    2026 फॉक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट का टीजर जारी

    फॉक्सवैगन ने पुष्टि की है कि फेसलिफ्ट टाइगन का भारत में डेब्यू 9 अप्रैल को होगा। टीजर में इसकी साइड प्रोफाइल दिखाई गई है और आगे के नए डिजाइन एलिमेंट का पता चला है, जो इसे मॉडर्न और शानदार लुक देते हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में कई नए फीचर दिए जा सकते हैं, लेकिन इंजन ऑप्शन वही होंगे, जबकि एक नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकता है।

    VW Taigun Facelift

    एमजी हेक्टर डीजल लॉन्च

    एमजी ने हेक्टर डीजल को भारत में फिर से लॉन्च किया है, इसकी कीमत 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। हेक्टर डीजल एक शार्प प्रो (ओ) वेरिएंट में आती है। डीजल मॉडल में 2-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इसके अलावा इसमें पहले की तरह पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलना जारी है।

    2026 MG Hector

    इनमें से कौनसे अपडेट ने आपका ध्यान खींचा? हमें नीचे कमेंट में बताए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

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