2026 टाटा टियागो के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

फीचर स्मार्ट प्योर प्योर प्लस प्योर प्लस ए क्रिएटिव क्रिएटिव प्लस

केबिन थीम ब्लैक और ग्रे ब्लैक और ग्रे ब्लैक और ग्रे ब्लैक और ग्रे ब्लैक और ग्रे ब्लैक और ग्रे

सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक

आगे वाली सीटों के लिए अंडरथाई सपोर्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर फैब्रिक रैपिंग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

क्रोम फिनिश डोर हैंडल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

वेनिटी मिरर (को-ड्राइवर) ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

पीछे पार्सल ट्रे ❌ ❌ ❌ ✅(petrol only) ✅ ✅

सीटबैक पॉकेट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

कूल्ड ग्लवबॉक्स ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल मैनुअल मैनुअल ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक

पीछे एसी वेंट्स ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

12वॉट पावर सॉकेट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

रोटरी गियर नोब (केवल एएमटी) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

सभी पावर विंडो ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

पेडल शिफ्टर ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

पावर फोल्डिंग ओआरवीएम ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

आगे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स (1 x टाइप-ए और 1 टाइप-सी) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

65वॉट फास्ट चार्जिंग यूएसबी टाइप-सी पोर्ट (आगे) ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

65वॉट फास्ट चार्जिंग यूएसबी टाइप-सी पोर्ट (पीछे) ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅

सेंट्रल लॉकिंग ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

क्रूज कंट्रोल ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

1-टच डाउन ड्राइवर साइड पावर विंडो ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅