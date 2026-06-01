सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 टाटा टियागो के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    अपडेट के साथ, अब टाटा टियागो छह वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है

    प्रकाशित: जून 01, 2026 11:57 am । सोनू

    104 Views
    • Write a कमेंट

    Tiago Facelift

    टाटा टियागो हैचबैक कार को भारत में आए करीब एक दशक हो गया है और अब तक इसे कई फेसलिफ्ट अपडेट मिल चुके हैं। पहला अपडेट 2020 की शुरूआत में मिला था और अब इस टाटा गाड़ी को दूसरा अपडेट मिला है। नए अपडेट के साथ, टाटा हैचबैक कार को न केवल अंदर और बाहर से नया स्टाइल और कुछ अतिरिक्त फीचर मिले हैं, बल्कि यह अब एक नए वेरिएंट लाइनअप में भी आती है। अब यह कुल 6 वेरिएंट्स: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। यहां हम टियागो के वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में जानेंगे:

    2026 टाटा टियागो: एक्सटीरियर

    फीचर

    स्मार्ट

    प्योर

    प्योर प्लस

    प्योर प्लस ए

    क्रिएटिव

    क्रिएटिव प्लस

    हेडलाइट

    हेलोजन हेडलाइटें

    हेलोजन हेडलाइट के साथ फॉलो-मी-होम फंक्शन

    हेलोजन हेडलाइट के साथ फॉलो-मी-होम फंक्शन

    ऑटो हेलोजन हेडलाइट के साथ फॉलो-मी-होम फंक्शन

    ऑटो मल्टी-रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइटें

    ऑटो मल्टी-रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइटें

    एलईडी डीआरएल

    आगे एलईडी फॉग लैंप्स

    व्हील आर्क क्लेडिंग

    व्हील

    13-इंच व्हील बिना कवर (सीएनजी वर्जन के लिए 14-इंच)

    14-इंच व्हील कवर के साथ

    14-इंच व्हील कवर के साथ

    14-इंच व्हील के साथ स्टाइलिश कवर

    15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील (केवल पेट्रोल)

    15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील

    डोर हैंडल

    ब्लैक

    बॉडी कलर

    बॉडी कलर

    बॉडी कलर के साथ क्रोम गार्निश

    बॉडी कलर के साथ क्रोम गार्निश

    बॉडी कलर के साथ क्रोम गार्निश

    ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर

    एंटीना

    स्टिक-टाइप

    शार्कफिन

    शार्कफिन

    शार्कफिन

    शार्कफिन

    एलईडी टेल लाइटें

    ✅(बीच में कनेक्टिंग लाइट बार के साथ)

    ✅(बीच में कनेक्टिंग लाइट बार के साथ)

    ✅(बीच में कनेक्टिंग लाइट बार के साथ)

    ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन

    • न्यू टाटा टियागो कार में पुराने मॉडल की तुलना में बाहरी डिजाइन में कुछ नए स्टाइल और फीचर अपग्रेड किए गए हैं। इनमें मल्टी-रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइटें, 15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और एलईडी टेल लाइटें शामिल हैं।

    • हालांकि, अगर आप बेस मॉडल स्मार्ट लेते हैं तो टियागो गाड़ी में कई स्टाइलिश चीजें नहीं मिलेंगी और इसमें केवल बेसिक चीजें जैसे हेलोजन हेडलाइटें, बिना कवर के 13-इंच स्टील व्हील, और ब्लैक डोर हैंडल दिए गए हैं। हालांकि, 2026 टाटा टियागो में एलईडी टेल लाइटें बेस वेरिएंट से दी गई हैं।

    • आप जैसे-जैसे ऊपर वाले वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, आपको ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर, एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलाइटें, आगे एलईडी फॉग लैंप्स, और शार्क फिन एंटीना मिलते हैं।

    • नई टाटा टियागो का टॉप मॉडल क्रिएटिव प्लस इकलौता वेरिएंट है जिसमें ड्यूल-टोन पेंट का विकल्प दिया गया है। यहां आप टियागो के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देख सकते हैं, जिससे आपको अपने लिए सही रंग की कार चुनने में मदद मिलेगी।

    Tata Tiago Facelift

    2026 टाटा टियागो: केबिन, कंफर्ट और सुविधा

    फीचर

    स्मार्ट

    प्योर

    प्योर प्लस

    प्योर प्लस ए

    क्रिएटिव

    क्रिएटिव प्लस

    केबिन थीम

    ब्लैक और ग्रे

    ब्लैक और ग्रे

    ब्लैक और ग्रे

    ब्लैक और ग्रे

    ब्लैक और ग्रे

    ब्लैक और ग्रे

    सीट अपहोल्स्ट्री

    फैब्रिक

    फैब्रिक

    फैब्रिक

    फैब्रिक

    फैब्रिक

    फैब्रिक

    आगे वाली सीटों के लिए अंडरथाई सपोर्ट

    डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर फैब्रिक रैपिंग

    2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील

    क्रोम फिनिश डोर हैंडल

    वेनिटी मिरर (को-ड्राइवर)

    स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    पीछे पार्सल ट्रे

    ✅(petrol only)

    सीटबैक पॉकेट

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

    क्लाइमेट कंट्रोल

    मैनुअल

    मैनुअल

    मैनुअल

    ऑटोमैटिक

    ऑटोमैटिक

    ऑटोमैटिक

    पीछे एसी वेंट्स

    12वॉट पावर सॉकेट

    डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    रोटरी गियर नोब (केवल एएमटी)

    सभी पावर विंडो

    पेडल शिफ्टर

    इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम

    पावर फोल्डिंग ओआरवीएम

    आगे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स  (1 x टाइप-ए और 1 टाइप-सी)

    65वॉट फास्ट चार्जिंग यूएसबी टाइप-सी पोर्ट (आगे)

    65वॉट फास्ट चार्जिंग यूएसबी टाइप-सी पोर्ट (पीछे)

    सेंट्रल लॉकिंग

    क्रूज कंट्रोल

    पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप

    1-टच डाउन ड्राइवर साइड पावर विंडो

    वायरलेस फोन चार्जर

    • 2026 टाटा टियागो में ब्लैक और ग्रे केबिन थीम के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री स्टैंडर्ड दी गई है।

    • टाटा ने टियागो फेसलिफ्ट के शुरुआती वेरिएंट में केवल कुछ जरूरी फीचर दिए हैं, जिनमें मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है।

    • टाटा टियागो 2026 मॉडल में मिड वेरिएंट प्योर प्लस से ज्यादा फीचर मिलते हैं जिनमें पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप, और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं।

    • हालांकि, केवल टॉप मॉडल्स में ही सारे फीचर दिए गए हैं, जिनमें वायरलेस फोन चार्जर, 1-टच डाउन ड्राइवर-साइड पावर विंडो, पावर फोल्डिंग ओआरवीएम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं।

    Tiago Facelift
    Tiago Facelift

    2026 टाटा टियागो: इंफोटेनमेंट

    फीचर

    स्मार्ट

    प्योर

    प्योर प्लस

    प्योर प्लस ए

    क्रिएटिव

    क्रिएटिव प्लस

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    ✅(8-इंच)

    ✅(8-इंच)

    ✅(10.25-इंच)

    ✅(10.25-इंच)

    वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स

    ✅(कूलिंग फंक्शन के साथ)

    ✅(कूलिंग फंक्शन के साथ)

    ✅(कूलिंग फंक्शन के साथ)

    ✅(कूलिंग फंक्शन के साथ)

    स्पीकर

    2

    4

    4

    4

    4

    • बेस मॉडल स्मार्ट में किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है। अगले प्योर वेरिएंट में आपको ड्यूल-स्पीकर सेटअप और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं।

    • टाटा ने मिड वेरिएंट प्योर प्लस और प्योर प्लस ए वेरिएंट के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, और वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी दी है।

    • बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम केवल टॉप मॉडल्स क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में दिया गया है, क्रिएटिव प्लस में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

    Tiago Facelift
    Tiago Facelift

    2026 टाटा टियागो: सेफ्टी

    फीचर

    स्मार्ट

    प्योर

    प्योर प्लस

    प्योर प्लस ए

    क्रिएटिव

    क्रिएटिव प्लस

    6 एयरबैग

    पीछे पार्किंग सेंसर

    ईबीडी के साथ एबीएस

    कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    डे/नाइट आईआरवीएम

    रिवर्स पार्किंग कैमरा

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    ट्रेक्शन कंट्रोल

    हिल होल्ड कंट्रोल

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक

    पीछे वाइपर और वाशर

    पीछे डिफॉगर

    रेन-सेंसिंग वाइपर

    360 डिग्री कैमरा के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

    • यह देखकर अच्छा लगा कि टाटा नई टियागो में कई सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दे रही है, जिनमें छह एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल शामिल हैं।

    • ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, टीपीएमएस, और वाशर व डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर जैसे फीचर ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलते हैं।

    • 360 डिग्री कैमरा फीचर केवल क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में मिलता है।

    Tiago Facelift
    Tiago Facelift

    2026 टाटा टियागो: इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

    टाटा टियागो न्यू मॉडल में पहले वाले ही इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, जिनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं:

    स्पेसिफिकेशन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    86 पीएस

    86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी मोड में)

    टॉर्क

    113 एनएम

    113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी मोड में)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    माइलेज

    19.01 किलोमीटर प्रति लीटर

    19.01 किलोमीटर प्रति लीटर, 28.06 किलोमीटर प्रति किलोग्राम 

    *एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    टाटा ने टियागो में मैनुअल और एएमटी दोनों ऑप्शन दिए हैं, यहां तक कि इसके सीएनजी वर्जन में भी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है और इस कोम्बिनेशन वाली यह इकलौती हैचबैक कार है। हम नई टाटा टियागो के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जिससे आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही कॉम्बिनेशन चुनने में मदद मिलेगी।

    2026 टाटा टियागो: प्राइस और कंपेरिजन

    2026 टाटा टियागो की कीमत 4.69 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति सुजुकी वैगनआर, मारुति सुजुकी सेलेरियो और सिट्रोएन सी3 से है।

    यह भी देखें: टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस

    was this article helpful ?

    टाटा टियागो पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 टाटा टियागो के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है