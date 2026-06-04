2026 टाटा टियागो प्योर प्लस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

प्रकाशित: जून 04, 2026 10:20 am । सोनू

हाल ही में टाटा ने टियागो हैचबैक कार को दूसरी बार नया अपडेट दिया है, इसे पहला अपडेट 2020 में मिला था। नए अपडेट के तहत, कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट हैचबैक कार की वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया है। 2026 टाटा टियागो अब कुल छह वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। यहां हम तस्वीरों के जरिए जानेंगे मिड वेरिएंट प्योर प्लस में क्या कुछ खास मिलता है:

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

प्योर प्लस वेरिएंट में आगे की तरफ अपडेट हेलोजन हेडलाइट (प्योर प्लस ए में ऑटोमैटिक फंक्शन के साथ) दी गई है, इनमें फॉलो-मी-होम फंक्शन भी है जो एक ग्लॉस-ब्लैक एलिमेंट्स से जुड़ी है और बीच में ‘टाटा’ लोगो दिया गया है। इसके अलावा फेसलिफ्ट टियागो प्योर प्लस में नए बंपर डिजाइन के साथ कॉर्नर पर वर्टिकल एयर इनलेट और बीच में एक बड़ा एयर डैम दिया गया है। इसमें कोई एलईडी डीआरएल या एलईडी फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं, जो टॉप मॉडल्स क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में देखे जा सकते हैं।

साइड

टाटा ने इसमें बॉडी कलर डोर हैंडल, ग्रे फिनिश में व्हील आर्क क्लेडिंग और टर्न इंडिकेटर के साथ ब्लैक ओआरवीएम दिए हैं। टाटा ने प्योर प्लस वेरिएंट में कवर के साथ 14-इंच स्टील व्हील दिए हैं। हालांकि, अगर आप प्योर प्लस ए वेरिएंट लेते हैं तो इसमें स्टाइलिश कवर के साथ 14-इंच स्टील व्हील मिलते हैं। प्योर प्लस ए वेरिएंट में बॉडी कलर डोर पर भी क्रोम गार्निश दी गई है।

पीछे का डिजाइन

इसमें नई एलईडी टेल लाइटें भी दी गई हैं, जो टाटा टियागो न्यू मॉडल में स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध हैं। प्योर प्लस वेरिएंट में टेल लाइटें एक ग्रे एप्लिक से कनेक्टेड हैं, वहीं प्योर प्लस ए वेरिएंट में एक लाइट बार मिलती है, हालांकि इसमें रोशनी नहीं होती है। प्योर प्लस वेरिएंट से आपको एक शार्क फिन एंटीना और एक डिफॉगर भी मिलता है। हालांकि, इसमें वाइपर और वाशर की कमी खलती है, ये दोनों चीजें प्योर प्लस ए वेरिएंट से मिलती हैं।

केबिन

सभी वेरिएंट्स में ब्लैक और ग्रे केबिन थीम और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। डैशबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में फैब्रिक रैपिंग की गई है और आगे वाली सीटों के लिए अंडरथाई सपोर्ट भी दिया गया है, ये दोनों चीजें नई टियागो में स्टैंडर्ड तौर पर दी गई हैं। आपको इसमें नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ) मिलता है, जिसके बीच में ‘टाटा’ लोगो दिया गया है।

2026 टाटा टियागो में बेस वेरिएंट से क्रोम फिनिश इनसाइड डोर हैंडल दिए गए हैं। हालांकि प्योर प्लस वेरिएंट से इसमें को-ड्राइवर साइड सनशेड के लिए वेनिटी मिरर भी मिलता है। अगर आप एक वेरिएंट ऊपर बढ़ते हैं तो आपको आगे सेंटर आर्मरेस्ट और एक पीछे पार्सल ट्रे (केवल पेट्रोल वर्जन) भी मिलती है। सभी वेरिएंट में आगे और पीछे की तरफ खिड़की वाले पैसेंजर के लिए फिक्सड हेडरेस्ट दिए गए हैं, लेकिन पीछे की तरफ बीच वाले पैसेंजर के लिए आर्मरेस्ट का अभाव है।

फीचर और सेफ्टी

2026 टाटा टियागो के प्योर वेरिएंट में मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल (प्योर प्लस में पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल), पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सभी पावर विंडो, और क्रूज कंट्रोल दिया गया है। टाटा ने इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी दिए हैं।

प्योर प्लस के सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं।

इंजन और गियरबॉक्स

टाटा ने प्योर प्लस और प्योर प्लस ए वेरिएंट में सभी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए हैं। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 73.4 पीएस (सीएनजी मोड में) टॉर्क 113 एनएम 95 एनएम (सीएनजी मोड में) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* माइलेज 19.01 किलोमीटर प्रति लीटर 19.01 किलोमीटर प्रति लीटर, 28.06 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

*एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

हम नई टाटा टियागो के वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन के बारे में पहले ही बता चुके हैं जिससे आपको अपने लिए सही वेरिएंट का चयन करने में मदद मिलेगी।

प्राइस और कंपेरिजन

2026 टाटा टियागो प्योर प्लस वेरिएंट की कीमत 6 लाख रुपये से 7.55 लाख रुपये के बीच है। अन्य वेरिएंट्स की प्राइस 4.70 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये के बीच है।

टाटा टियागो हैचबैक कार का मुकाबला मारुति सुजुकी सेलेरियो, वैगन आर और सिट्रोएन सी3 से है।

सभी कीमत इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम नई दिल्ली के अनुसार है।

यह भी देखें: टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस